Путешествие по древним храмам Анталийского побережья заинтересует каждого, кто увлекается историей, архитектурой, археологией, живописью и иконописью. Вы исследуете руины ликийского города Мира, увидите скальный некрополь и древнегреческий театр. А ещё посетите место рождения Санта Клауса — да-да, того самого!

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Описание

Что вас ожидает

Демре и храм Святого Николая

Храм Николая Угодника в Демре — это место паломничества христиан со всего мира. Он считается третьим по важности религиозным сооружением византийской архитектуры на Востоке. Вы рассмотрите необычные элементы росписи в виде карточных мастей, мозаичный пол и мраморный саркофаг, откуда в 11 веке итальянские купцы похитили мощи. Я расскажу, каким человеком был Святой Николай и почему в наши дни его чествуют по всему миру.

Скальные гробницы Миры

Много веков назад Мира была столицей Ликии. Вы погуляете по ее руинам и увидите наскальные гробницы и древнегреческий театр. А также узнаете, почему основная часть города оказалась под землей, как здесь хоронили людей до принятия христианства и чем амфитеатр отличается от греческого театра. Кроме того, рассмотрите маленький старинный храм, который нашли всего 10 лет назад под огородом местного жителя.

Организационные детали