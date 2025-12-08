Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше по всему миру.



В дельфинарии Сиде вы сможете не только насладиться захватывающим шоу, но и сфотографироваться с этими удивительно добрыми и умными морскими обитателями, а при желании — даже поплавать вместе с ними! Плавание с дельфинами — заветная мечта людей любого возраста, от 7 до 70 лет! Сегодня её легко осуществить в современных дельфинариях, которые стремительно набирают популярность как в Турции, так и

Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек На чём проводится На автобусе Когда Ежедневно в 13:00 $140 за человека

Описание экскурсии Вас ждёт незабываемое приключение! Плавание с дельфинами — это мечта, которая объединяет людей всех возрастов, от 7 до 70 лет. Сегодня её можно легко воплотить в жизнь в современных дельфинариях, которые стремительно развиваются по всему миру. Одним из таких мест является дельфинарий в Сиде, где вас ждёт яркое шоу, возможность сделать уникальные фотографии и, конечно, пообщаться с этими дружелюбными морскими существами. Дельфинарий в Белеке открыт ежедневно и принимает гостей со всего мира. Здесь вы сможете не только увидеть захватывающие выступления дельфинов, но и испытать невероятные эмоции, плавая рядом с ними в кристально чистой воде.

