Экскурсия предлагает путешествие в прошлое Ликии, где вы посетите храм Святого Николая в Демре и руины античного города Мира.
Увидите старинные фрески и мозаику, узнаете о жизни святого и истории крупнейшего города Ликийского союза. В Мире вас ждут уникальные скальные гробницы и римский театр. Это путешествие не оставит равнодушным ни одного любителя истории и культуры
6 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Паломничество к святыням
- 🏛️ Античные руины Миры
- 🎨 Древние фрески и мозаика
- 🚌 Удобный трансфер из Белека
- 👨🏫 Профессиональный гид
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посещать Церковь Святого Николая и античный город Мира с сентября по ноябрь. В это время погода комфортная, туристов меньше, что позволяет спокойно насладиться историческими достопримечательностями. Весной, в апреле и мае, также можно приятно провести время, но возможны дожди. Летом, в июле и августе, из-за жары и большого наплыва туристов, экскурсия может быть менее комфортной, но всё же доступной для посещения.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Храм Святого Николая
- Античный город Мира
- Римский театр
- Скальные гробницы
Описание экскурсии
Древняя святыня
Город Демре — это центр паломничества для православных христиан, так как здесь проповедовал и жил один из самых почитаемых святых — Николай Чудотворец. Святому Николаю молятся о счастье, о близких людях, которые в отъезде, именно у него просят детей. Вы побываете в храме, названном в его честь, увидите, где он был похоронен, а также разглядите старые фрески и мозаику с геометрическими узорами.
Тени Античности
В 2 км от храма сохранились остатки города Мира. Вы вблизи рассмотрите римский театр и уникальные гробницы, вырубленные в скалах. Представьте себе — им больше 2000 лет, а у большинства из них до сих пор прекрасное обрамление. Я расскажу, почему гробницы похожи на жилые дома и зачем их нужно было строить так высоко.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход в храм Святого Николая — 17 евро/чел., дети до 8 лет бесплатно; билет в античный город — 13 евро/чел., дети до 8 лет бесплатно; еда и напитки (по желанию)
- В Демре находится саркофаг Николая Чудотворца, но сами мощи были вывезены. Храм работает как музей
- В стоимость экскурсии включён трансфер из Белека. По запросу можем организовать трансфер из Анталии, Кемера и Сиде. Стоимость уточняйте в переписке с гидом
- Возьмите с собой удобную обувь и одежду для длительной прогулки, а также телефон или фотоаппарат, чтобы сделать красивые кадры
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Байар — ваша команда гидов в Белеке
Провели экскурсии для 1199 туристов
Достаточно долго старались создавать нашу профессиональную команду, и в конце получилось. Теперь каждый из нас имеет огромный опыт работы, запас глубоких знаний и деликатный подход к гостям. Мы не только показываем достопримечательности и рассказываем их истории, а также стараемся рассказать ещё о современной жизни в нашей стране. Мы всегда рады вас встретить.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
9 сен 2025
Замечательная экскурсия. Спасибо Баяру. Он смог блестяще ответить на все мои непростые вопросы
Входит в следующие категории Белека
