На экскурсии вы представите, насколько насыщенной была история города, дата основания которого пока даже не установлена. Мы поговорим о лидийской и персидской эпохах, временах завоевания Александра Македонского. И отдельный разговор коснётся периода расцвета Перге при Римской империи, когда и начали строить сооружения, дошедшие до наших дней.
Памятники Перге
Вы увидите знаменитый стадион и огромный античный театр, где могли поместиться 15 000 человек. Рассмотрите бани, представляющие собой целый комплекс с раздевалками, парилками и массажными комнатами. Также мы изучим городские ворота II века до н. э. и Агору (рыночную площадь в античных городах), по бокам которой встроены торговые ряды. Изучая архитектуру Перге, вы поймёте, как здесь переплелось наследие римской и эллинистической культур.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер из Белека и Антальи
Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Vito
Дополнительные расходы: входные билеты в город — 380 лир с человека
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайдар — ваша команда гидов в Белеке
Провели экскурсии для 4468 туристов
Меня зовут Хайдар, я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!