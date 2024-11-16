5 дней
Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
Встретить закат у маяка Гелидония, увидеть огни Химеры и посетить античный Олимпос
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00
«Первым пунктом станет древний город Олимпос, известный тем, что его посещал Юлий Цезарь»
16 ноя в 10:00
2 янв в 10:00
$650 за человека
8 дней
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Побродить по руинам древнего Олимпоса, погреть руки у «костров» горящей горы и искупаться в море
Начало: Анталья, аэропорт, 15:00
«После завтрака отправимся бродить по развалинам древнего города Олимпос, когда-то основанного дорийцами, захваченного ликийцами, римлянами и даже пиратами»
13 апр в 08:00
27 апр в 08:00
$1 110 за человека
7 дней
Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах
Побывать на лучших видовых точках и пляжах восточной части пути и рассмотреть руины древних городов
Начало: Автовокзал Антальи, 11:00
«Увидим горящую гору Янарташ, маяк Гелидония и руины Олимпоса и отдохнём в уединённых бухтах и на шикарных пляжах»
17 ноя в 11:00
30 дек в 11:00
57 000₽ за человека
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