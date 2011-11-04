По следам Святого Николая Угодника — Демре-Мира-Кекова из Белека

Tunar T.
Tunar T. – Гид из Белека
По следам Святого Николая Угодника — Демре-Мира-Кекова из Белека
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$35 за человека

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По следам Святого Николая Угодника — Демре-Мира-Кекова из Белека
По следам Святого Николая Угодника — Демре-Мира-Кекова из Белека

Что вы увидите

  • ➜ Амфитеатр построенный во 2 веке, который вмещал до 15 тыс. зрителей
  • ➜ Ликийские скальные гробницы, вырезаны в скалах более чем 2500 лет назад
  • ➜ Ликийские каменные саркофаги, которым также более 2500 лет
  • ➜ Остатки античного города Мира, столицы Ликийского государства
  • ➜ Затонувший остров Кекова и город Долихисте
  • ➜ Остатки античных городов Симена и Теймусса
Это одна из самых увлекательных экскурсий на Анталийском побережье. Она проведет Вас по Античной Ликии, некогда сильной и процветающей стране.
Стране, которая в 3 веке подарила нам Христианского Святого – Николая Угодника. Вы посетите Античный город 🏙️ Миры, где он служил и был погреблен в мраморном саркофаге. Зайдете в Церковь ⛪, в которой находится этот саркофаг и находились мощи Святого Николая угодника до 11 века, пока не были украдены и вывезены тайком в город 🏙️ Бари (Италия). У вас будет возможность помолится у саркофага и послушать интереснейшие рассказы экскурсовода о жизни и деяниях Святого Николая Угодника – Епископа Мирликийского (Миры – город 🏙️, Ликия – страна). Паломники со всего мира стремятся посетить эти места и поросить Николая о помощи.
Также Вы увидите великолепные, ни на что не похожие и единственные в своем роде скальные захоронения ликийцев которым вот уже как 2500 тысячи лет. Таких захоронений в античной Ликии около 1000, но все они разбросаны по полуострову Теке, некогда территории Ликии. И только в этом месте, в столице Ликии – городе Миры находится наибольшее их количество в одном месте. Соседствуя с огромным амфитеатром, Ликийские скальные гробницы создают атмосферу античной действительности.
Также у подножья гор ⛰️ величаво по сей день, в хорошо сохранившемся состоянии находится Греко-Римский амфитеатр на 15000 человек. Присев на лавочку можно представить, как 2000 лет назад на арене проходили гладиаторские бои, выступали императоры и проповедовали христианские святые. Пор сей день в этом месте сохранилась великолепная акустика.
И «изюминкой на торте» будет прогулка 👣 на деревянной небольшой шхуне возле затонувших античных городов Теймусса, Долихисте и Симена. Прогулявшись к затонувшему острову Кекова Вы сможете рассмотреть остатки строений, амфоры в воде, каменные лестницы, вырубленные в природной скале спускающиеся между некогда оживленных улиц. Проплывая мимо Симены Вам покажут множество еще одних захоронений ликийцев – наземные саркофаги, в которых хоронили более бедных жителей Ликии. На самом полуострове 🏝️ Симена красуется Крепость и самый малый в Ликии амфитеатр на 1500 человек.
Экскурсия ⛳ 3 в 1, такая разнообразная, но такая интересная. Окутав историями и рассказами наш экскурсовод проведет Вас тропой античности и оставит незабываемые впечатления от этих мест.
+Что входит
  • ✚ Трансфер от/до отеля
  • ✚ Услуги русскоговорящего гида-историка
  • ✚ Обед (шведский стол, напитки не включены)
  • ✚ Прогулка на яхте.
Что не входит
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
  • ▬ Напитки
  • ▬ Завтрак
  • ▬ Входной билет в «Церковь Святого Николая Угодника» (9+) — 70 TL
  • ▬ Входной билет в «Античный город Мира» (9+) — 55 TL
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
По следам Святого Николая Угодника — Демре-Мира-Кекова из Белека
По следам Святого Николая Угодника — Демре-Мира-Кекова из Белека
По следам Святого Николая Угодника — Демре-Мира-Кекова из Белека
По следам Святого Николая Угодника — Демре-Мира-Кекова из Белека
По следам Святого Николая Угодника — Демре-Мира-Кекова из Белека

Экскурсия проводится 06:00 – 06:30 трансфер в регионе

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Tunar T.
Tunar T.
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