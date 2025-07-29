Прогулка по побережью Эгейского моря на роскошной моторной яхте с восхитительной местной едой и напитками из бара. Вас ждет полный релакс — только море, солнце и вы! Мы гарантируем вам приватность и комфорт!
Описание водной прогулки
Роскошный отдых на борту
Представьте: мягкое солнце, бирюзовые воды и вы на борту моторной яхты, обновленной в 2022 году. Для гостей создано комфортное пространство: просторные санбеды, тенистая палуба, душ и туалет. На борту вы сможете полностью расслабиться, наслаждаясь уединением с семьёй или друзьями (до 12 человек).
Вкус путешествия
Капитан приготовит блюда из свежих местных продуктов: лёгкий завтрак, сытный обед или ужин. Вы можете взять с собой любые напитки и разместить их в холодильнике яхты. Варианты прогулок• Утренний бриз (8:00–11:00): завтрак в открытом море и купание в уединённых бухтах.
- Дневное сафари (6 часов, в промежутке с 11:00 до 17:00): обед на палубе, купание и снорклинг в удалённых бухтах.
- Вечерняя магия (18:00–21:00): морской закат, напитки без ограничений и ужин.
- Маршрут и впечатления.
Во время прогулки вы посетите бухту Аквариум, где вода прозрачна до самого дна, увидите остров Дыш и остров Челеби с их дикой природой, а также остановитесь на пляже Яхши с золотым песком. Вас ждут рыбалка с последующим приготовлением улова, фотосессии на фоне скал и закатов, а также возможность изменить маршрут или время за дополнительную плату. Важная информация:
- Яхта предоставляется только для вашей компании (до 12 гостей).
- Вода на борту бесплатна, другие напитки можно приносить с собой.
- Аренда на 3 часа включает 2 остановки.
- Аренда на 6 часов — полный маршрут с 4 остановками.
- Прогулка ограничена 10 морскими милями.
- Возможна смена маршрута по погодным условиям или по согласованию с капитаном.
- Трансфер оплачивается отдельно: автомобиль до 4 человек (€60), VIP-авто до 7 человек (€100), микроавтобус до 12 человек (€140).
- При бронировании уточняются все пожелания, чтобы подготовить яхту в соответствии с вашими ожиданиями.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Аквариум
- Остров Дыш
- Остров Челеби
- Бухта Яхши
Что включено
- Питание
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Напитки
- Трансфер
Место начала и завершения?
Bitez Marine
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Яхта предоставляется только для вашей компании (до 12 гостей)
- Вода на борту бесплатна, другие напитки можно приносить с собой
- Аренда на 3 часа включает 2 остановки
- Аренда на 6 часов - полный маршрут с 4 остановками
- Прогулка ограничена 10 морскими милями
- Возможна смена маршрута по погодным условиям или по согласованию с капитаном
- Трансфер оплачивается отдельно: автомобиль до 4 человек (€60), VIP-авто до 7 человек (€100), микроавтобус до 12 человек (€140)
- При бронировании уточняются все пожелания, чтобы подготовить яхту в соответствии с вашими ожиданиями
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
29 июл 2025
Все прошло отлично! Классная экскурсия, хорошая яхта, вежливый и добрый персонал. Брали на 3 часа, поняли, что надо было на 8. Еда вкусная, всем рекомендую!
Входит в следующие категории Бодрума
Похожие экскурсии из Бодрума
Водная прогулка
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
1 янв в 09:30
2 янв в 09:30
€450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк: изысканное путешествие по Бодруму
Погрузитесь в мир роскоши и культуры с экскурсией по заливам Ялыкавак и Гюмюшлюк. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Бодрум! (на вашем автомобиле)
Бодрум очарует вас своими цветущими улицами, белыми домами и морскими панорамами. Узнайте историю Галикарнаса и насладитесь видами с Белых ветряных мельниц
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
€200 за всё до 3 чел.