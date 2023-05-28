VIP трансфер в регионе Анталья-Аланья

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
После утомительного перелета хочется с комфортом добраться до места назначения. Вы устали, дети устали и капризничают, а дорога еще такая неблизкая.

Что же делать? Есть ответ на этот вопрос! Воспользуйтесь нашей услугой трансфера на автомобиле класса VIP.
VIP трансфер в регионе Анталья-Аланья
VIP трансфер в регионе Анталья-Аланья
VIP трансфер в регионе Анталья-Аланья
VIP трансфер в регионе Анталья-Аланья
Ближайшие даты:
28
мая
29
мая
30
мая
31
мая
1
июн
2
июн
3
июн
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

После утомительного перелета хочется с комфортом добраться до места назначения. Вы устали, дети устали и капризничают, а дорога еще такая неблизкая. Что же делать? Есть ответ на этот вопрос!
Воспользуйтесь нашей услугой трансфера на автомобиле класса VIP.
Только представьте: удобные кресла, высокоскоростной Wi-Fi, большой экран телевизора, на котором дети смотрят мультфильмы. Дорога пролетит незаметно! А охлажденные напитки из мини-бара (вода/сок) сделают Ваше путешествие еще более приятным.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • встреча на стойке регистрации компании,
  • минивэн VIP класса,
  • Wi-Fi,
  • прохладительные напитки,
  • детское кресло (по запросу).

Туристы оплачивают самостоятельно:

чаевые для водителя (по желанию).

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча на стойке регистрации компании
  • Минивэн VIP класса
  • Wi-Fi
  • Прохладительные напитки
  • Детское кресло (по запросу)
Что не входит
  • Чаевые для водителя (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья аэропорт
Завершение: Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Индивидуальные
Выездные
Трансфер

Похожие туры из Анталии

Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
в аэропорту Антальи
Сегодня
Завтра
28 мая
29 мая
6351 за всё до 10 чел.
Анталья: истории Рая на Земле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
Анталья: истории Рая на Земле
Погрузиться в прошлое на узких улочках и понять характер Турции
у входа в Старый город Калеичи
Сегодня
28 мая
29 мая
30 мая
17999 за всё до 3 чел.
VIP-трансфер из аэропорта Антальи
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
VIP-трансфер из аэропорта Антальи
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Viano
в аэропорту Антальи
Завтра
28 мая
29 мая
30 мая
50 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Анталии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Анталии
Заказать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ