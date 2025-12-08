Плавание с дельфинами — заветная мечта людей любого возраста, от 7 до 70 лет! Сегодня её легко осуществить в современных дельфинариях, которые стремительно набирают популярность как в Турции, так и
Описание экскурсииВас ждёт незабываемое приключение! Плавание с дельфинами — это мечта, которая объединяет людей всех возрастов, от 7 до 70 лет. Сегодня её можно легко воплотить в жизнь в современных дельфинариях, которые стремительно развиваются по всему миру. Одним из таких мест является дельфинарий в Сиде, где вас ждёт яркое шоу, возможность сделать уникальные фотографии и, конечно, пообщаться с этими дружелюбными морскими существами. Дельфинарий в Белеке открыт ежедневно и принимает гостей со всего мира. Здесь вы сможете не только увидеть захватывающие выступления дельфинов, но и испытать невероятные эмоции, плавая рядом с ними в кристально чистой воде.
Ежедневно в 13:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Aвтобус с кондиционером
- Страховка
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Белека
Похожие экскурсии из Белека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белека к озеру Салда: побег от жары в турецкие Мальдивы
Погрузитесь в прохладу бирюзовых вод озера Салда, насладитесь уникальными пейзажами и целебной грязью вдали от жары Белека
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Групповая
Джип Сафари в Белеке
Начало: Белек
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
$40 за человека
Групповая
Сафари на квадроциклах в Белеке (страховка включена в стоимость)
Начало: Трансфер от отеля
Расписание: Ежедневно в 09:00
$42 за человека