Сказочная Каппадокия на 2 дня с проживанием пещерном отеле из Белекa

Добро пожаловать в волшебную Каппадокию, где фантастические скалы и «волшебные дымоходы» создают уникальный ландшафт, а под землёй скрыты удивительные подземные города, такие как Деринкую.

В этой поездке вас ждут захватывающие достопримечательности, включая крепость Учхисар и Долину Любви, а посещение легендарного караван-сарая подарит незабываемые впечатления. Каппадокия — это место, где сказка становится реальностью и каждый уголок полон истории!
5
1 отзыв
Описание тура

Потрясающая Каппадокия Добро пожаловать в сказочный мир Каппадокии! Тысячелетия назад извержения вулканов создали здесь мягкие туфовые породы, а ветер и дожди превратили их в фантастические скалы, напоминающие грибы, башни и замки. Этот регион известен своими «волшебными дымоходами» — высокими каменными столбами, внутри которых люди вырубали дома, храмы и даже целые подземные города. Один из самых известных — Деринкую —уходит под землю на восемь этажей. В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и волшебные виды. Эта экскурсия оставит незабываемые впечатления! Каппадокия — место, где сказка становится реальностью, а каждый уголок хранит следы древних цивилизаций. Важная информация:
  • Во время экскурсии необходимо иметь при себе: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре).
  • Берите наличные деньги для оплаты дополнительных услуг.
  • В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей, полеты на воздушных шарах и другие мероприятия могут быть отменены. В таких случаях гид имеет право изменить порядок программы.
  • Вы не можете запросить место для детей, зарегистрированных бесплатно (если в автобусе есть свободное место, то его можно использовать). Дети, забронированные бесплатно, сидят на коленях у родителей.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Подземный город в Каппадокии
  • Национальный Парк Гёреме
  • Скальная Крепость Ортахисар
  • Скальная Крепость Учхисар
  • Скальный город Чавушин
  • Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
  • Долина Любви
  • Долина Воображений (Деврент)
  • Долина Голубей и каппадокийские голубятни
  • Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
  • Трансфер от и до вашего отеля (комфортный транспорт с кондиционером)
  • Вода в автобусе
  • Входной билет в подземный город
  • Посещение всех локаций и долин
  • Проживание в отеле
  • Ужин и завтрак в отеле
  • Услуги гида-историка
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Завтрак в первый день экскурсии
  • Обед (1-й и 2-й день) - по 15$ за один прием пищи
  • Напитки
  • Панорама воздушных шаров на рассвете - 30$
  • Сафари на Цветных джипах на рассвете - 50$
  • Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20$
  • Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40$
  • Ночное лазерное шоу в музее Зельве «История Каппадокии» - 25$
  • Конная прогулка по долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50$
  • Прогулка на квадроциклах - 50$
  • Ночевка в одноместном номере - 25$
  • Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - 160€.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
25 авг 2025
Мы ездили в тур «Сказочная Каппадокия на 2 дня с проживанием пещерном отеле из Белекa» и остались в восторге🔥

Нашем гидом был Султан и это действительно очень профессиональный, умный и веселый
человек, который смог рассказать нам как исторические факты, так и анекдоты😂

Трансфер забрал нас вовремя из отеля. Примерно час мы ехали на нем до пересадки на туристический автобус.

Не пугайтесь, если вас заберет микроавтобус из отеля, это всего на час, дальше вы сможете комфортно разместиться в большом автобусе.

Мы проехали по всем точкам, которые были указаны в туре, и даже больше 😉

Все цены из статьи были актуальны и нигде мы не столкнулись со скрытыми платежами.

Отель, в котором нас разместили, был просто потрясающим. Очень рекомендуем брать тур именно с проживанием в пещерном отеле.

Каппадокия была просто потрясающей со всех своих сторон, еда вкусной, а истории гида интересными.

Не жалеем ни об одном потраченном долларе😉

Единственное, что можем пожелать, настроиться изначально на утомительную дорогу из-за долгого сидения и недостаток сна. Все это компенсируется одними из лучших впечатлений в вашей жизни🔥

Спасибо, Султан❤️

Тур входит в следующие категории Белека

