Встретим вас на выходе из аэропорта, поможем с багажом и на современном и чистом автомобиле отвезём туда, куда вам нужно — в Анталью, Аланью, Сиде, Олюдениз или другое место. Можно делать остановки в красивых локациях — адаптируем поездку под ваши потребности.
Описание трансфер
Укажите при бронировании
- Номер рейса и время прибытия
- Количество пассажиров и багажа
- Особые пожелания — детское кресло, дополнительные остановки по пути и т. д.
Время ожидания
Стандарт — до 60 мин после прилёта рейса. В случае задержки мы отследим время прибытия самолёта и встретим вас без дополнительной платы.
Диапазон цен и времени в пути
Средняя цена — от €25 до 230, время — от 20 мин до 3,5 ч в зависимости от нужной вам точки. Например, до центра Антальи — €30–40, 20 мин; до Манавгата — €50–65, 1 ч 10 мин; Фетхие — €200, 3 ч. Детали уточняйте в переписке.
Виды автомобилей
Mercedes Vito, Volkswagen Caravelle или Mercedes Sprinter. Годы выпуска — 2018 и новее. Трансфер можно организовать для 12 пассажиров — детали уточняйте в переписке.
Организационные детали
С вами буду я или другой водитель из нашей команды.
Альперен — ваш гид в Анталье
Я — лидер и организатор команды, филолог по образованию, учился в Беларуси. Живу в Анталье и прекрасно знаю этот город во всех его деталях. Профессионально занимаюсь трансфером и хорошо разбираюсь
И
Ильгиз
30 дек 2025
Заказывал трансфер из а/порта в отель. Все прошло хорошо, встретили с табличкой на выходе, нашлись быстро. Организовано четко и понятно. Автомобиль V класс, комфортный и чистый.
Спасибо Альперену!
