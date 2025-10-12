Тур на остров Сулуада открывает для вас живописные бухты, которые заслуженно называют «Мальдивами Турции».
Их белоснежный песок и кристально чистая вода поражают воображение, и мы уверены, что вы будете очарованы этой природной красотой. Отправьтесь в незабываемое путешествие и насладитесь магией Сулуады!
Описание водной прогулки
Незабываемые виды Трансфер из отеля в Белеке доставит в порт, где ожидает двухпалубное судно. Прогулка включает:
- плавание вдоль живописного побережья, где обитают черепахи каретта-каретта;
- посещение острова Сулу-Ада, известного как «турецкие Мальдивы» с белоснежным песком и лазурной водой;
- обед на борту с турецкими блюдами;
посещение бухты Аксеки («Остров любви») с пещерой и холодной водой. После насыщенного дня судно возвращается в порт, откуда трансфер доставит обратно в отель. Удобство и комфорт С лодки легко спускаться и подниматься благодаря трап-ступеням. На судне есть туалетные комнаты. Даже если вы не умеете плавать, поездка все равно будет приятной, так как вода у пляжей мелкая, а виды невероятные. Можно просто расслабиться на палубе и наслаждаться прогулкой. Важная информация:.
При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
App, по которому организатор может связаться с вами.
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами).
- Наши зоны трансфера: Белек – Богазкент.
- Возьмите с собой: купальник, полотенце, хороший солнцезащитный крем, головной убор и камеру для потрясающих фото.
Ежедневно в 07:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Сулуада
- Бухта Аксeки
- Залив Аксеки
- Пещера Любви
Что включено
- Трансфер из отеля / в отель
- Прогулка на корабле
- Обед, чай, фрукты
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp, по которому организатор может связаться с вами
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами)
- Наши зоны трансфера: Белек - Богазкент
- Возьмите с собой: купальник, полотенце, хороший солнцезащитный крем, головной убор и камеру для потрясающих фото
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
12 окт 2025
А мне понравилось) очень хорошо отдохнули, дорога долгая 3,5 часа, так что экскурсия на целый день, вы не вернетесь в отель к пять часам. лодки отъезжают в 10 утра, у
И
Иван
5 окт 2025
Взяли этот тур с красивыми картинками, ожидали белый красивый песочек, романтику, но в итоге ожидания совсем не оправдали реальность.
Забрать нас должны были в 6:30 с отеля Rixos park belek- land
Л
Лолита
9 сен 2025
04.09.2025 взяли экскурсию на о. Сулуада и нам очень понравилось☺️ Трансфер приехал вовремя, доехали с комфортом. Морская прогулка была увлекательной, пейзажи завараживают, вода кристально чистая (действительно как на Мальдивских островах😍), накормили вкусным обедом, персонал веселый и дружелюбный) Мы насладились атмосферой🔥 Спасибо огромное😊
Л
Ляйсан
21 июл 2025
Впечатления невероятные, экскурсия прошла великолепно. Организаторам и исполнителям огромное спасибо🙏. А сама природа это Волшебная Сказка👍
с
светлана
24 июн 2025
Всем добрый день. Экскурсия в целом понравилась. Трансфер за нами приехал вовремя, был мини автобус с кондиционером. Немного утомила дорога, порт,откуда отходила лодка находится где-то за Кемером. И с Белека
Д
Денис
24 июн 2025
Красивые места, чистая вода в море, хорошее питание за эту стоимость.
Конечно много людей, но это терпимо.
Единственный минус, очень долгий трансфер из Белека.
