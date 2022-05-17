Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Турецкая баня в Белекe

Турецкая баня - это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и в наше время

Турецкая баня — это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и в наше время.

Традиция турецкого хамама своими корнями уходят в далекое прошлое.

Хотя ванны и душевые в домах сейчас широко используются в больших городах, но именно турецкая баня остается для турецкого народа до сих пор часто посещаемым местом отдыха, расслабления, оздоровления, очищения.
Турецкая баня в Белекe
Турецкая баня в Белекe
Турецкая баня в Белекe
Турецкая баня в Белекe
Турецкая баня в Белекe
Турецкая баня в Белекe
Турецкая баня в Белекe
Добро пожаловать в аутентичный роскошный турецкий хамам! Наш хамам состоит из нескольких частей: сауна, мраморные комнаты, массажные комнаты и раздевалки. Все комнаты в хамаме имеют традиционный турецкий дизайн.
Турецкая баня в Белекe
Небольшое напоминание перед турецкой баней
Если у вас есть проблемы со здоровьем, прежде чем записаться в нашу программу Турецкая баня в Белекe, примите во внимание, что температура внутри хамама может повлиять на вас. Поэтому перед посещением лучше сначала проконсультироваться с врачом.
Во-вторых, (вы можете принять это как общую рекомендацию) лучше увлажнить свое тело до и после программы.
Наконец, не забудьте упаковать купальник и фотоаппарат в сумку, чтобы вы могли в полной мере насладиться этим занятием.

Наша программа Турецкая баня в Белекe начнется:

  • Когда вы будете готовы, мы заберем вас из отеля в назначенное время и вскоре прибудем в хамам. После того, как мы доставим вас, о вас позаботятся наши профессиональные сотрудники.
Добро пожаловать в аутентичные, стильно оформленный роскошный и теплый хамам, здесь все начинается и длится 2 часа!
Наш хамам состоит из нескольких частей: комната с горячим воздухом (сауна), мраморные комнаты, раздевалки.
Все комнаты в хамам имеют традиционный турецкий дизайн.

Сауна

Когда начнется наша программа «Турецкая баня в Белекe», мы предложим вам для удобства надеть турецкое тонкое тканое банное полотенце из натуральных материалов, таких как хлопок, лен, шелк (по турецки - pestemal), далее вы войдете в сауну и сможете хорошенько пропотеть.
Находясь в сауне, наполненной паром, температура в которой составляет примерно 40-50 градусов, ваши поры расширятся, кожа смягчится и отмершие частички кожи с легкостью будут отходить и кожа будет очищаться.
Вы также можете мыть тело горячей или холодной водой в этой комнате. Когда время истечет, вы войдете в «менее теплую» комнату, где наши профессиональные сотрудники очистят вас специальной руковицей для пилинга кожи — по- турецки кесе.
Сеанс пилинга расслабит ваше тело и избавит от омертвевших частичек кожи и токсинов. Кроме того, это такой пилинг очень полезен для улучшения кровообращения.
Пенный массаж
Следующий этап будет намного приятнее
Легкий массаж, сопровождающийся ароматами еще больше расслабит вас.
Далее вас ждет приятный массаж с ароматерапевтическим маслом
Профессиональный массажист / массажистка сделает вам массаж всего тела с использованием натуральных масел, благодаря которым вы почувствуете себя обновленным. За 25 минут: у вас будет чистое тело, душа и разум!
Теперь, когда вы легкие как перышко (даже если вы не хотите) мы отвезем вас в ваш отель. Чтобы еще больше ваше тело отдохнуло, крепко выспитесь, чтобы насладиться следующим днем.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от /до отеля
  • Душ
  • Сауна
  • Парная
  • Турецкая баня
  • Пилинг и пенный массаМаска лица
  • Расслабляющий массаж (20 мин)
  • Угощения гостей чай
Что не входит
  • Напитки
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
  • Если у вас есть проблемы со здоровьем, просим перед посещением проконсультироваться с врачом.
  • Берите с собой купальники и тапочки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

👥Групповые🚌На автобусе🧖SPA

Еще несколько похожих предложений в Белеке

Древняя Мира и затонувший город Кекова
13 часов
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
TurkeyTours
4.8
6 отзывов
Древняя Мира и затонувший город Кекова
На нашей экскурсии вас ждет знакомство с древней ликийской культурой
от $50 за 1 человека
Памуккале, Хиерополис и озеро Салда: белоснежные ванны и древние развалины
16 часов
🚌 На автобусе
Групповая
НАСИБ
4.7
7 отзывов
Памуккале, Хиерополис и озеро Салда: белоснежные ванны и древние развалины
С турецкого языка Памуккале переводится как "хлопковая крепость" или "хлопковый замок"
от $55 за 1 человека
Турецкий Хамам
1.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
BREEZES
4.9
9 отзывов
Турецкий Хамам
Посещение Турецкого Хамама - традиционные пилинг, пенный и масляный массаж
17 мая
18 мая
19 мая
$75 за 1 человека
Римский амфитеатр древнего Аспендоса
4 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Евген
Нет отзывов
Римский амфитеатр древнего Аспендоса
Аспендос - это один из самых популярных античных городов в Анталии
$170 за 1-4 чел.
Из Белека в древнюю Кибиру
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Василиса
5
1 отзыв
Из Белека в древнюю Кибиру
Увидеть руины римского города, познакомиться с Медузой Горгоной и проникнуться атмосферой античности
17 мая
18 мая
19 мая
425 за 1-6 чел.
Экскурсия по Северному Кипру
19 часов
Мини-группа
BREEZES
Нет отзывов
Экскурсия по Северному Кипру
Мало кто знает, что Северный Кипр - это частично признанное самостоятельное государство, расположенное на северной трети
$280 за 1 человека
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Белека (на 1 день, без шопинга)
16 часов
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
Tunar
Нет отзывов
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Белека (на 1 день, без шопинга)
Пройдитесь по склону горы, которую покрывает белоснежное покрывало травертин
19 мая
26 мая
2 июня
$230 за 1 человека
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Угур
5
11 отзывов
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
Погулять по колоритному району Калеичи и посетить его знаковые места с профессиональным гидом
17 мая
18 мая
19 мая
233210 за 1-4 чел.
Прогулка на яхте по Зеленому каньону с Белека
9 часов
🛥 На яхте
Групповая
НАСИБ
4.8
10 отзывов
Прогулка на яхте по Зеленому каньону с Белека
Многие могут подумать, что Зеленый Каньон - это горное ущелье. Но это не так
$50 за 1 человека
Тазы Каньон + Камни Дьявола + Античный Селге Сафари на кабрио бусе
8 часов
Групповая
YoYo
4.8
4 отзыва
Тазы Каньон + Камни Дьявола + Античный Селге Сафари на кабрио бусе
Отправляйтесь полюбоваться на прекрасную турецкую природу
17 мая
20 мая
24 мая
$35 за 1 человека
Экскурсия в Памуккале из Белека
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
BreezesTour
Нет отзывов
Экскурсия в Памуккале из Белека
Однодневная экскурсия в Памуккале - это день, пропитанный историей
$60 за 1 человека
Малахитовое царство: по Грин каньону из Белека
9 часов
🛥 На яхте
Групповая
Анна
Нет отзывов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Белека
Проплыть на яхте по волнам удивительного цвета и проникнуться красотой турецкой природы
19 мая
21 мая
23 мая
45 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Белеке
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ