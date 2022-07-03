Список рекомендованных отелей в Белеке по отзывам от туристов с самой высокой оценкой, все отели размещены на первой линии, работают по системе «Всё включено», купите тур с вылетом из России в эти отели

Турецкие курорты пользуются популярностью благодаря высокому качеству туристического сервиса и доступным ценам. Однако Белек по карману далеко не всем. Это место для самых взыскательных туристов, которые привыкли получать от жизни самое лучшее. Поэтому наш сайт подготовил рейтинг лучших отелей, которые предоставляют всевозможные блага для прекрасного отдыха, и даже больше!

Maxx Royal Belek

Два чуда Белека: эвкалиптовые рощи и роскошные поля для гольфа, ждут своих путешественников. Безупречная природа, чистейшие пляжи, отмеченные голубым флагом, самая изысканная кухня мира — не все, чем может похвастаться этот отель.

Сьюты и виллы здесь оформлены по последней дизайнерской моде, на территории расположен огромный аквапарк. Есть специализированные места отдыха для детей, которые не будут мешать комфорту отдыхающих. Для настоящих гурманов действуют 8 ресторанов, 2 детских заведения и 16 баров.

Однако по-настоящему гостей радует широчайших выбор развлечений. Для любителей спорта здесь есть площадки для гольфа, бега, аэробики, йоги, велоспорта, бильярда. Детям предоставлены специальные комнаты, парк развлечений, луна-парк, клубы по возрастам. На территории действуют ночные клубы и концертные холлы, где постоянно выступают звезды мирового уровня.

В летний период работает вертолетная площадка, готовая круглосуточно встречать гостей. В аэропорту собственный бизнес зал для путешественников.

Regnum Carya

Это место по праву может называться президентским. На территории ежегодно проводится саммит “Большой двадцатки”, что говорит о возможностях принимать гостей, привыкших к высочайшему сервису. Тут действует собственный футбольный клуб Real Madrid для детей. Питание на высшем уровне от лучших шеф-поваров, есть отдельное детское меню, круглосуточное обслуживание.

Среди других развлечений, которые помогут сделать досуг незабываемым:

поля для гольфа, теннисные корты, спортивные залы и площадки для занятий — все освещено, можно играть ночью;

площадь бассейнов 2500 кв. м. с искусственными волнами, крытые и под открытым небом;

гигантский парк приключений Regnum с канатной дорогой;

массаж, сауна, спа и собственная оздоровительная клиника Real Madrid Foundation Antalya;

ночные клубы и концертные программы;

детские игровые зоны, мини-клубы, аниматоры.

Отель работает по системе “ультра все включено”, хотя многие услуги стоят дополнительную плату. Например, возможность играть в гольф в ночное время или посещение клиники.

Gloria Serenity Resort

Здесь предпочитают отдыхать многие знаменитые спортсмены, политики и звезды. Питание предоставляется по собственному меню, с возможностью персональной проработки заранее. Три отеля бренда располагаются рядом, туристам разрешено посещать территорию каждого и пользоваться всевозможными услугами.

Такое размещение позволило предлагать путешественникам лучшие услуги: песчаные пляжи на первой береговой линии, крытые и открытые бассейны, спортивные центры, безупречную природу с одной из главных достопримечательностей местности — эвкалиптовой рощей. Роскошная территория предлагает гостям как спокойный отдых в спа, так и громкие скандальные вечеринки в ночном клубе.

Voyage Belek Golf & Spa

Главное достоинство этого места — элегантность и продуманность. Владельцы отеля точно знают, что туристы с детьми хотят мирного семейного отдыха, а тем, кто приехал отдохнуть без обязательств — полный отрыв и максимум эмоций. Поэтому территория концептуально разделена на две части. Первая предлагает комфортные условия для размещения семей и тихого времяпрепровождения:

штат аниматоров, игровые площадки, батуты, меню для детей;

спа, рестораны, спортивные центры, теннисные корты, столы для бильярда;

луна-парк, аквапарк, бассейны.

Вторая для посетителей 16+, с отдельным пирсом и размещением, чтобы шум и детские крики не мешали отдыху. Здесь есть рестораны и бары, дискотеки, клубы, концертные залы и многое другое для активной ночной жизни.

Cornelia Diamond Golf Resort & SPA 5*

Один из самых престижных отелей в Белеке. Главный концепт — это современность, элегантность и высочайший уровень услуг.

Отдыхающих здесь встретит:

футуристический дизайн внешней и внутренней архитектуры, дизайна;

продуманные услуги для отдыха с малышами: предоставляются пеленки, одноразовые подгузники, термометры, радионяни и многое другое;

для детей старшего возраста: парки развлечений, три кинотеатра, амфитеатр, игровые комнаты, активные игры и отдельные мини-клубы для подростков;

есть спа, массаж, сауна;

рестораны предлагают разнообразное меню с круглосуточным обслуживанием;

площадки для спорта.

Для деловых поездок этот отель выбирают крупнейшие корпорации, на территории оборудованы конференц-залы для совещаний и корпоративных торжеств.

Papillon Hotels: Belvil, Ayscha, Zeugma

Еще одна тройка отелей, объединенных под одним брендом. Это место получило множество наград в номинации лучших туристических мест для отдыха с детьми. Поэтому основное направление — семейные туристы.

Для них здесь предназначено все, от ярчайших аквапарков с самыми высокими и разнообразными водными аттракционами, заканчивая специальным детским меню и местами для самостоятельного приготовления детского питания.

Calista Luxury Resort

Это золотая середина отелей Белека. Есть те, которые оказывают услуги президентского уровня, другие — для семейного времяпрепровождения, третьи — предлагают все для спорта. Здесь одновременно сочетаются всевозможные блага для туристов с самыми разными предпочтениями:

спортсменов (несколько футбольных, волейбольный площадок, поля для гольфа, карты);

семей (аниматоры, аквапарк, игровые комнаты);

пожилых (спа-центр более 3000 кв. м, чистые пляжи);

есть конференц-залы для бизнес-поездок;

молодежи (бары, клубы, дискотеки, шоппинг).

Здесь есть все, чтобы действительно каждый нашел занятие по душе.

Selectum Luxury Resort

Стиль и современность — главные качества, которые здесь в почете. Номера оборудованы по последнему слову дизайнерских трендов и техники. Есть огромное разнообразие вариантов размещения.

Гостей ждет уникальная развлекательная шоу-программа, которая начинается с заезда. Встреча в аэропорту, трансфер, шампанское и клубника для каждого. Такое гостеприимство не осталось незамеченным, поэтому бронирование туров сюда нужно планировать заранее. Есть варианты активного отдыха, спокойного, решения для бизнеса или времяпрепровождения в кругу семьи.

Bellis

Здесь нет завышенных цен за фешенебельность. Ценовая политика полностью соответствует качеству оказываемых услуг. Место расположено среди безупречной природы, малышей радует местный зоопарк, детская инфраструктура и развлекательные игровые шоу.

Для родителей есть возможность уделить время себе в СПА, сауне, пройтись по магазинам, посетить роскошный ресторан или выступления любимых звезд. Российские представители эстрады тоже выбирают этот отель для своих поездок. Майские праздники порадуют присутствием Zivert, на лето планируется тур Monatik, 2 Маши, Арбениной.

Xanadu Resort Hotel

С первого взгляда в это место можно влюбиться. Архитектура в стиле греческих и римских руин — перехватывает дыхание. Невероятное стилистические и дизайнерское исполнение позволит действительно насладиться отдыхом в необычном отеле.

Особенно понравится здесь любителям необычных фото, сделать их тут можно в любом уголке. Начиная от центрального бассейна с колоннами, заканчивая неординарным тематическим оформлением номеров. Посетители всегда остаются довольны, это одно из тех мест, где умеют работать и предоставлять качество.

Заключение