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Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека

Погрузиться в волшебный подводный мир Средиземного моря
Два захватывающих погружения в лазурных водах Кемера откроют вам подводный мир во всей красе.

Скаты, осьминоги, морские звёзды — всё это на расстоянии вытянутой руки! Профессиональный инструктаж, вкусный обед на борту и трансфер из Белека — всё для вашего комфорта и ярких впечатлений.
5
1 отзыв
Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека
Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека
Дайвинг в бухтах Кемера - из Белека

Описание экскурсии

Бухта Аквариум (Кириш)

Живописная бухта, защищённая горами от ветров. Здесь почти не бывает волн, море прозрачное, а дно усыпано гравием и песком. Вас ждёт богатый подводный мир: кефаль, окуни, барракуды, скаты, осьминоги, морские звёзды и ежи. Обитатели привыкли к дайверам и не боятся подплывать близко.

Бухта Лунный Свет (Кириш)

Бухта в форме полумесяца с золотистыми пляжами и кристально чистой водой. Её называют самой красивой в Кемере. Богатое морское дно и отличная видимость делают её прекрасным местом для наблюдения за подводной жизнью.

Маяк

Место с туннелями и скалами, покрытыми рифами. Рифы начинаются с 3 метров и уходят до 18. На глубине 9 метров — широкий туннель с кораллами, губками, морскими лилиями. Здесь можно встретить мурен, осьминогов, скорпионов, крабов, морских огурцов и множество рыб.

Подробная программа

7:00–7:30 — групповой трансфер от мест проживания
10:00 — прибытие в порт в Кемере, откуда отправляется судно с дайверами, инструктаж по правилам поведения и безопасности
— Инструктора разбивают гостей на группы и начинается погружение (по очереди)
— Первое погружение 5-8 метров и продолжается 15-20 минут
— После погружения вас накормят вкусным обедом. Во время обеда можно заниматься снорклингом
— Второе погружение происходит в другом месте. Глубина — 5–8 метров, продолжительность — 15–20 минут
16:00 — прибытие в порт в Кемере и посадка в трансфер
17:30–18:30 — возвращение в места проживания

Организационные детали

Правила безопасности

  • Если во время экскурсии будут выявлены неблагоприятные подводные течения, инструкторы изменят места погружения на более безопасные
  • К занятию дайвингом допускаются дети от 10 лет
  • Погружения запрещены беременным женщинам, лицам с проблемами дыхания, разрывом барабанных перепонок, находящихся в послеоперационном периоде, а также с тяжёлыми формами хронических заболеваний. Любые болезненные состояния могут усугубиться на глубине и привести к нежелательным последствиям
  • К погружению не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
  • Между авиаперелетом и погружением должно пройти не менее суток. Также не следует совершать авиаперелёт сразу после погружения.
  • Для погружения не обязательно уметь плавать

Что входит в стоимость

— трансфер от и до мест проживания
— сопровождение инструктора (языки общения — русский, английский)
— страховой полис
— снаряжение для дайвинга и снорклинга (входит в билет с погружением)
— обед (рыба/курица, рис/булгур, салат)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— напитки
— личные расходы (сувениры и т. п.)
— снаряжение для снорклинга (для владельцев билета без погружения)
— фото и видео

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
С погружением (от 10 лет)€30
Дети до 3 летБесплатно
Без погружения (от 4 лет)€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12733 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мне очень понравилось! Плавал с аквалангом впервые, поэтому для новичка - самое то) Хотя тут и профессионалы приезжали, так что однозначно стоит своих денег, и как по мне даже очень дешево)
Фото лагун прилагаю)
Мне очень понравилось! Плавал с аквалангом впервые, поэтому для новичка - самое то) Хотя тут и
Мне очень понравилось! Плавал с аквалангом впервые, поэтому для новичка - самое то) Хотя тут и
Мне очень понравилось! Плавал с аквалангом впервые, поэтому для новичка - самое то) Хотя тут и
Мне очень понравилось! Плавал с аквалангом впервые, поэтому для новичка - самое то) Хотя тут и
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