Экскурсия Демре Мира Кекова из Белекa

Экскурсия Демре Мира Кекова из Белекa является одной из лучших исторических и культурных туров для духовного развития

5
25 отзывов
Экскурсия Демре Мира Кекова из Белекa является одной из лучших исторических и культурных туров для духовного развития.

Вас ждет автопутешествие и морская прогулка, на которых вы посетите важные исторических места: церковь Николая Чудотворца, некрополь с гробницами, древний амфитеатр в Демре, затонувший город Кекова и ликийский город Симена.
Экскурсия Демре Мира Кекова из Белекa
Экскурсия Демре Мира Кекова из Белекa
Экскурсия Демре Мира Кекова из Белекa
Экскурсия Демре Мира Кекова из Белекa
Экскурсия Демре Мира Кекова из Белекa
Экскурсия Демре Мира Кекова из Белекa
Экскурсия Демре Мира Кекова из Белекa

Что вас ожидает 🤩

  • Церковь Святого Николая
  • Древний ликийский город Мира
  • Древний амфитеатр в Демре
  • Затонувший город Кекова

Демре Мира Кекова из Белекa

Экскурсия Демре Мира Кекова из Белекa– является одним из лучших исторических и культурных туров для духовного развития.
С программой Экскурсии Демре Мира Кекова из Белекa мы отправимся в древние места, известные во всем мире. Кроме того, по пути мы будем наслаждаться уникальными видами! Если вы уже заинтересованы, будьте готовы узнать о замечательных местах, которые мы посетим.

Расстояние между Анталией и Демре

Расстояние между Белек и Демре примерно 183 км, 3 часа езды на комфортабельном транспорте.
Кроме того, во время нашей поездки Экскурсии Демре Мира Кекова из Белекa вы увидите важные регионы, такие как Кумлуджа, известный своим фестивалем помидоров, и Финике, который известен производством апельсинов и их распространением по всему миру.

Что посмотреть в Демре Мира Кекова из Белекa

Демре Мира Кекова является незаменимым местом для любителей истории и культуры. Вас особенно удивит то, что вы узнаете о Святом Николае и Церкви.
Сейчас мы расскажем о местах, которые мы посетим.

Церковь Святого Николая

Этот священный и уникальный архитектурный памятник был возведен в 4 веке и посвящен Святому Николаю, которого миллионы называют «Санта-Клаусом»!
В этой церкви вы увидите привлекательные картины, изображающие жизнь Санта-Клауса на стенах, вы узнаете много нового и насладитесь исторической атмосферой.

Древний ликийский город Мира

Недалеко от церкви Святого Николая находится древний город Мира, а это историческое место было названо ликийцами и означает «Страна Солнца».
В Стране Солнца, Мира, вы можете увидеть древние ликийские гробницы, которые являются некрополем, и насладиться древней атмосферой. Потому что эти гробницы датируются 4 веком до нашей эры.

Древний амфитеатр в Демре

Сегодня в нашей стране ровно 206 античных театров (известных), построенных во времена Римской империи. Здесь Амфитеатр Демре считается четвертым по величине из всех этих театров. Он был построен во 2 веке и вмещал ровно 10000 человек!

Затонувший город Кекова

Согласно исследованиям, остров Кекова в древности был частью материка и являлся крупным городом. Однако со временем из-за сильных землетрясений большая часть этого города обрушилась, а вторая часть города превратилась в остров.
Сегодня это древнее место, изолированное от цивилизации и не открытое для заселения из-за своего исторического значения. А этот остров, «Атлантида Турции», гордо носящий название нашей страны, стал одной из самых красивых и известных достопримечательностей. Район, который называют Затонувшим городом, был затоплен сильным землетрясением. Вы сможете увидеть это место, путешествуя на яхте, наблюдая за подводным миром, проплывая над затонувшим городом из застекленных секций яхты. Когда вы будете смотреть вокруг, вы будете очарованы повествованием нашего гида.

Замок Симена (Калекёй)

Замок Калекой расположен напротив острова Кекова. Он был построен в 13 веке и с тех пор довольно хорошо сохранился.
Этот исторический памятник популярен не только своими архитектурными сооружениями, но и уникальным римским театром в замке.
Программа Экскурсии Демре Мира Кекова из Белекa, которую мы организуем, считается одним из лучших туров по Анталии благодаря предлагаемой информации и приятными видами.
Вы можете забронировать место в Экскурсии Демре Мира Кекова из Белекa онлайн онлайн, либо связаться с нами для получения дополнительной информации перед бронированием!

Подготовьтесь заранее

Место и время встречи

Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.

Важная информация

В зависимости от погодных условий программу можно менять!
Планы могут быть немного изменены руководством по сезонным или другим причинам. Некоторые музеи могут быть недоступны для посещения из-за ремонтных работ!
Возьмите с собой солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, шляпу и купальники.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги русскоговорящего гида-историка
  • Обед
  • 2-часовая прогулка на яхте в Кекова
Что не входит
  • Напитки
  • Завтрак
  • Входной билет в «Церковь Святого Николая Угодника»
  • Входной билет в «Античный город Мира»
Место начала и завершения?
Белек
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, воскресенье
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места
  • Где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас
  • Нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами
  • Иначе мы не сможем вас найти
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Среда, воскресенье

Отзывы от туристов

Показать все отзывы

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

👥Групповые🚌На автобусеВодные развлечения🏡Выездные☀️На весь день📜История и культура🛥На яхте

Еще несколько похожих предложений в Белеке

Из Белека - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
13 часов
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
Анна
5
1 отзыв
Из Белека - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Посетить церковь св. Николая, увидеть руины и поплавать на яхте у затонувшего города
5 июня
8 июня
12 июня
37 за 1 человека
Памуккале и озеро Салда из Белека (без шоппинга)
16 часов
🚌 На автобусе
Групповая
BreezesTour
Нет отзывов
Памуккале и озеро Салда из Белека (без шоппинга)
Что может быть лучше осмотра достопримечательностей и наслаждения природой в одном туре
$70 за 1 человека
По следам Святого Николая Угодника - Демре-Мира-Кекова из Белека
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Tunar
Нет отзывов
По следам Святого Николая Угодника - Демре-Мира-Кекова из Белека
5 июня
8 июня
12 июня
$38 за 1 человека
Экскурсия в анталийский «Аквариум»
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
BREEZES
Нет отзывов
Экскурсия в анталийский «Аквариум»
На экскурсии вы совершите географическое путешествие от Черного моря до Тихого океана
Завтра
4 июня
5 июня
$95 за 1 человека
Памуккале: белоснежные травертины и античный город-курорт
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
BREEZES
Нет отзывов
Памуккале: белоснежные травертины и античный город-курорт
Поездка в Памуккале - наслаждение для глаз, оздоровление и культурное развитие
Завтра
4 июня
5 июня
$85 за 1 человека
Экскурсия в Памуккале из Белека
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
BreezesTour
Нет отзывов
Экскурсия в Памуккале из Белека
Однодневная экскурсия в Памуккале - это день, пропитанный историей
$60 за 1 человека
Экскурсия в Стамбул из Белека
2 часа
Мини-группа
EKM
Нет отзывов
Экскурсия в Стамбул из Белека
Экскурсия в Стамбул из Белека - это легкий способ исследовать Стамбул во время вашего отпуска
$199 за 1 человека
Экскурсия в Каньон Тазы из Белека
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
Нет отзывов
Экскурсия в Каньон Тазы из Белека
«Экскурсия на остров Сулуада из Кемера» - это самый приятный способ насладиться чудесами природы, посетить самые
Завтра
4 июня
5 июня
$20 за 1 человека
В Каппадокию из Белека
1 день 14 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
EKM
Нет отзывов
В Каппадокию из Белека
Экскурсия в Каппадокию из Белека становится намного приятнее с туром по Турции
4 июня
6 июня
9 июня
$60 за 1 человека
Экскурсия в Анталию из Белека
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
5
4 отзыва
Экскурсия в Анталию из Белека
Анталия - это не только шикарные отели, бирюзовое море и жаркое солнце. Это город с многовековой историей, уходящей
4 июня
8 июня
11 июня
$35 за 1 человека
Экскурсия в Стамбул из Белека
22 часа
Групповая
BreezesTour
Нет отзывов
Экскурсия в Стамбул из Белека
Отправляйтесь изучать Стамбул вместе с нами. Ранее известный как Константинополь, Стамбул считается крупнейшим городом в
5 июня
12 июня
19 июня
$190 за 1 человека
Яхт-тур по реке Манавгат из Белека
2 часа
🛥 На яхте
Групповая
НАСИБ
4.6
5 отзывов
Яхт-тур по реке Манавгат из Белека
Добро пожаловать на борт. Мы отправляемся в путешествие по реке Манавгат. Это одно из самых красивых мест близ Сиде. Вы
Сегодня
6 июня
9 июня
$30 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Белеке
ХОРОШО
🧭
ТАМ