После утомительного перелета хочется с комфортом добраться до места назначения. Вы устали, дети устали и капризничают, а дорога еще такая неблизкая.
Что же делать? Есть ответ на этот вопрос! Воспользуйтесь нашей услугой трансфера на автомобиле класса VIP.
Что же делать? Есть ответ на этот вопрос! Воспользуйтесь нашей услугой трансфера на автомобиле класса VIP.
Ближайшие даты:
28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
После утомительного перелета хочется с комфортом добраться до места назначения. Вы устали, дети устали и капризничают, а дорога еще такая неблизкая. Что же делать? Есть ответ на этот вопрос!
Воспользуйтесь нашей услугой трансфера на автомобиле класса VIP.
Только представьте: удобные кресла, высокоскоростной Wi-Fi, большой экран телевизора, на котором дети смотрят мультфильмы. Дорога пролетит незаметно! А охлажденные напитки из мини-бара (вода/сок) сделают Ваше путешествие еще более приятным.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- встреча на стойке регистрации компании,
- минивэн VIP класса,
- Wi-Fi,
- прохладительные напитки,
- детское кресло (по запросу).
Туристы оплачивают самостоятельно:
чаевые для водителя (по желанию).
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча на стойке регистрации компании
- Минивэн VIP класса
- Wi-Fi
- Прохладительные напитки
- Детское кресло (по запросу)
- Что не входит
- Чаевые для водителя (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Анталья аэропортЗавершение: Ваш адрес
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании