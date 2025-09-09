Экскурсия предлагает путешествие в прошлое Ликии, где вы посетите храм Святого Николая в Демре и руины античного города Мира.



Увидите старинные фрески и мозаику, узнаете о жизни святого и истории крупнейшего города Ликийского союза. В Мире вас ждут уникальные скальные гробницы и римский театр. Это путешествие не оставит равнодушным ни одного любителя истории и культуры

Лучшее время для посещения

Лучше всего посещать Церковь Святого Николая и античный город Мира с сентября по ноябрь. В это время погода комфортная, туристов меньше, что позволяет спокойно насладиться историческими достопримечательностями. Весной, в апреле и мае, также можно приятно провести время, но возможны дожди. Летом, в июле и августе, из-за жары и большого наплыва туристов, экскурсия может быть менее комфортной, но всё же доступной для посещения.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.