Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира

Проникнуться атмосферой умиротворения среди древних стен и ликов святых

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Путешествие по древним храмам Анталийского побережья заинтересует каждого, кто увлекается историей, архитектурой, археологией, живописью и иконописью. Вы исследуете руины ликийского города Мира, увидите скальный некрополь и древнегреческий театр. А ещё посетите место рождения Санта Клауса — да-да, того самого!
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Ближайшие даты:
25
мая
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая
31
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Демре и храм Святого Николая

Храм Николая Угодника в Демре — это место паломничества христиан со всего мира. Он считается третьим по важности религиозным сооружением византийской архитектуры на Востоке. Вы рассмотрите необычные элементы росписи в виде карточных мастей, мозаичный пол и мраморный саркофаг, откуда в 11 веке итальянские купцы похитили мощи. Я расскажу, каким человеком был Святой Николай и почему в наши дни его чествуют по всему миру.

Скальные гробницы Миры

Много веков назад Мира была столицей Ликии. Вы погуляете по ее руинам и увидите наскальные гробницы и древнегреческий театр. А также узнаете, почему основная часть города оказалась под землей, как здесь хоронили людей до принятия христианства и чем амфитеатр отличается от греческого театра. Кроме того, рассмотрите маленький старинный храм, который нашли всего 10 лет назад под огородом местного жителя.

Организационные детали

  • Выезд из Белека в 05:30 утра. По пути заедем в ресторан у горной реки, где вы попробуете традиционный турецкий завтрак (€5 с человека).
  • Входные билеты оплачиваются отдельно: храм Святого Николая — 100 лир, ликийские гробницы в Мире — 90 лир

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Религиозные
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы

Похожие туры из Белека

Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
Погулять по колоритному району Калеичи и посетить его знаковые места с профессиональным гидом
Сегодня
26 мая
27 мая
29 мая
277250 за всё до 4 чел.
Из Белека - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
13 часов
6 отзывов
Из Белека - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Посетить церковь св. Николая, увидеть руины и поплавать на яхте у затонувшего города
у вашего отеля
26 мая
28 мая
31 мая
2 июня
5544 за человека
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погулять по руинам городов Перге и Аспендос, погрузиться в древнюю историю и полюбоваться природой
26 мая
27 мая
29 мая
31 мая
333300 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Белеке
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ