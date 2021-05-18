Всё о Белеке

Полезная информация о Белеке

Что нужно знать о Белеке: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 87 экскурсий
Местное время в Белеке
22:0237
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаБелек
По-английскиBelek
Статья о городеСтатья о Белеке
Население города73 260 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота8 м. от уровня моря

Подробная статья

Белек
Белек - современный курорт Турции

Где находится Белек на карте

Календарь низких цен на туры в Белек

Популярные экскурсии в Белеке

Рафтинг в живописном Каньоне Кепрюлю
Рафтинг в живописном Каньоне Кепрюлю
4.8
4 отзыва
$
25
за чел.
Вас ждёт сплав на байдарках по горной реке с порогами. Вокруг — пейзажи неописуемой красоты, горы и средиземноморская природа. Сплав в Кепрюлю Каньоне...
Джиппинг в Белеке
Джиппинг в Белеке
4.9
7 отзывов
$
30
за чел.
Любителей активного отдыха и потайных, нетуристических мест приглашаем в увлекательное путешествие на джипах по окрестностям Белека. Вы побываете в го...
Олюдениз ― центр параглайдинга в Турции
Олюдениз ― центр параглайдинга в Турции
$
250
за чел.
Олюдениз — это отличное место для полноценного однодневного отдыха в зелёной бухте с красивым бирюзовым морем. Олюдениз занимает особенное место на ср...
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
4.8
9 отзывов
$
240
за чел.
Любите горы и море? Тогда вам точно нужно прогуляться к маяку на мыс Гелидония. Эта прогулка вряд ли покажется очень лёгкой, но она точно будет очень ...
Из Белека — в Перге, Аспендос и Куршунлу
Из Белека — в Перге, Аспендос и Куршунлу
5
2 отзыва
185
за чел.
Посетить два древних города, полюбоваться водопадом и погрузиться в античную историю
Все экскурсии Белека

Горящие предложения по путёвкам

Фотографии

Белек
Белек
Белек
Белек
Белек

Поиск и сравнение цен на туры