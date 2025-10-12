Незабываемые виды Трансфер из отеля в Белеке доставит в порт, где ожидает двухпалубное судно. Прогулка включает:

плавание вдоль живописного побережья, где обитают черепахи каретта-каретта;

посещение острова Сулу-Ада, известного как «турецкие Мальдивы» с белоснежным песком и лазурной водой;

обед на борту с турецкими блюдами;

посещение бухты Аксеки («Остров любви») с пещерой и холодной водой. После насыщенного дня судно возвращается в порт, откуда трансфер доставит обратно в отель. Удобство и комфорт С лодки легко спускаться и подниматься благодаря трап-ступеням. На судне есть туалетные комнаты. Даже если вы не умеете плавать, поездка все равно будет приятной, так как вода у пляжей мелкая, а виды невероятные. Можно просто расслабиться на палубе и наслаждаться прогулкой. Важная информация:.

