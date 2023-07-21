Найдено 4 экскурсии в категории « На яхте » в Бодруме, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🛥 На яхте Групповая 8 часов 6 отзывов Незабываемая прогулка на яхте в Бодруме с обедом на борту Погрузитесь в атмосферу приключений с прогулкой на яхте в Бодруме. Откройте для себя уникальные бухты и насладитесь купанием в Эгейском море Начало: Gümbet 10:30 - Bitez 10:15 - Ortakent 10:00 «Во время прогулки на нашей яхте вы сможете насладиться шикарным видом Бодрума с воды и искупаться в самых красивых бухтах Эгейского моря» Расписание: Ежедневно € 30 за человека 🛥 На яхте Групповая 6 часов Прогулка по морю на пиратском кораблике в Бодруме Погрузитесь в атмосферу пиратских приключений на борту яхты в Бодруме. Живописные бухты, веселая команда и вкусный обед ждут вас «Морская прогулка на пиратской яхте в Бодруме — это маленькое приключение, которое надолго Вам запомнится» Расписание: Ежедневно в 09:00 $ 39 за человека 🛥 На яхте Групповая 7 часов Дайвинг в Бодруме: морская прогулка и подводное приключение Погрузитесь в загадочный подводный мир Бодрума с нашей групповой экскурсией. Вас ждут опытные инструктора, качественное оборудование и незабываемые впечатления «Качественное и надежное оборудование обеспечит вам комфортную и безопасную прогулку по морскому дну, а двухпалубные яхты позволят подготовиться к погружению и насладиться красотой береговых линий Бодрума» Расписание: Ежедневно в 09:00 $ 65 за человека 🛥 На яхте Индивидуальная 6 часов На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён) Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту Начало: В районе бухты Торба «На яхте есть вай-фай и возможность слушать свою музыку через блютуз» € 720 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Бодрума Последние отзывы на экскурсии А Алла Прогулка на яхте в Бодруме читать дальше Информацию на русском языке приходилось уточнять самим, притом, что на корабле были русскоязычные! Это не испортило отдых, день прошел замечательно. Обед очень скромный. Трансфер обеспечен на 100%. Заранее проинформировали, из отеля забрали вовремя и в отель вернули! Спасибо за замечательный день! Отдых прошел хорошо, но маленькое НО: пещеры Караада не было. Бухты красивые, слов нет. Был член команды, знающий русский язык.

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «На яхте»

Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Бодруме в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Турции, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август