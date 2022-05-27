Джип Сафари в Белеке

Хотите ли вы испытать адреналин на джип сафари? Если вы считаете себя любителем природы и путешественником, любящим приключения, мы уже знаем ваш ответ: «Конечно, да!» Действительно, это мероприятие станет для вас идеальным выбором. Однако, даже если вы не такие, мы уверены, присоединившись на Джип Сафари в Белеке вы скажете «великолепно» в конце дня. Потому что у вас будет уникальный опыт, который вы запомните на долгие годы, как в пути, так и в пунктах остановки.

Подготовка к Джип Сафари в Белеке

Прежде всего, не забудьте положить в сумку головной убор, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем, так как ваше здоровье всегда должно быть защищено: мы будем путешествовать на открытом воздухе при ярком солнечном свете.

Не забудьте взять с собой купальные костюмы и полотенца (или другое снаряжение, которое вы хотите использовать во время плавания), чтобы вы в полной мере повеселились на протяжении всего тура.

Наконец, убедитесь, что ваша камера и телефон полностью заряжены и готовы запечатлеть удивительные моменты, которые вы увидите во время сафари.

Трансфер и Краткое Руководство в Джип Сафари в Белеке

Забрав вас из отеля, мы отправимся к отправной точке. Здесь наши инструкторы расскажут вам, что вам нужно знать, и вы будете проинформированы о маршруте, процессе, перерывах, маршруте и т. д.

Если вы желаете узнать некоторые важные моменты: джипы — это внедорожники 4×4, вмещающие 4, 6 или 8 человек. Весь маршрут составляет 140 километров.

Деревня Юмаклар

Во время тура мы проедем через деревни, уникальные для этого региона, и получим возможность вдохнуть традиционную атмосферу теплой и скромной жизни там.

Например, мы остановимся в одной из этих деревень, которые выделяются тем, что расположены на высоте 920 метров. Здесь, в селе Юмаклар, мы узнаем много нового о жизни и быте крестьянского народа и, конечно же, об этом месте.

Обед

Мы наслаждаемся нашими блюдами в ресторане, который состоит из жареной рыбы или курицы, салатов и сезонных фруктов. После этого восхитительного перерыва мы будем готовы снова отправиться в путь!

Отличные Виды

Мы совершим отличную поездку на джипах по драгоценным землям горы Таурус. Долины, реки, леса и дары природы также порадуют нас.

Мы будем очень довольны этим путешествием, которое займет несколько часов в виде целой колонны джипов. Конечно, мы также сделаем как можно больше снимков, чтобы увековечить эти драгоценные моменты.

Когда время пребывания в Учансу истечет, нам придется обратно вернуться к джипам, чтобы доехать до отеля. Когда мы прибудем на место, мы попрощаемся с нашими товарищами по команде, а затем сядем в машину, чтобы отвезти вас в отель. По прибытии в отель вы сможете расслабиться и вспомнить уникальные моменты нашего Джип сафари в Белеке!

Джип сафари избавит вас от унылой повседневной жизни. Это заставит вас попробовать приключения и азарт, пройдя по пересеченной местности и лесным дорогам. Мы будем ездить по дорогам, по которым не могут ездить обычные автомобили, и будем внимательно наблюдать за жизнью деревни. Вдали от города вы увидите прекрасную природу.

Подготовьтесь Заранее

Время и место встречи

Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.

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