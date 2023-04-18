Посещение турецкой бани Хаммам – идеальное начало вашего отдыха в солнечной Турции!

Приглашаем в профессиональный СПА-комплекс “Пелоид Хаммам”, который предлагает весь спектр услуг от лучших массажистов. Хаммам Пелоид выстроен в стиле типичной османской деревни с улицей домов и мелких лавочек. Главная изюминка комплекса – это пелоидные грязи из Дальяна. Микроэлементы в их составе делают кожу гладкой и подтянутой, очищают поры и устраняют воспаления.

В сауне кожа разогревается, а мышцы расслабляются. В парной комнате нужно хорошенько пропотеть, а затем бассейн, где вы почувствуете полное расслабление!

Только после этого вас проводят в помещение турецкой бани, где на теплом мраморном камне массажист сделает пилинг, удаляя с кожи ороговевшие частицы для ровного загара. Затем все тело покроют большим облаком пены и сделают легкий массаж. После этого вас ждут грязевые ванны, после которых кожа становится нежной и молодой. И в завершение – 20-ти минутный масляный расслабляющий массаж всего тела! Все процедуры занимают примерно 2,5 часа.