Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Белеке, цены от $20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Памуккале из Белека: Мраморные чудеса и термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
11 отзывов
Однодневная экскурсия в Памуккале из Белека: Травертины и античные города
Отправляйтесь в Памуккале из Белека на один день! Вас ждут белоснежные травертины, бассейн Клеопатры и прогулка по древнему Иераполису с гидом
Начало: Белек, Богазкент, Кадрие, Кунду
«Травертины Памуккале, образовавшиеся в результате землетрясений 400 тысяч лет назад, привлекают внимание своими термальными источниками, которые использовались в качестве термальных источников более 1000 лет и служат таким же образом сегодня»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $54 за человека
Турецкая баня в Белекe
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
9 отзывов
Аутентичный отдых в турецком хамаме в сердце Белека
Искусство турецкого хамама ждет вас: насладитесь традиционными процедурами в атмосфере роскоши
Начало: Ваш отель
«Турецкая баня в Белекe Небольшое напоминание перед турецкой баней Если у вас есть проблемы со здоровьем, прежде чем записаться в нашу программу Турецкая баня в Белекe, примите во внимание, что температура внутри хамама может повлиять на вас»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$25 за человека
Хаммам - турецкая баня
Групповая
2.5 часа
Хаммам - турецкая баня
«Приглашаем в профессиональный СПА-комплекс “Пелоид Хаммам”, который предлагает весь спектр услуг от лучших массажистов»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
$20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «SPA»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Памуккале из Белека: Мраморные чудеса и термальные источники
  2. Турецкая баня в Белекe
  3. Хаммам - турецкая баня
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 54. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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