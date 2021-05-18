Полезная информация о Белеке
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Местное время в Белеке
22:0237
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Белек
|По-английски
|Belek
|Статья о городе
|Статья о Белеке
|Население города
|73 260 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря
Подробная статья
Где находится Белек на карте
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