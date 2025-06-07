Два захватывающих погружения в лазурных водах Кемера откроют вам подводный мир во всей красе. Скаты, осьминоги, морские звёзды — всё это на расстоянии вытянутой руки! Профессиональный инструктаж, вкусный обед на борту и трансфер из Белека — всё для вашего комфорта и ярких впечатлений.

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Описание экскурсии

Бухта Аквариум (Кириш)

Живописная бухта, защищённая горами от ветров. Здесь почти не бывает волн, море прозрачное, а дно усыпано гравием и песком. Вас ждёт богатый подводный мир: кефаль, окуни, барракуды, скаты, осьминоги, морские звёзды и ежи. Обитатели привыкли к дайверам и не боятся подплывать близко.

Бухта Лунный Свет (Кириш)

Бухта в форме полумесяца с золотистыми пляжами и кристально чистой водой. Её называют самой красивой в Кемере. Богатое морское дно и отличная видимость делают её прекрасным местом для наблюдения за подводной жизнью.

Маяк

Место с туннелями и скалами, покрытыми рифами. Рифы начинаются с 3 метров и уходят до 18. На глубине 9 метров — широкий туннель с кораллами, губками, морскими лилиями. Здесь можно встретить мурен, осьминогов, скорпионов, крабов, морских огурцов и множество рыб.

Подробная программа

7:00–7:30 — групповой трансфер от мест проживания

10:00 — прибытие в порт в Кемере, откуда отправляется судно с дайверами, инструктаж по правилам поведения и безопасности

— Инструктора разбивают гостей на группы и начинается погружение (по очереди)

— Первое погружение 5-8 метров и продолжается 15-20 минут

— После погружения вас накормят вкусным обедом. Во время обеда можно заниматься снорклингом

— Второе погружение происходит в другом месте. Глубина — 5–8 метров, продолжительность — 15–20 минут

16:00 — прибытие в порт в Кемере и посадка в трансфер

17:30–18:30 — возвращение в места проживания

Организационные детали

Правила безопасности

Если во время экскурсии будут выявлены неблагоприятные подводные течения, инструкторы изменят места погружения на более безопасные

К занятию дайвингом допускаются дети от 10 лет

Погружения запрещены беременным женщинам, лицам с проблемами дыхания, разрывом барабанных перепонок, находящихся в послеоперационном периоде, а также с тяжёлыми формами хронических заболеваний. Любые болезненные состояния могут усугубиться на глубине и привести к нежелательным последствиям

К погружению не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Между авиаперелетом и погружением должно пройти не менее суток. Также не следует совершать авиаперелёт сразу после погружения.

Для погружения не обязательно уметь плавать

Что входит в стоимость

— трансфер от и до мест проживания

— сопровождение инструктора (языки общения — русский, английский)

— страховой полис

— снаряжение для дайвинга и снорклинга (входит в билет с погружением)

— обед (рыба/курица, рис/булгур, салат)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— напитки

— личные расходы (сувениры и т. п.)

— снаряжение для снорклинга (для владельцев билета без погружения)

— фото и видео