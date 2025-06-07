Скаты, осьминоги, морские звёзды — всё это на расстоянии вытянутой руки! Профессиональный инструктаж, вкусный обед на борту и трансфер из Белека — всё для вашего комфорта и ярких впечатлений.
Описание экскурсии
Бухта Аквариум (Кириш)
Живописная бухта, защищённая горами от ветров. Здесь почти не бывает волн, море прозрачное, а дно усыпано гравием и песком. Вас ждёт богатый подводный мир: кефаль, окуни, барракуды, скаты, осьминоги, морские звёзды и ежи. Обитатели привыкли к дайверам и не боятся подплывать близко.
Бухта Лунный Свет (Кириш)
Бухта в форме полумесяца с золотистыми пляжами и кристально чистой водой. Её называют самой красивой в Кемере. Богатое морское дно и отличная видимость делают её прекрасным местом для наблюдения за подводной жизнью.
Маяк
Место с туннелями и скалами, покрытыми рифами. Рифы начинаются с 3 метров и уходят до 18. На глубине 9 метров — широкий туннель с кораллами, губками, морскими лилиями. Здесь можно встретить мурен, осьминогов, скорпионов, крабов, морских огурцов и множество рыб.
Подробная программа
7:00–7:30 — групповой трансфер от мест проживания
10:00 — прибытие в порт в Кемере, откуда отправляется судно с дайверами, инструктаж по правилам поведения и безопасности
— Инструктора разбивают гостей на группы и начинается погружение (по очереди)
— Первое погружение 5-8 метров и продолжается 15-20 минут
— После погружения вас накормят вкусным обедом. Во время обеда можно заниматься снорклингом
— Второе погружение происходит в другом месте. Глубина — 5–8 метров, продолжительность — 15–20 минут
16:00 — прибытие в порт в Кемере и посадка в трансфер
17:30–18:30 — возвращение в места проживания
Организационные детали
Правила безопасности
- Если во время экскурсии будут выявлены неблагоприятные подводные течения, инструкторы изменят места погружения на более безопасные
- К занятию дайвингом допускаются дети от 10 лет
- Погружения запрещены беременным женщинам, лицам с проблемами дыхания, разрывом барабанных перепонок, находящихся в послеоперационном периоде, а также с тяжёлыми формами хронических заболеваний. Любые болезненные состояния могут усугубиться на глубине и привести к нежелательным последствиям
- К погружению не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
- Между авиаперелетом и погружением должно пройти не менее суток. Также не следует совершать авиаперелёт сразу после погружения.
- Для погружения не обязательно уметь плавать
Что входит в стоимость
— трансфер от и до мест проживания
— сопровождение инструктора (языки общения — русский, английский)
— страховой полис
— снаряжение для дайвинга и снорклинга (входит в билет с погружением)
— обед (рыба/курица, рис/булгур, салат)
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— напитки
— личные расходы (сувениры и т. п.)
— снаряжение для снорклинга (для владельцев билета без погружения)
— фото и видео
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|С погружением (от 10 лет)
|€30
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Без погружения (от 4 лет)
|€30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
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Фото лагун прилагаю)