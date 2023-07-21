Прогулки на яхте в Бодруме

Найдено 4 экскурсии в категории «На яхте» в Бодруме, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на яхте в Бодруме
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
6 отзывов
Незабываемая прогулка на яхте в Бодруме с обедом на борту
Погрузитесь в атмосферу приключений с прогулкой на яхте в Бодруме. Откройте для себя уникальные бухты и насладитесь купанием в Эгейском море
Начало: Gümbet 10:30 - Bitez 10:15 - Ortakent 10:00
«Во время прогулки на нашей яхте вы сможете насладиться шикарным видом Бодрума с воды и искупаться в самых красивых бухтах Эгейского моря»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 за человека
Прогулка по морю на пиратском кораблике
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
Прогулка по морю на пиратском кораблике в Бодруме
Погрузитесь в атмосферу пиратских приключений на борту яхты в Бодруме. Живописные бухты, веселая команда и вкусный обед ждут вас
«Морская прогулка на пиратской яхте в Бодруме — это маленькое приключение, которое надолго Вам запомнится»
Расписание: Ежедневно в 09:00
$39 за человека
Дайвинг в Бодруме
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
Дайвинг в Бодруме: морская прогулка и подводное приключение
Погрузитесь в загадочный подводный мир Бодрума с нашей групповой экскурсией. Вас ждут опытные инструктора, качественное оборудование и незабываемые впечатления
«Качественное и надежное оборудование обеспечит вам комфортную и безопасную прогулку по морскому дну, а двухпалубные яхты позволят подготовиться к погружению и насладиться красотой береговых линий Бодрума»
Расписание: Ежедневно в 09:00
$65 за человека
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
«На яхте есть вай-фай и возможность слушать свою музыку через блютуз»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
720 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    21 июля 2023
    Прогулка на яхте в Бодруме
    Отдых прошел хорошо, но маленькое НО: пещеры Караада не было. Бухты красивые, слов нет. Был член команды, знающий русский язык.
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    Информацию на русском языке приходилось уточнять самим, притом, что на корабле были русскоязычные! Это не испортило отдых, день прошел замечательно. Обед очень скромный. Трансфер обеспечен на 100%. Заранее проинформировали, из отеля забрали вовремя и в отель вернули! Спасибо за замечательный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «На яхте»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бодруме
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  4. На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
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  2. Памуккале
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2024
Сейчас в Бодруме в категории "На яхте" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 720. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Бодруме в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Турции, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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