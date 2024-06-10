Античный город Перге и следы Александра Македонского

Погрузитесь в историю античного Перге, узнайте о его римском наследии и вкладе Александра Македонского в развитие города
Представьте себе возможность шагнуть назад во времени и оказаться в античном городе Перге, где каждый камень хранит тайны прошлого.

Эта экскурсия из Белека предлагает уникальную возможность исследовать руины одного из самых
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значимых городов древности, где вы сможете увидеть знаменитый стадион, способный вместить до 15 000 зрителей, огромный античный театр и уникальные римские бани.

Вас ждет знакомство с городскими воротами II века до Н.Э., Агорой, окруженной торговыми рядами, где жизнь кипела тысячелетия назад.

Экскурсия также раскроет роль Александра Македонского в истории города и позволит глубже понять, как переплетались культуры и цивилизации на этих землях.

В стоимость включен комфортабельный трансфер из Белека и Антальи, что делает поездку еще более приятной и беззаботной.

Подарите себе день, полный открытий и впечатлений, исследуя величие античного Перге и его историческое наследие

Античный город Перге и следы Александра Македонского
Античный город Перге и следы Александра Македонского
Античный город Перге и следы Александра Македонского
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Погружение в древность

На экскурсии вы представите, насколько насыщенной была история города, дата основания которого пока даже не установлена. Мы поговорим о лидийской и персидской эпохах, временах завоевания Александра Македонского. И отдельный разговор коснётся периода расцвета Перге при Римской империи, когда и начали строить сооружения, дошедшие до наших дней.

Памятники Перге

Вы увидите знаменитый стадион и огромный античный театр, где могли поместиться 15 000 человек. Рассмотрите бани, представляющие собой целый комплекс с раздевалками, парилками и массажными комнатами. Также мы изучим городские ворота II века до н. э. и Агору (рыночную площадь в античных городах), по бокам которой встроены торговые ряды. Изучая архитектуру Перге, вы поймёте, как здесь переплелось наследие римской и эллинистической культур.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из Белека и Антальи
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Vito
  • Дополнительные расходы: входные билеты в город — 380 лир с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Белеке/Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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