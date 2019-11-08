Любителей активного отдыха и потайных, нетуристических мест приглашаем в увлекательное путешествие на джипах по окрестностям Белека.
Вы побываете в деревне Юмаклар, совершите поездку по драгоценным землям горы Таурус, насладитесь красивой природой и экстремальной ездой.
Вы побываете в деревне Юмаклар, совершите поездку по драгоценным землям горы Таурус, насладитесь красивой природой и экстремальной ездой.
Описание экскурсииПроведите день в захватывающем путешествии по живописным уголкам Таврских гор, вдали от шумных курортов. На мощных внедорожниках вы преодолеете около 140 километров по горным и лесным дорогам, куда не добираются обычные автомобили. Во время поездки вы посетите деревню Юмаклар, расположенную на высоте 920 метров, познакомитесь с традиционным укладом местных жителей и узнаете больше о жизни в турецкой глубинке. Маршрут проходит через красивые долины, леса, реки и горные пейзажи, которые идеально подходят для ярких фотографий. Одной из остановок станет водопад Учансу, где можно насладиться природой и сделать памятные снимки. В середине дня вас ждет обед в местном ресторане с блюдами турецкой кухни. Джип-сафари сочетает активный отдых, красивые виды и знакомство с сельской жизнью региона. Это отличный способ сменить пляжный отдых на настоящее приключение и открыть для себя другую сторону окрестностей Белека.
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Таурус
- Старая турецкая деревня
Что включено
- Трансфер от /до отеля
- Страховка
- Услуги гида
- Джип сафари
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
Место начала и завершения?
Белек
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
С детишками тяжело ездить на экскурсии! Но главное впечатления и воспоминания потом) ради этого стоит все вытерпеть)))
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S
Красивая природа, вот и Турция страна контрастов)
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С
Сидя в отеле такой Турции не узнаешь!
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С
Сидя в отеле такой Турции не узнаешь!
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s
Экскурсию рекомендую для тех, кто хочет осмотреть окрестности и хочет внести небольшую долю экстрима в отдых, но именно небольшую!
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М
Драйвовый отдых!))
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