1 чел.
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скидка
8%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
25€23 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер на Mercedes-Benz Viano с кондиционером и интернетом
После долгого перелёта хочется быстро и без стресса добраться до отеля. Индивидуальный VIP-трансфер из аэропорта Антальи - это идеальное решение
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
€50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Комфортный трансфер из аэропорта Антальи в Аланью на современных автомобилях
Организуем индивидуальную встречу в аэропорту Антальи. Современные автомобили, Wi-Fi, питьевая вода. Забронируйте трансфер и наслаждайтесь поездкой без забот
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€75 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Анталии (AYT)
Начало: Аэропорт Анталии
Расписание: 24/7
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от $25 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
VIP трансфер из аэропорта Анталии: начните отдых с комфорта
Выбирая индивидуальный трансфер из аэропорта Анталии, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия
Начало: Ваш отель или аэропорт
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $40 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
VIP трансфер Анталия-Аланья: ваш комфортный путь
Ищете роскошный и спокойный трансфер в Анталии? Наш VIP сервис - ваш идеальный выбор после долгого перелета
Начало: Анталья аэропорт
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от $55 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер на минивенах аэропорт - отель Анталии (центр, Лара, Кунду.)
Начало: Аэропорт Анталии
Расписание: работаем 24/7
3 июля в 00:00
4 июля в 00:00
$35 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина29 июня 2024Заказывала трансфер для родственников. Оба раза все прошло идеально. Встреча вовремя, хорошая машина, отличный водитель. На все организационные вопросы Рамазан отвечал быстро и четко. Никаких проблем не возникло, поэтому буду смело советовать друзьям!
- ЕЕлена28 июня 2024Все прошло отлично!
- ИИльнур28 июня 2024Отличный трансфер. Все вовремя, без нареканий. По цене приемлемо более чем. При необходимости обращусь повторно.
- ИИлья10 мая 2024Все Норм.
- ААлександра7 мая 2024Первый раз воспользовалась услугой трансфера, всё на уровне👍 От момента заказа, обсуждения деталей поездки до прибытия на место)) Очень переживала,
- ААйрат22 апреля 2024Координатор трансфера был на связи и оперативно отвечал на звонки и сообщения. Встретили с табличкой, помогли с багажом. Минивен хороший
- ООльга16 октября 2023Автомобиль чудесный. Вождение безопасное. Встретили во время,помогли с багажом. Всем довольны. Благодарим и рекомендуем
- ￼￼Sergei7 октября 2023Все прошло, как было запланировано! Рекомендую!
- ЕЕкатерина27 августа 2023Спасибо, все прошло отлично
- KKlenovay7 июня 2023Я бы хотела поблагодарить компанию за прекрасный VIP трансфер из/в аэропорт Анталии. Водитель был очень доброжелательным и встретил меня с
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Из аэропорта»
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