Представьте себе возможность шагнуть назад во времени и оказаться в античном городе Перге, где каждый камень хранит тайны прошлого.Эта экскурсия из Белека предлагает уникальную возможность исследовать руины одного из самых

значимых городов древности, где вы сможете увидеть знаменитый стадион, способный вместить до 15 000 зрителей, огромный античный театр и уникальные римские бани. Вас ждет знакомство с городскими воротами II века до Н.Э., Агорой, окруженной торговыми рядами, где жизнь кипела тысячелетия назад. Экскурсия также раскроет роль Александра Македонского в истории города и позволит глубже понять, как переплетались культуры и цивилизации на этих землях. В стоимость включен комфортабельный трансфер из Белека и Антальи, что делает поездку еще более приятной и беззаботной. Подарите себе день, полный открытий и впечатлений, исследуя величие античного Перге и его историческое наследие

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Погружение в древность

На экскурсии вы представите, насколько насыщенной была история города, дата основания которого пока даже не установлена. Мы поговорим о лидийской и персидской эпохах, временах завоевания Александра Македонского. И отдельный разговор коснётся периода расцвета Перге при Римской империи, когда и начали строить сооружения, дошедшие до наших дней.

Памятники Перге

Вы увидите знаменитый стадион и огромный античный театр, где могли поместиться 15 000 человек. Рассмотрите бани, представляющие собой целый комплекс с раздевалками, парилками и массажными комнатами. Также мы изучим городские ворота II века до н. э. и Агору (рыночную площадь в античных городах), по бокам которой встроены торговые ряды. Изучая архитектуру Перге, вы поймёте, как здесь переплелось наследие римской и эллинистической культур.

Организационные детали