Экскурсии из аэропорта Антальи

Найдено 7 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Анталье, цены от €23, скидки до 8%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
🚗 На машине
скидка
8%
Индивидуальная
3 часа
159 отзывов
Популярное предложение
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
2523 за всё до 10 чел.
VIP-трансфер из аэропорта Антальи
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальный трансфер на Mercedes-Benz Viano с кондиционером и интернетом
После долгого перелёта хочется быстро и без стресса добраться до отеля. Индивидуальный VIP-трансфер из аэропорта Антальи - это идеальное решение
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
50 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Комфортный трансфер из аэропорта Антальи в Аланью на современных автомобилях
Организуем индивидуальную встречу в аэропорту Антальи. Современные автомобили, Wi-Fi, питьевая вода. Забронируйте трансфер и наслаждайтесь поездкой без забот
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
75 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Анталии (AYT)
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Трансфер из аэропорта Анталии (AYT)
Начало: Аэропорт Анталии
Расписание: 24/7
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от $25 за всё до 12 чел.
VIP трансфер из/в аэропорт Анталии
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
VIP трансфер из аэропорта Анталии: начните отдых с комфорта
Выбирая индивидуальный трансфер из аэропорта Анталии, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия
Начало: Ваш отель или аэропорт
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $40 за всё до 8 чел.
VIP трансфер в регионе Анталья-Аланья
Индивидуальная
2 часа
VIP трансфер Анталия-Аланья: ваш комфортный путь
Ищете роскошный и спокойный трансфер в Анталии? Наш VIP сервис - ваш идеальный выбор после долгого перелета
Начало: Анталья аэропорт
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от $55 за всё до 6 чел.
Трансфер на минивенах аэропорт - отель Анталии (центр, Лара, Кунду.)
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
Трансфер на минивенах аэропорт - отель Анталии (центр, Лара, Кунду.)
Начало: Аэропорт Анталии
Расписание: работаем 24/7
3 июля в 00:00
4 июля в 00:00
$35 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    29 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
    Заказывала трансфер для родственников. Оба раза все прошло идеально. Встреча вовремя, хорошая машина, отличный водитель. На все организационные вопросы Рамазан отвечал быстро и четко. Никаких проблем не возникло, поэтому буду смело советовать друзьям!
  • Е
    Елена
    28 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
    Все прошло отлично!
  • И
    Ильнур
    28 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
    Отличный трансфер. Все вовремя, без нареканий. По цене приемлемо более чем. При необходимости обращусь повторно.
  • И
    Илья
    10 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью
    Все Норм.
  • А
    Александра
    7 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью
    Первый раз воспользовалась услугой трансфера, всё на уровне👍 От момента заказа, обсуждения деталей поездки до прибытия на место)) Очень переживала,
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    т. к. с нами были маленькие дети. Переживания оказались напрасны, нас встретил водитель с табличкой (кстати сказать, что наконуне время прилета изменилось на час раньше мы сообщили об этом в вотсапе) быстро и без происшествий привезли нас в отель. Водитель вежливый, вмеру разговорчивый👍 помог с багажом. Будем пользоваться услугами вашей фирмы и советовать друзьям)) Спасибо

  • А
    Айрат
    22 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта Анталии (AYT)
    Координатор трансфера был на связи и оперативно отвечал на звонки и сообщения. Встретили с табличкой, помогли с багажом. Минивен хороший
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    и чистый)) Но водичку, обещанную в описании, водитель не предоставил и не предложил! С небольшой натяжкой ставлю 5 звезд и надеюсь, что в следующий раз будет максимальное турецкое гостеприимство!

  • О
    Ольга
    16 октября 2023
    VIP-трансфер из аэропорта Антальи
    Автомобиль чудесный. Вождение безопасное. Встретили во время,помогли с багажом. Всем довольны. Благодарим и рекомендуем
  • ￼Sergei
    7 октября 2023
    VIP-трансфер из аэропорта Антальи
    Все прошло, как было запланировано! Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    27 августа 2023
    VIP-трансфер из аэропорта Антальи
    Спасибо, все прошло отлично
  • K
    Klenovay
    7 июня 2023
    VIP трансфер из/в аэропорт Анталии
    Я бы хотела поблагодарить компанию за прекрасный VIP трансфер из/в аэропорт Анталии. Водитель был очень доброжелательным и встретил меня с
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    улыбкой. Машина была чистой и комфортной, с отличным кондиционером. Я получила высококлассное обслуживание и ощущение абсолютного комфорта во время поездки. Рекомендую эту компанию всем своим друзьям!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Из аэропорта»

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  2. VIP-трансфер из аэропорта Антальи
  3. Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью
  4. Трансфер из аэропорта Анталии (AYT)
  5. VIP трансфер из/в аэропорт Анталии
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Памуккале
  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Дюденский водопад
  8. Старый порт
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июле 2024
Сейчас в Анталье в категории "Из аэропорта" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 23 до 75 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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