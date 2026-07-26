Зинаида проводит ещё 3 экскурсии

Представляем эксклюзивную экскурсию для тех, кто желает познать Анталью во всем ее многообразии.
Этот тур откроет перед вами страницы истории, оживленные рассказами о византийской, римской и османской эпохах. Вы увидите знаменитые
Этот тур откроет перед вами страницы истории, оживленные рассказами о византийской, римской и османской эпохах. Вы увидите знаменитые
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🌊 Величественные водопады
- 🚗 Удобный трансфер
- 📜 Интересные легенды и истории
- 🌺 Живописные улицы
Что можно увидеть
- Калеичи
- Ворота Адриана
- Минарет Кесик
- Мечеть Текели Мехмет-паши
- Водопад Дюден
Описание экскурсии
Прогулка по следам великих империй
Вы пройдете по извилистым улицам Старого города Калеичи и услышите, какие события происходили здесь в византийские, римские и османские времена. Рассмотрите старинные ворота Адриана и узнаете, как минарет Кесик стал «усеченным» и почему он остается таковым по сей день. А также услышите легенду о поисках рая на земле приспешниками пергамского царя Аттала II.
Водопад Дюден
Анталия — это не только Калеичи, но и множество других интересных мест. Вы посетите порт, заглянете в древнюю мечеть Текели Мехмет-паши и полюбуетесь величественным водопадом Дюден, который видно даже с борта самолета.
Организационные детали
Трансфер из Белека и обратно включен в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 705 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Анна, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающий гид со знанием своего дела. Для тех, кто не только хочет пофотографироваться, но и еще много узнать про историю места посещения!
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К
Отличное путешествие, гид Фатма просто великолепна, очень дружелюбная, простая, понятливая и интересная, хорошо говорит и понимает русский, подстраивается под туристов стопроцентно, мы были с, детьми 4 и 19 лет - никаких неудобств и претензий не возникло, очень рекомендую, она на своем транспорте, что только добавляет удобств; показала детально Старый город Анталии с историческими справками, водопад неописуемой красоты …)
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Е
Очень понравился маршут и экскурсовод Фатьма. Старый город – уютный, цветущий и атмосферный. Экскурсия в маленький этнографический музей была очень интересна и познавательна, помогла проникнуться особенностями турецкого быта. Водопад находится
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И
Добрый день! Очень хотим отметить отзывчивость гида, умение подобрать маршрут таким образом, чтобы и в самое пекло на улице не оказаться, и успеть зацепить всё самое интересное!
Повествование структурировано, всё четко и понятно, совместные рассуждения а любые темы, подкрепление историческими фактами, всё было великолепно! Обязательно будем рекомендовать друзьям и обращаться сами, даже при посещении других регионов, как минимум с целью посоветоваться.
Повествование структурировано, всё четко и понятно, совместные рассуждения а любые темы, подкрепление историческими фактами, всё было великолепно! Обязательно будем рекомендовать друзьям и обращаться сами, даже при посещении других регионов, как минимум с целью посоветоваться.
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Фатьма - гид 10 из 10!
Самый главный член экскурсионной команды, дочь четырех лет, была довольна. Все прошло замечательно, все наши пожелания были учтены. Все показано и рассказано.
Самый главный член экскурсионной команды, дочь четырех лет, была довольна. Все прошло замечательно, все наши пожелания были учтены. Все показано и рассказано.
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М
Спасибо, все понравилось
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