Зинаида проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по следам великих империй

Вы пройдете по извилистым улицам Старого города Калеичи и услышите, какие события происходили здесь в византийские, римские и османские времена. Рассмотрите старинные ворота Адриана и узнаете, как минарет Кесик стал «усеченным» и почему он остается таковым по сей день. А также услышите легенду о поисках рая на земле приспешниками пергамского царя Аттала II.

Водопад Дюден и подъем на гору Тюнектепе

Анталия — это не только Калеичи, но и множество других интересных мест. Вы посетите порт, заглянете в древнюю мечеть Текели Мехмет-паши и полюбуетесь величественным водопадом Дюден, который видно даже с борта самолета. Кроме того, рассмотрите каменный мост Арапсу, проедете 1800 метров по канатной дороге и насладитесь захватывающими дух видами с горы ⛰️ Тюнектепе.

Организационные детали

Трансфер из Белека и обратно включен в стоимость.