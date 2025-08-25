читать дальше

человек, который смог рассказать нам как исторические факты, так и анекдоты😂



Трансфер забрал нас вовремя из отеля. Примерно час мы ехали на нем до пересадки на туристический автобус.



Не пугайтесь, если вас заберет микроавтобус из отеля, это всего на час, дальше вы сможете комфортно разместиться в большом автобусе.



Мы проехали по всем точкам, которые были указаны в туре, и даже больше 😉



Все цены из статьи были актуальны и нигде мы не столкнулись со скрытыми платежами.



Отель, в котором нас разместили, был просто потрясающим. Очень рекомендуем брать тур именно с проживанием в пещерном отеле.



Каппадокия была просто потрясающей со всех своих сторон, еда вкусной, а истории гида интересными.



Не жалеем ни об одном потраченном долларе😉



Единственное, что можем пожелать, настроиться изначально на утомительную дорогу из-за долгого сидения и недостаток сна. Все это компенсируется одними из лучших впечатлений в вашей жизни🔥



Спасибо, Султан❤️