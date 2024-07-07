читать дальше

была небольшая, мы всё успели по программе и даже более. Красивейшие места и локации. Гид нам всю дорогу туда и обратно рассказывал много чего интересного, всегда сопровождал по Каппадокии, помогал по всем вопросам. Транспорт очень комфортный, водитель аккуратный. Отель очень уютный с потрясающей террасой на город. Нам очень повезло и шары полетели, это было невероятное зрелище – десятки разноцветных воздушных шаров на фоне заснеженной каппадокии 😍 Рекомендую обязательно посетить эту экскурсию, ведь как мы уже поняли, Каппадокия незабываема в любое время года ❄️🌿