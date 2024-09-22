Туры со скидкой в Анталье до 20%

Найдено 3 тура в категории «Скидки» в Анталье, цены от $180, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Древности и причуды природы: индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком
На машине
скидка
20%
1 отзыв
2 дня
Древности и причуды природы: индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком
Увидеть знаменитые пейзажи с открыток, осмотреть многовековые крепости и погрузиться в историю
Начало: Ваш отель в Анталье, 6:00. Также можем бесплатно з...
7 ноя в 06:00
10 ноя в 06:00
665$532 за всё до 4 чел.
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
скидка
10%
1 отзыв
8 дней
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Увидеть руины Иераполиса, погулять по долинам Каппадокии и насладиться релаксом в Анталье
Начало: Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего ...
15 ноя в 08:00
15 дек в 08:00
600540 за человека
Тур-погружение в колорит Турции: Анталия, Памуккале, Каппадокия и Конья
На автобусе
скидка
10%
8 дней
Тур-погружение в колорит Турции: Анталия, Памуккале, Каппадокия и Конья
Исследовать руины Иераполя, погулять по долинам Каппадокии и погрузиться в атмосферу Коньи
Начало: Аэропорт Антальи, 12:00. Если вы прилетаете позже,...
26 окт в 12:00
4 ноя в 12:00
200180 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    22 сентября 2024
    Древности и причуды природы: индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком
    Отличное путешествие в другую Турцию! Шевки - внимательный и интеллигентный гид, который готов вносить корректировки в программу, исходя из пожеланий
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    и интересов группы. Однозначно будем рекомендовать данную экскурсию всем, кто хочет разнообразить пляжный отдых, увидеть природу страны и узнать ее историю!

    Отличное путешествие в другую Турцию! Шевки - внимательный и интеллигентный гид, который готов вносить корректировки вОтличное путешествие в другую Турцию! Шевки - внимательный и интеллигентный гид, который готов вносить корректировки вОтличное путешествие в другую Турцию! Шевки - внимательный и интеллигентный гид, который готов вносить корректировки в

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Скидки»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Древности и причуды природы: индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком
  2. Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
  3. Тур-погружение в колорит Турции: Анталия, Памуккале, Каппадокия и Конья
Какие места ещё посмотреть в Анталье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Памуккале
  2. Олимпос
Сколько стоит тур в Анталье в сентябре 2024
Сейчас в Анталье в категории "Скидки" можно забронировать 3 тура от 180 до 540 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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