Верховая Езда в Белеке Это расслабляющий природный и культурный тур, во время которого вы сможете исследовать природу Средиземного моря, катаясь на лошадях в сосновых лесах Таврических гор Анталии.
Описание экскурсииВерховая езда в Белеке Погрузитесь в атмосферу гармонии с природой во время конной прогулки по живописным тропам Белека! Этот спокойный и вдохновляющий тур подарит вам возможность насладиться свежим воздухом, красотой средиземноморских пейзажей и уютом сосновых лесов Таврических гор. Маршрут проходит по тенистым лесным тропинкам и вдоль побережья, где вы сможете увидеть великолепный пляж Лара. Даже если вы никогда раньше не ездили верхом, опытные инструкторы помогут вам быстро освоиться и почувствовать уверенность в седле. Конная прогулка — это не просто активный отдых, а настоящий способ перезагрузиться, снять стресс, укрепить мышцы и обрести внутреннее равновесие. А живое общение с лошадью принесёт массу положительных эмоций и оставит незабываемые впечатления.
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Страховка
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Любые напитки во время экскурсии
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Белека
Похожие экскурсии из Белека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белека к озеру Салда: побег от жары в турецкие Мальдивы
Погрузитесь в прохладу бирюзовых вод озера Салда, насладитесь уникальными пейзажами и целебной грязью вдали от жары Белека
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Групповая
Джип Сафари в Белеке
Начало: Белек
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
$40 за человека
Групповая
Сафари на квадроциклах в Белеке (страховка включена в стоимость)
Начало: Трансфер от отеля
Расписание: Ежедневно в 09:00
$42 за человека