1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Дайвинг в Бодруме: погружение в мир подводных чудес
Приглашаем на захватывающее погружение в бухтах Бодрума. Откройте для себя красоту подводного мира в сопровождении опытных инструкторов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€50 за человека
Групповая
8 часов
Незабываемая прогулка на яхте в Бодруме с обедом на борту
Погрузитесь в атмосферу приключений с прогулкой на яхте в Бодруме. Откройте для себя уникальные бухты и насладитесь купанием в Эгейском море
Начало: Gümbet 10:30 - Bitez 10:15 - Ortakent 10:00
«Что вас ждет: Наша морская прогулка начинается из гавани Галикарнас»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€30 за человека
Групповая
6 часов
Прогулка по морю на пиратском кораблике в Бодруме
Погрузитесь в атмосферу пиратских приключений на борту яхты в Бодруме. Живописные бухты, веселая команда и вкусный обед ждут вас
«Морская прогулка на пиратской яхте в Бодруме — это маленькое приключение, которое надолго Вам запомнится»
Расписание: Ежедневно в 09:00
$39 за человека
Групповая
8 часов
Насладитесь паромной прогулкой на остров Кос из Бодрума
Отправьтесь на остров Кос из Бодрума на пароме! Вас ждут древние памятники, зелёные парки и великолепные виды. Шенгенская виза обязательна
«Насладитесь величественной природой Греции и морской прогулкой на пароме»
Расписание: Ежедневно в 09:00
$52 за человека
Групповая
7 часов
Рафтинг в Бодруме: сплав по реке Даламан с профессиональными инструкторами
Приглашаем вас на увлекательный рафтинг по реке Даламан. Почувствуйте адреналин и насладитесь красотой природы во время этого приключения
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник в 06:00
11 июня в 06:00
18 июня в 06:00
€70 за человека
Индивидуальная
6 часов
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
«На яхте есть вай-фай и возможность слушать свою музыку через блютуз»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€720 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр10 сентября 2023Все было круто. Все понравилось. Хорошие инструкторы и классные подводные фото
- ААлла21 июля 2023Отдых прошел хорошо, но маленькое НО: пещеры Караада не было. Бухты красивые, слов нет. Был член команды, знающий русский язык.
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бодруме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Бодруме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Водные развлечения" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 30 до 720. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
Водные экскурсии в Бодруме на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024