1 чел.
По популярности
Групповая
18 часов
Однодневная экскурсия в Памуккале из Белека: Травертины и античные города
Отправляйтесь в Памуккале из Белека на один день! Вас ждут белоснежные травертины, бассейн Клеопатры и прогулка по древнему Иераполису с гидом
Начало: Белек, Богазкент, Кадрие, Кунду
«Травертины Памуккале, образовавшиеся в результате землетрясений 400 тысяч лет назад, привлекают внимание своими термальными источниками, которые использовались в качестве термальных источников более 1000 лет и служат таким же образом сегодня»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $54 за человека
Групповая
2 часа
Аутентичный отдых в турецком хамаме в сердце Белека
Искусство турецкого хамама ждет вас: насладитесь традиционными процедурами в атмосфере роскоши
Начало: Ваш отель
«Турецкая баня в Белекe Небольшое напоминание перед турецкой баней Если у вас есть проблемы со здоровьем, прежде чем записаться в нашу программу Турецкая баня в Белекe, примите во внимание, что температура внутри хамама может повлиять на вас»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$25 за человека
Групповая
2.5 часа
Хаммам - турецкая баня
«Приглашаем в профессиональный СПА-комплекс “Пелоид Хаммам”, который предлагает весь спектр услуг от лучших массажистов»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
$20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- PPertur9 июня 2023Я не могу поверить, что Памуккале находится так близко к Белеку! Это место впечатляет своей природной красотой. Я получил огромное удовольствие от путешествия и рекомендую его всем.
- EElenna14 мая 2023Этот тур из Белека в Памуккале - это настоящая сказка! Яркое солнце, горячие источники и впечатляющие террасы создают неповторимую атмосферу. Было великолепно!
- ЕЕкатерина10 апреля 2023Рекомендую всем! Этот тур просто восхитителен. Белоснежные террасы и горячие источники оставили незабываемое впечатление.
- ККристина14 мая 2022Релакс-программа для души и тела. Супер расслабление и польза для кожи.
- ММилана13 мая 2022Расслабление, комфортно, классные процедуры
- ссветлана20 февраля 2020Турецкий ХамамЯ была в Хаммаме-очень понравилось и даже мои дети с удовольствием находились там.
- PPleia16 февраля 2020Турецкий ХамамЯ балдею от этой процедуры))
- ffascination16 февраля 2020Турецкий ХамамДля меня все один сплошной плюс)
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «SPA»
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