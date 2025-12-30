Встретим вас на выходе из аэропорта, поможем с багажом и на современном и чистом автомобиле отвезём туда, куда вам нужно — в Анталью, Аланью, Сиде, Олюдениз или другое место. Можно делать остановки в красивых локациях — адаптируем поездку под ваши потребности.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Укажите при бронировании

Номер рейса и время прибытия

Количество пассажиров и багажа

Особые пожелания — детское кресло, дополнительные остановки по пути и т. д.

Время ожидания

Стандарт — до 60 мин после прилёта рейса. В случае задержки мы отследим время прибытия самолёта и встретим вас без дополнительной платы.

Диапазон цен и времени в пути

Средняя цена — от €25 до 230, время — от 20 мин до 3,5 ч в зависимости от нужной вам точки. Например, до центра Антальи — €30–40, 20 мин; до Манавгата — €50–65, 1 ч 10 мин; Фетхие — €200, 3 ч. Детали уточняйте в переписке.

Виды автомобилей

Mercedes Vito, Volkswagen Caravelle или Mercedes Sprinter. Годы выпуска — 2018 и новее. Трансфер можно организовать для 12 пассажиров — детали уточняйте в переписке.

Организационные детали

С вами буду я или другой водитель из нашей команды.