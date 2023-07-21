1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Незабываемая прогулка на яхте в Бодруме с обедом на борту
Погрузитесь в атмосферу приключений с прогулкой на яхте в Бодруме. Откройте для себя уникальные бухты и насладитесь купанием в Эгейском море
Начало: Gümbet 10:30 - Bitez 10:15 - Ortakent 10:00
«Во время прогулки на нашей яхте вы сможете насладиться шикарным видом Бодрума с воды и искупаться в самых красивых бухтах Эгейского моря»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€30 за человека
Групповая
6 часов
Прогулка по морю на пиратском кораблике в Бодруме
Погрузитесь в атмосферу пиратских приключений на борту яхты в Бодруме. Живописные бухты, веселая команда и вкусный обед ждут вас
«Морская прогулка на пиратской яхте в Бодруме — это маленькое приключение, которое надолго Вам запомнится»
Расписание: Ежедневно в 09:00
$39 за человека
Групповая
7 часов
Дайвинг в Бодруме: морская прогулка и подводное приключение
Погрузитесь в загадочный подводный мир Бодрума с нашей групповой экскурсией. Вас ждут опытные инструктора, качественное оборудование и незабываемые впечатления
«Качественное и надежное оборудование обеспечит вам комфортную и безопасную прогулку по морскому дну, а двухпалубные яхты позволят подготовиться к погружению и насладиться красотой береговых линий Бодрума»
Расписание: Ежедневно в 09:00
$65 за человека
Индивидуальная
6 часов
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
«На яхте есть вай-фай и возможность слушать свою музыку через блютуз»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€720 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла21 июля 2023Отдых прошел хорошо, но маленькое НО: пещеры Караада не было. Бухты красивые, слов нет. Был член команды, знающий русский язык.
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «На яхте»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бодруме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Бодруме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2024
Сейчас в Бодруме в категории "На яхте" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 720. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Бодруме в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Турции, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август