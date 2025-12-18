Этот тур – отличный вариант для тех, кто хочет совместить созерцание красивой природы Бодрума и активный отдых.
Поездка на багги привнесет в ваш отдых адреналин и веселье, так как на скорости вы будете ехать по бездорожью, обливая грязью все вокруг! Наши опытные инструкторы помогут вам, даже если вы новичок и ни разу не управляли автомобилем.
Описание экскурсииПосле того, как мы доставим вас на комфортабельных автобусах к отправной точке багги-сафари, вам предстоит инструктаж от наших профессиональных водителей. Здесь вы получите подробную информацию от наших инструкторов о том, как пользоваться багги. Кстати, отметим: вам не нужны права для управления этим транспортным средством. Если вам больше 17 лет, вы можете спокойно ездить на багги. Дети до 17 лет могут сесть на пассажирское сиденье. За 1,5 часа вы проедете на багги по восхитительному маршруту. Наблюдая за проносящимися рядом живописными пейзажами, вы также получите удовольствие, когда ваш автомобиль будет обрызгивать грязью все вокруг. И не забудьте увековечить все это веселье на камеру!:
- За трансферы из отелей в Ялыкаваке, Гюндогане и Гёлькой взимается дополнительная плата в размере 25 €.
- Багги-Сафари для отелей в Тургутрейсе и Акьярларе проводится во вторник, четверг и субботу.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отелей
- Багги сафари продолжительность тура 1, 5 - 2 часа
Что не входит в цену
- Напитки и личные расходы
- Фото и видео
- Маска для лица (защита от пыли и грязи)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
