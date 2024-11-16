Найдено 3 тура в категории « Олимпос » в Анталье, цены от $650. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 5 дней Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях Встретить закат у маяка Гелидония, увидеть огни Химеры и посетить античный Олимпос Начало: Аэропорт Антальи, 14:00 «Первым пунктом станет древний город Олимпос, известный тем, что его посещал Юлий Цезарь» $ 650 за человека 8 дней Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы Побродить по руинам древнего Олимпоса, погреть руки у «костров» горящей горы и искупаться в море Начало: Анталья, аэропорт, 15:00 «После завтрака отправимся бродить по развалинам древнего города Олимпос, когда-то основанного дорийцами, захваченного ликийцами, римлянами и даже пиратами» $ 1 110 за человека Пешая 7 дней Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах Побывать на лучших видовых точках и пляжах восточной части пути и рассмотреть руины древних городов Начало: Автовокзал Антальи, 11:00 «Увидим горящую гору Янарташ, маяк Гелидония и руины Олимпоса и отдохнём в уединённых бухтах и на шикарных пляжах» 57 000 ₽ за человека Все туры Антальи

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Олимпос»

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