Зинаида проводит ещё 3 экскурсии

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Ваш идеальный день в Анталье

Насыщенная обзорная экскурсия по одному из красивейших городов Турецкой ривьеры

Зинаида
Зинаида – представитель из Белека
Анталья покорит вас цветущими улицами, доброжелательным характером и органичным сочетанием старинной и современной архитектуры.

За один день мы покажем все, чем она славится: древние мечети, исторический район Калеичи, водопад Дюден и виды с горы ⛰️ Тюнектепе.

Расскажем о прошлом и настоящем города и поможем его полюбить!
Задать вопросОбычно отвечает за 15 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €135 за экскурсию

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Ваш идеальный день в Анталье
Ваш идеальный день в Анталье

Что вас ожидает

Прогулка по следам великих империй
Вы пройдете по извилистым улицам Старого города Калеичи и услышите, какие события происходили здесь в византийские, римские и османские времена. Рассмотрите старинные ворота Адриана и узнаете, как минарет Кесик стал «усеченным» и почему он остается таковым по сей день. А также услышите легенду о поисках рая на земле приспешниками пергамского царя Аттала II.

Водопад Дюден и подъем на гору Тюнектепе
Анталия — это не только Калеичи, но и множество других интересных мест. Вы посетите порт, заглянете в древнюю мечеть Текели Мехмет-паши и полюбуетесь величественным водопадом Дюден, который видно даже с борта самолета. Кроме того, рассмотрите каменный мост Арапсу, проедете 1800 метров по канатной дороге и насладитесь захватывающими дух видами с горы ⛰️ Тюнектепе.

Организационные детали

Трансфер из Белека и обратно включен в стоимость.

Ваш идеальный день в Анталье
Ваш идеальный день в Анталье
Ваш идеальный день в Анталье
Ваш идеальный день в Анталье
Ваш идеальный день в Анталье
Ваш идеальный день в Анталье
Ваш идеальный день в Анталье
Ваш идеальный день в Анталье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Зинаида
Зинаида
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Зинаида, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.
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