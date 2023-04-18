Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Посещение турецкой бани Хаммам – идеальное начало вашего отдыха в солнечной Турции!
Приглашаем в профессиональный СПА-комплекс “Пелоид Хаммам”, который предлагает весь спектр услуг от лучших массажистов. Хаммам Пелоид выстроен в стиле типичной османской деревни с улицей домов и мелких лавочек. Главная изюминка комплекса – это пелоидные грязи из Дальяна. Микроэлементы в их составе делают кожу гладкой и подтянутой, очищают поры и устраняют воспаления.
В сауне кожа разогревается, а мышцы расслабляются. В парной комнате нужно хорошенько пропотеть, а затем бассейн, где вы почувствуете полное расслабление!
Только после этого вас проводят в помещение турецкой бани, где на теплом мраморном камне массажист сделает пилинг, удаляя с кожи ороговевшие частицы для ровного загара. Затем все тело покроют большим облаком пены и сделают легкий массаж. После этого вас ждут грязевые ванны, после которых кожа становится нежной и молодой. И в завершение – 20-ти минутный масляный расслабляющий массаж всего тела! Все процедуры занимают примерно 2,5 часа.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание. Посещение солевой комнаты
- Сауны
- Парной с влажным паром
- Бассейна. Грязевые ванны. Пилинг и пенный массаж (около 20 минут). Расслаблящий массаж с маслами (около 20 минут)
- Что не входит
- Напитки. Дополнительные массажи и процедуры
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.