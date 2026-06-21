📜 Уникальная возможность увидеть древние ликийские руины
🏛 Посещение храма Святого Николая, важного религиозного центра
🎭 Узнать о древнегреческом театре и его особенностях
🗿 Исследование скальных гробниц и их истории
🍽 Попробовать традиционный турецкий завтрак в живописном месте
Что можно увидеть
Храм Святого Николая
Скальные гробницы Миры
Древнегреческий театр
Маленький старинный храм
Описание экскурсии
Демре и храм Святого Николая
Храм Николая Угодника в Демре — это место паломничества христиан со всего мира. Он считается третьим по важности религиозным сооружением византийской архитектуры на Востоке. Вы рассмотрите необычные элементы росписи в виде карточных мастей, мозаичный пол и мраморный саркофаг, откуда в 11 веке итальянские купцы похитили мощи. Я расскажу, каким человеком был Святой Николай и почему в наши дни его чествуют по всему миру.
Скальные гробницы Миры
Много веков назад Мира была столицей Ликии. Вы погуляете по ее руинам и увидите наскальные гробницы и древнегреческий театр. А также узнаете, почему основная часть города оказалась под землей, как здесь хоронили людей до принятия христианства и чем амфитеатр отличается от греческого театра. Кроме того, рассмотрите маленький старинный храм, который нашли всего 10 лет назад под огородом местного жителя.
Организационные детали
Выезд из Белека в 05:30 утра. По пути заедем в ресторан у горной реки, где вы попробуете традиционный турецкий завтрак (€5 с человека).
Входные билеты оплачиваются отдельно: храм Святого Николая — 17€, ликийские гробницы в Мире — 15€
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмет — ваш гид в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1198 туристов
Я родился и вырос в Анталье, учился в школе в центре города. Окончил факультет английского языка и литературы в Измире. Во время учёбы работал гидом на западе Турции, в Бодруме. читать дальшеуменьшить
После окончания университета два года преподавал английский язык в военных училищах. Затем вернулся к работе в туризме.
Чтобы иметь возможность проводить экскурсии для русскоговорящих путешественников, отправился учиться на факультет русского языка в Казахстан. И вот уже 22 года работаю гидом. С русским языком связана и личная история: моя жена родом из Беларуси, у нас двое детей.
Я с радостью покажу вам мою родную страну и расскажу о её культуре и традициях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
Татьяна
Потрясающая экскурсия, великолепный завтрак с чудесным видом, храм, театр, гробницы в скале и купание в бухте с чистейшей водой Огромное спасибо Исмету, грамотный, заботливый и интересный гид, получили очень хорошие впечатления, вспоминаем как самый лучший день, проведенный в Анталье👍
+1
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Анастасия
10/10!!! Очень понравилось! Исмет - отличный гид и очень приятный собеседник! Очень интересно, доступно и увлекательно рассказывает про события, о которых в школьные годы было очень скучно читать)) Без занудства и налегке, очень хочется вернуться на другие экскурсии! Мы любим исторические поездки и погружение в эпоху времени, здесь это произошло очень легко и непринужденно! Однозначно рекомендуем!
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О
Ольга
Прекрасное путешествие с гидом, знающим глубоко все исторические аспекты мест силы!
Завтрак в горной деревушке и купание в голубой бухте с пещерой приятно разнообразили путешествие!
Однозначно рекомендую для любой компании и уровня знаний!
Исмет сможет увлечь каждого и сделать путешествие незабываемым!
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М
Марина
Нам все очень понравилось! И подача материала и, собственно, сам материал. Гид - прекрасный рассказчик и чудесный человек. В общем, лучшей экскурсии - и желать невозможно. Так что большущее вам спасибо! От всей души)))
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А
Александр
Все было отлично!
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