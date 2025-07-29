Роскошный отдых на борту

Представьте: мягкое солнце, бирюзовые воды и вы на борту моторной яхты, обновленной в 2022 году. Для гостей создано комфортное пространство: просторные санбеды, тенистая палуба, душ и туалет. На борту вы сможете полностью расслабиться, наслаждаясь уединением с семьёй или друзьями (до 12 человек).

Вкус путешествия

Капитан приготовит блюда из свежих местных продуктов: лёгкий завтрак, сытный обед или ужин. Вы можете взять с собой любые напитки и разместить их в холодильнике яхты. Варианты прогулок• Утренний бриз (8:00–11:00): завтрак в открытом море и купание в уединённых бухтах.

Дневное сафари (6 часов, в промежутке с 11:00 до 17:00): обед на палубе, купание и снорклинг в удалённых бухтах.

Вечерняя магия (18:00–21:00): морской закат, напитки без ограничений и ужин.

Маршрут и впечатления.

Во время прогулки вы посетите бухту Аквариум, где вода прозрачна до самого дна, увидите остров Дыш и остров Челеби с их дикой природой, а также остановитесь на пляже Яхши с золотым песком. Вас ждут рыбалка с последующим приготовлением улова, фотосессии на фоне скал и закатов, а также возможность изменить маршрут или время за дополнительную плату. Важная информация: