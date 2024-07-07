В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Белека
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
22 мар в 04:00
24 мар в 04:00
$70 за человека
Каппадокия мечты: ночь в пещере, подземелье и сказочные долины из Белека
Начало: По договоренности
«Ночь в пещерном отеле Ваш ночлег будет проходить в традиционном пещерном отеле, где можно ощутить истинное величие и уют Каппадокии»
22 мар в 04:00
24 мар в 04:00
$119 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четаерг, Суббота
22 мар в 04:30
24 мар в 04:30
$110 за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия7 июля 2024Прекрасная экскурсия. Лучший гид Сердар. Было весело, познавательно и завораживающе. Все продумано до мелочей. Вкусная еда, исторический отель, интересные истории, наипрекраснейшие виды.
- ККсения14 мая 2024Работа гида, организация, все превосходно! Нашей группе не повезло с погодой, шары не запускали, но не расстроились, посетили много локаций!
- ММарина1 февраля 2024Мы ни разу не пожалели о том, что поехали на экскурсию в январе ☃️❄️ Какая же красивая Каппадокия в снегу 😍😍 Группа
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Пещеры»
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