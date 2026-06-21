элементы византийской архитектуры и узнать о жизни и деяниях Николая Угодника. В древнем городе Мира вас ожидают впечатляющие скальные гробницы и хорошо сохранившийся древнегреческий театр. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, позволяющим ощутить дух времени и узнать множество интересных фактов о ликийской культуре. Удобный выезд из Белека, комфортный транспорт и профессиональный гид сделают вашу поездку максимально комфортной и познавательной

Описание экскурсии

Демре и храм Святого Николая

Храм Николая Угодника в Демре — это место паломничества христиан со всего мира. Он считается третьим по важности религиозным сооружением византийской архитектуры на Востоке. Вы рассмотрите необычные элементы росписи в виде карточных мастей, мозаичный пол и мраморный саркофаг, откуда в 11 веке итальянские купцы похитили мощи. Я расскажу, каким человеком был Святой Николай и почему в наши дни его чествуют по всему миру.

Скальные гробницы Миры

Много веков назад Мира была столицей Ликии. Вы погуляете по ее руинам и увидите наскальные гробницы и древнегреческий театр. А также узнаете, почему основная часть города оказалась под землей, как здесь хоронили людей до принятия христианства и чем амфитеатр отличается от греческого театра. Кроме того, рассмотрите маленький старинный храм, который нашли всего 10 лет назад под огородом местного жителя.

Организационные детали