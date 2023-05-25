Проникнуться атмосферой умиротворения среди древних стен и ликов святых
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Описание
Что вас ожидает
Демре и храм Святого Николая
Храм Николая Угодника в Демре — это место паломничества христиан со всего мира. Он считается третьим по важности религиозным сооружением византийской архитектуры на Востоке. Вы рассмотрите необычные элементы росписи в виде карточных мастей, мозаичный пол и мраморный саркофаг, откуда в 11 веке итальянские купцы похитили мощи. Я расскажу, каким человеком был Святой Николай и почему в наши дни его чествуют по всему миру.
Скальные гробницы Миры
Много веков назад Мира была столицей Ликии. Вы погуляете по ее руинам и увидите наскальные гробницы и древнегреческий театр. А также узнаете, почему основная часть города оказалась под землей, как здесь хоронили людей до принятия христианства и чем амфитеатр отличается от греческого театра. Кроме того, рассмотрите маленький старинный храм, который нашли всего 10 лет назад под огородом местного жителя.
Организационные детали
- Выезд из Белека в 05:30 утра. По пути заедем в ресторан у горной реки, где вы попробуете традиционный турецкий завтрак (€5 с человека).
- Входные билеты оплачиваются отдельно: храм Святого Николая — 100 лир, ликийские гробницы в Мире — 90 лир
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.