«Турецкие Мальдивы» — остров Сулуада

По пути к прекрасным «турецким Мальдивам», вас ждёт несколько остановок для купания в живописных бухтах. Остров находится среди оранжевых скал, между целебными водами и озёрами. Время здесь проходит очень быстро.

Бухта Любви

После вкусного обеда вы прибудете в «Бухту Любви». Вода здесь прохладная из-за подводного течения. Вы сможете исследовать пещеру самостоятельно. Множество легенд и поверий ходит об этом месте. Согласно основной легенде, вода здесь прохладная из-за слёз несчастной девушки, попавшей в гарем и горюющей по своему любимому.

Красота природы

Вы увидите черепах каретта-каретта, благодаря которым на острове нет огромных отелей и других построек. Этот вид является вымирающим, поэтому предпринято множество мер для сохранности жизни и здоровья этих милых существ.

Важная информация

Обратите внимание на разную продолжительность экскурсий и наличие/отсутствие страховки в путешествии. Выбирайте прогулку, которая подходит именно вам.

Возьмите с собой: купальники, полотенце, солнцезащитные очки, крем, головные уборы.