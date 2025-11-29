Экскурсия по древней Ликии: посетите церковь Святого Николая, древний город Мира с его скальными гробницами и амфитеатром, античный город Лимира,а также насладитесь прогулкой на лодке по затонувшему городу Кекова с купанием в кристально чистых водах. История, природа и увлекательные виды – всё в одном путешествии!
Описание экскурсииПогрузитесь в увлекательное путешествие по древней Ликии! Экскурсия познакомит вас с историей и природными красотами этого уникального региона. Вы отправитесь в Демре, где посетите знаменитую церковь Святого Николая, прообраз Санта-Клауса, прогуляетесь среди величественных скальных гробниц и античного театра древнего города Мира. Посетите античный город Лимира Кульминацией тура станет прогулка на лодке вдоль затонувшего города Кекова. Вы увидите руины древней цивилизации, скрытые под водой, и насладитесь купанием в кристально чистых водах Средиземного моря. Это идеальный выбор для тех, кто хочет совместить отдых с погружением в историю и природное великолепие Ликии! Есть два варианта оплаты: эконом-вариант без входных билетов в церковь и древний город, и полный пакет, включающий все входные билеты, завтрак и напитки везде оплачиваются дополнительно. Выберите подходящий вариант в зависимости от ваших предпочтений. Важная информация:
- Ранний выезд из отелей, начало экскурсии в 08:00 (выезд зависит от региона, начинается с 04:00).
- Длительность экскурсии: около 16 часов.
- Транспорт: комфортный автобус с кондиционером.
- Включено: трансфер, экскурсия на лодке по Кекова, посещение античного города Лимира, обед (шведский стол), услуги гида.
- Базовый-пакет — без входных билетов в церковь и древний город Мира.
- Полный пакет — все входные билеты включены.
•Полный пакет — все входные билеты включены
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Святого Николая (Демре) - исторический храм, посвящённый святому Николаю Чудотворцу, известный своими фресками и археологическими находками
- Древний город Мира - скальные гробницы и амфитеатр, сохранившие атмосферу античных времен
- Кекова - затонувший город, который можно увидеть с лодки, а также насладиться купанием в кристально чистых водах
- Древний город Лимира - уединённое и атмосферное место с театром, усыпальницами и ледяными источниками, где можно освежиться в кристальной воде
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги гида
- Прогулка на лодке по Кекова
- Вход в античный город Лимира
- Обед
- Страховка
- Полный Пакет: Входной билет в Древний Город Мира и Церковь Св. Николая
Что не входит в цену
- Напитки
- Завтрак
- Для базового пакета: входные билеты в Мира и Церковь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Ранний выезд из отелей, начало экскурсии в 08:00 (выезд зависит от региона, начинается с 04:00)
- Длительность экскурсии: около 16 часов
- Транспорт: комфортный автобус с кондиционером
- Включено: трансфер, экскурсия на лодке по Кекова, посещение античного города Лимира, обед (шведский стол), услуги гида
- Базовый-пакет - без входных билетов в церковь и древний город Мира
- Полный пакет - все входные билеты включены
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Белека
Похожие экскурсии из Белека
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: историческое путешествие
Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€415 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белек: Путешествие к храму Святого Николая и древнему Мира
Загадочный Демре и величественный Мира ждут вас. Откройте тайны древних цивилизаций и узнайте историю настоящего Санта Клауса
Сегодня в 09:00
Завтра в 05:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Церковь Святого Николая и античный город Мира
Погрузитесь в историю Ликии, посетив Демре и Миры. Узнайте о жизни Николая Чудотворца и насладитесь древними памятниками с опытным гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€400 за всё до 6 чел.