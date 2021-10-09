Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека

Погулять по колоритному району Калеичи и посетить его знаковые места с профессиональным гидом

5
6 отзывов
Приглашаю совершить путешествие от времен расцвета Римской империи до Турецкой республики! Вы пройдете по старинным улочкам и увидите древние ворота, башни, мечети, дома и медресе.

А я помогу вам погрузиться в атмосферу античности, познакомлю с культурой и традициями турецкого народа.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека

Что вас ожидает

Калеичи — «другая Анталья»

Калеичи — район, совсем не похожий на остальную Анталью. Здесь нет современных домов, зато есть древнеримские здания, колоритные мечети и башни. Я расскажу, как выглядели эти места несколько веков назад и что предпринимают современные власти для сохранения здесь духа Старой Турции. Проведу вас по живописным извилистым улочкам, похожим на лабиринты, покажу остатки городской крепостной стены и другие знаковые достопримечательности.

«Визитные карточки» города

Вы посетите площадь Джумхуриет и узнаете, почему минарет Йивли называют «рифленым». Раскроете особенности конструкции мечети Искеле и оцените усеченный минарет Кесик. А также отдохнете в самом живописном месте Старого города — морском порту Калеичи Марина. Кроме того, я покажу знаменитые ворота Адриана, башню Хыдырлык, медресе Каратай, монастырь Мевлевихане и расскажу связанные с ними истории. В завершение отвезу вас к 50-метровому каскадному водопаду Дюден, впадающему в Средиземное море.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Угур
Угур
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Угур, мне 42 года. Я родился и вырос в Турции, закончил Кабардино-Балкарский университет. За 5 лет учебы я не только получил высшее образование, но и прекрасно овладел русским языком. По возвращении в Турцию поступил на службу в жандармерию Антальи. В студенческие годы на Кавказе я проникся русскими культурой и менталитетом — это стало решающим фактором при выборе своего будущего. Я прошел обучение по специальности «гид-историк» и получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. Так, 15 лет назад я начал водить экскурсии — и с удовольствием занимаюсь этим по сей день.
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6 реальных отзывов от туристов

В
9 окт 2021
Отличная экскурсия, спасибо большое!
О
9 окт 2021
Угур отличный экскурсовод и собеседник. Маршрут легко пройдут и пожилые и дети. Интересный рассказ про историю Турции и здания старого города,. Красивые фото на фоне водопада. Всё это доставило удовольствие. Ощущение, что побывал в гостях у друга. Рекомендую.
Елена
24 сен 2021
Благодарим Угура за прекрасную экскурсию, на которой узнали много нового и интересного из истори Антальи. Было очень душевно. Мы неспешно гуляли по улочкам Старого города, вдыхая его ароматы. Было очень комфортно. Угур очень дружелюбный человек, с чувством юмора и конечно же целая кладезь знаний об истории своей страны. Рекомендуем всем кому нравиться такой формат общения.
В
18 сен 2021
Впервые приехав на отдых в Турцию, выбрали с мамой для знакомства экскурсию на водопад и в старый город Антальи. И ни секунды не пожалели, что выбрали это путешествие в сопровождении Угура, который учёл все наши пожелания и подробно ответил на все мои вопросы ещё на этапе подготовки к путешествию. Могу сказать, что Угур грамотно построил маршрут экскурсии, а наше общение было непринужденным и увлекательным, наряду с историческими фактами он поделился историями о традициях, быте и культуре, все это в обаятельной манере с необходимой долей юмора. День провели замечательно, и от души благодарим Угура за прекрасную поездку.
А
11 сен 2021
Экскурсия понравилась, интересно провели время.
Е
21 авг 2021
Первый раз в Турции, брали эту экскурсию, чтобы познакомиться, посмотреть Анталию. Очень понравилось. Хотели именно не групповую экскурсию в автобусе, а время гида и авто только для нашей семьи.

Всю дорогу общались на общие темы, интересно узнать про обычаи и культуру из первых уст. Впечатление, что гуляешь по городу со старым знакомым.

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