Зинаида проводит ещё 3 экскурсии

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Ваш идеальный день в Анталье (из Белека)

Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи: от древних руин до величественных природных чудес
Представляем эксклюзивную экскурсию для тех, кто желает познать Анталью во всем ее многообразии.

Этот тур откроет перед вами страницы истории, оживленные рассказами о византийской, римской и османской эпохах. Вы увидите знаменитые
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ворота Адриана, узнаете тайны минарета Кесик и легенды древних времен.

Водопад Дюден поразит вас своей мощью и красотой, а подъем на гору Тюнектепе подарит незабываемые виды Антальи.

Все это великолепие ждет вас в нашей индивидуальной экскурсии, которая включает удобный трансфер из Белека и обратно.

Позвольте себе день, полный открытий и впечатлений, который станет одним из самых ярких моментов вашего отдыха

5
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🌊 Величественные водопады
  • 🚗 Удобный трансфер
  • 📜 Интересные легенды и истории
  • 🌺 Живописные улицы
Ваш идеальный день в Анталье (из Белека)
Ваш идеальный день в Анталье (из Белека)
Ваш идеальный день в Анталье (из Белека)

Что можно увидеть

  • Калеичи
  • Ворота Адриана
  • Минарет Кесик
  • Мечеть Текели Мехмет-паши
  • Водопад Дюден

Описание экскурсии

Прогулка по следам великих империй

Вы пройдете по извилистым улицам Старого города Калеичи и услышите, какие события происходили здесь в византийские, римские и османские времена. Рассмотрите старинные ворота Адриана и узнаете, как минарет Кесик стал «усеченным» и почему он остается таковым по сей день. А также услышите легенду о поисках рая на земле приспешниками пергамского царя Аттала II.

Водопад Дюден

Анталия — это не только Калеичи, но и множество других интересных мест. Вы посетите порт, заглянете в древнюю мечеть Текели Мехмет-паши и полюбуетесь величественным водопадом Дюден, который видно даже с борта самолета.

Организационные детали

Трансфер из Белека и обратно включен в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 705 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Анна, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Юлия
Потрясающий гид со знанием своего дела. Для тех, кто не только хочет пофотографироваться, но и еще много узнать про историю места посещения!
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К
Отличное путешествие, гид Фатма просто великолепна, очень дружелюбная, простая, понятливая и интересная, хорошо говорит и понимает русский, подстраивается под туристов стопроцентно, мы были с, детьми 4 и 19 лет - никаких неудобств и претензий не возникло, очень рекомендую, она на своем транспорте, что только добавляет удобств; показала детально Старый город Анталии с историческими справками, водопад неописуемой красоты …)
Отличное путешествие, гид Фатма просто великолепна, очень дружелюбная, простая, понятливая и интересная, хорошо говорит и понимает
Отличное путешествие, гид Фатма просто великолепна, очень дружелюбная, простая, понятливая и интересная, хорошо говорит и понимает
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Е
Очень понравился маршут и экскурсовод Фатьма. Старый город – уютный, цветущий и атмосферный. Экскурсия в маленький этнографический музей была очень интересна и познавательна, помогла проникнуться особенностями турецкого быта. Водопад находится
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в невероятно красивом месте. Также мы насладились впечатляющим видом на море, порт и город с панорамных площадок и сделали много красивейших фотографий. Экскурсовод тоже делала фото и видео, а потом присала их нам. Фатьма – очень грамотный гид, прекрасно знающая материал и умеющая интересно его подать. Очень чувствуется её любовь к городу и к культуре своего народа.

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И
Добрый день! Очень хотим отметить отзывчивость гида, умение подобрать маршрут таким образом, чтобы и в самое пекло на улице не оказаться, и успеть зацепить всё самое интересное!
Повествование структурировано, всё четко и понятно, совместные рассуждения а любые темы, подкрепление историческими фактами, всё было великолепно! Обязательно будем рекомендовать друзьям и обращаться сами, даже при посещении других регионов, как минимум с целью посоветоваться.
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Павел
Фатьма - гид 10 из 10!
Самый главный член экскурсионной команды, дочь четырех лет, была довольна. Все прошло замечательно, все наши пожелания были учтены. Все показано и рассказано.
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М
Спасибо, все понравилось
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