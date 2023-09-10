Экскурсии по воде в Бодруме

Найдено 10 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Бодруме, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дайвинг в Бодруме
Групповая
7 часов
2 отзыва
Дайвинг в Бодруме: погружение в мир подводных чудес
Приглашаем на захватывающее погружение в бухтах Бодрума. Откройте для себя красоту подводного мира в сопровождении опытных инструкторов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Прогулка на яхте в Бодруме
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
6 отзывов
Незабываемая прогулка на яхте в Бодруме с обедом на борту
Погрузитесь в атмосферу приключений с прогулкой на яхте в Бодруме. Откройте для себя уникальные бухты и насладитесь купанием в Эгейском море
Начало: Gümbet 10:30 - Bitez 10:15 - Ortakent 10:00
«Что вас ждет: Наша морская прогулка начинается из гавани Галикарнас»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 за человека
Прогулка по морю на пиратском кораблике
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
Прогулка по морю на пиратском кораблике в Бодруме
Погрузитесь в атмосферу пиратских приключений на борту яхты в Бодруме. Живописные бухты, веселая команда и вкусный обед ждут вас
«Морская прогулка на пиратской яхте в Бодруме — это маленькое приключение, которое надолго Вам запомнится»
Расписание: Ежедневно в 09:00
$39 за человека
Паром на остров Кос из Бодрума
🚢 На пароме
Групповая
8 часов
Насладитесь паромной прогулкой на остров Кос из Бодрума
Отправьтесь на остров Кос из Бодрума на пароме! Вас ждут древние памятники, зелёные парки и великолепные виды. Шенгенская виза обязательна
«Насладитесь величественной природой Греции и морской прогулкой на пароме»
Расписание: Ежедневно в 09:00
$52 за человека
Рафтинг из Бодрума
Групповая
7 часов
Рафтинг в Бодруме: сплав по реке Даламан с профессиональными инструкторами
Приглашаем вас на увлекательный рафтинг по реке Даламан. Почувствуйте адреналин и насладитесь красотой природы во время этого приключения
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник в 06:00
11 июня в 06:00
18 июня в 06:00
70 за человека
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
«На яхте есть вай-фай и возможность слушать свою музыку через блютуз»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
720 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    10 сентября 2023
    Дайвинг в Бодруме
    Все было круто. Все понравилось. Хорошие инструкторы и классные подводные фото
  • А
    Алла
    21 июля 2023
    Прогулка на яхте в Бодруме
    Отдых прошел хорошо, но маленькое НО: пещеры Караада не было. Бухты красивые, слов нет. Был член команды, знающий русский язык.
    читать дальше

    Информацию на русском языке приходилось уточнять самим, притом, что на корабле были русскоязычные! Это не испортило отдых, день прошел замечательно. Обед очень скромный. Трансфер обеспечен на 100%. Заранее проинформировали, из отеля забрали вовремя и в отель вернули! Спасибо за замечательный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бодруме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Дайвинг в Бодруме
  2. Прогулка на яхте в Бодруме
  3. Прогулка по морю на пиратском кораблике
  4. Паром на остров Кос из Бодрума
  5. Рафтинг из Бодрума
Какие места ещё посмотреть в Бодруме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Памуккале
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Водные развлечения" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 30 до 720. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
Водные экскурсии в Бодруме на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам