Что вас ждет

После утомительного перелета хочется с комфортом добраться до места назначения. Вы устали, дети устали и капризничают, а дорога еще такая неблизкая. Что же делать? Есть ответ на этот вопрос!

Воспользуйтесь нашей услугой трансфера на автомобиле класса VIP.

Только представьте: удобные кресла, высокоскоростной Wi-Fi, большой экран телевизора, на котором дети смотрят мультфильмы. Дорога пролетит незаметно! А охлажденные напитки из мини-бара (вода/сок) сделают Ваше путешествие еще более приятным.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

встреча на стойке регистрации компании,

минивэн VIP класса,

Wi-Fi,

прохладительные напитки,

детское кресло (по запросу).

Туристы оплачивают самостоятельно:

чаевые для водителя (по желанию).