Экскурсия на остров Сулуада из Белека

О райских Мальдивах мечтает каждый, но если вы оказались в Турции, у вас есть возможность побывать...

5
8 отзывов
О райских Мальдивах мечтает каждый, но если вы оказались в Турции, у вас есть возможность побывать на одном из самых красивых островов.

Из порта Адрасана вы отправитесь на морскую прогулку на белоснежной яхте.

Искупавшись в бухтах по пути, вы окажетесь на острове Сулуада, увидите своими глазами его незабываемые пляжи и насладитесь отдыхом у бирюзового моря.
Экскурсия на остров Сулуада из Белека
Экскурсия на остров Сулуада из Белека
Экскурсия на остров Сулуада из Белека
Экскурсия на остров Сулуада из Белека
Экскурсия на остров Сулуада из Белека

Что вы увидите 🤩

  • остров Сулуада
  • бухты
«Турецкие Мальдивы» — остров Сулуада
По пути к прекрасным «турецким Мальдивам», вас ждёт несколько остановок для купания в живописных бухтах. Остров находится среди оранжевых скал, между целебными водами и озёрами. Время здесь проходит очень быстро.
Бухта Любви
После вкусного обеда вы прибудете в «Бухту Любви». Вода здесь прохладная из-за подводного течения. Вы сможете исследовать пещеру самостоятельно. Множество легенд и поверий ходит об этом месте. Согласно основной легенде, вода здесь прохладная из-за слёз несчастной девушки, попавшей в гарем и горюющей по своему любимому.
Красота природы
Вы увидите черепах каретта-каретта, благодаря которым на острове нет огромных отелей и других построек. Этот вид является вымирающим, поэтому предпринято множество мер для сохранности жизни и здоровья этих милых существ.
Важная информация
Обратите внимание на разную продолжительность экскурсий и наличие/отсутствие страховки в путешествии. Выбирайте прогулку, которая подходит именно вам.
Возьмите с собой: купальники, полотенце, солнцезащитные очки, крем, головные уборы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-60 человек
Взрослый
$40
Детский от 7 до 12 лет
$30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Страховка
  • Обед
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
Место начала и завершения
Ваш отель
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальники
  • полотенце
  • солнцезащитные очки
  • крем
  • головные уборы.
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 07:00-19:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день с 07:00-19:00

TurkeyTours
TurkeyTours
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