Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
Начало: Ваш отель
«Осмотр крепости Учхисар Учхисарская крепость, возвышающаяся над всем регионом, — это не просто природное чудо, а настоящая книга истории, высеченная в камне»
5 июн в 04:00
7 июн в 04:00
$65 за человека
Сказочная Каппадокия в туфовом отеле пейзажи, словно с другой планеты
Начало: Ваш отель
«На остановке вы сможете полюбоваться её водами и сделать потрясающие фотографии на фоне живописных пейзажей»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, время зависит от отеля.
5 июн в 03:30
6 июн в 03:30
$65 за человека
Авиатур: путешествие на 2 дня в Каппадокию из Белека
Начало: Ваш отель
«Потрясающие места и достопримечательности На протяжении двух дней вы увидите главные местные достопримечательности, посетите потрясающие природные локации, магазин лукума и вина, город гончаров и мастеров, подземный город»
Расписание: Вторник, пятница в 2:00
6 июн в 02:00
10 июн в 02:00
$315 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена5 октября 2024Все прошло наилучшим образом. Экскурсия очень понравилась. Гид Султан очень интересно рассказывает об истории региона и отлично организовывал группу. Водитель Юсуф профессионал в своем деле. В общем мы в восторге😍
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Природа и пейзажи»
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