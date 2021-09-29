Каньон Кепрюлю — идеальное место для рафтинга. Туда мы и отправимся на один день. Вас ждет сплав по горной реке на каноэ или плотах. А для любителей командной работы предусмотрены двухместные байдарки. Ощутите адреналин в крови, насладитесь красотой турецкой природы — вся организация на нас.
Описание экскурсииРафтинг в живописном каньоне Движение – это жизнь! Любите экстрим и не представляете себя без активного отдыха и приключений? Тогда рафтинг – именно то, что вам нужно. Мы будем сплавляться на рафтах по каньону Кепрюлю. Путь по нему неспешен и очень красив. Нас будет окружать нетронутая природа, горные пейзажи и вода лазурно-голубого цвета. Скорость и безопасность на воде Те, кто предпочитает дуэт командной работе, смогут выбрать двухместные байдарки (за дополнительную плату). Как во время преодоления порогов, так и уже на берегу, вас будет сопровождать опытный инструктор, всегда готовый оказать любую помощь. Наслаждайтесь красотой природы и сплавом, обо всем остальном позаботится наша команда! Важная информация:
- Если Ваши волосы длинные, следует собрать их. Мы рекомендуем Вам снять с себя золото и аналогичные украшения.
- Рекомендуем взять с собой запасную одежду, полотенце, солнцезащитный крем и немного денег для фотографий или видео, а также напитки.
- Использование мобильных телефонов и фотоаппаратов во время рафтинга не допускается!
- Дети в возрасте до 17 лет могут участвовать под присмотром своих родителей. Маленькие дети размещены в середине плота. Тем не менее, руководство по рафтингу имеет большой опыт в области безопасности.
- Вы можете оставить свои ценные вещи в автобусе. Перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии – для всех одновременно открывается!
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля,
- Профессиональные гиды,
- Рафтинг оборудование,
- Обед.
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Очень интересное развлечение, а природа в этом месте просто невероятная! Хороший инструктор, всегда сориентирует и развеселит) во время спуска были веселые и бодрящие столкновения с другими командами) если кто-то говорит,что
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П
Очень интересное развлечение, а природа в этом месте просто невероятная! Хороший инструктор, всегда сориентирует и развеселит) во время спуска были веселые и бодрящие столкновения с другими командами) если кто-то говорит,что
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D
Все отлично!
Брал экскурсию 2й раз.
Брал экскурсию 2й раз.
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М
Всегда боялся купить на улице или. Через интернет, ну тут цена всего 16$. У оператора в отеле 30 $ единственное что не понравилось это поздний выезд из отеля плюс по
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Е
На рафтинге была уже третий раз. Рекомендую для любителей активного отдыха и ярких впечатлений. Особенно понравилась цена. У Пегаса такая поездка составляет 40 $(((. В итого все сплавляются на одинаковых условиях.
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Е
На рафтинге была уже третий раз. Рекомендую для любителей активного отдыха и ярких впечатлений. Особенно понравилась цена. У Пегаса такая поездка составляет 40 $(((. В итого все сплавляются на одинаковых условиях.
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Входит в следующие категории Белека
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