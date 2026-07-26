Зинаида проводит ещё 3 экскурсии

Представляем эксклюзивную экскурсию для тех, кто желает познать Анталью во всем ее многообразии.Этот тур откроет перед вами страницы истории, оживленные рассказами о византийской, римской и османской эпохах. Вы увидите знаменитые

ворота Адриана, узнаете тайны минарета Кесик и легенды древних времен. Водопад Дюден поразит вас своей мощью и красотой, а подъем на гору Тюнектепе подарит незабываемые виды Антальи. Все это великолепие ждет вас в нашей индивидуальной экскурсии, которая включает удобный трансфер из Белека и обратно. Позвольте себе день, полный открытий и впечатлений, который станет одним из самых ярких моментов вашего отдыха

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прогулка по следам великих империй

Вы пройдете по извилистым улицам Старого города Калеичи и услышите, какие события происходили здесь в византийские, римские и османские времена. Рассмотрите старинные ворота Адриана и узнаете, как минарет Кесик стал «усеченным» и почему он остается таковым по сей день. А также услышите легенду о поисках рая на земле приспешниками пергамского царя Аттала II.

Водопад Дюден

Анталия — это не только Калеичи, но и множество других интересных мест. Вы посетите порт, заглянете в древнюю мечеть Текели Мехмет-паши и полюбуетесь величественным водопадом Дюден, который видно даже с борта самолета.

Организационные детали

Трансфер из Белека и обратно включен в стоимость.