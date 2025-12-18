Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Этот тур – отличный вариант для тех, кто хочет совместить созерцание красивой природы Бодрума и активный отдых.



Поездка на багги привнесет в ваш отдых адреналин и веселье, так как на скорости вы будете ехать по бездорожью, обливая грязью все вокруг! Наши опытные инструкторы помогут вам, даже если вы новичок и ни разу не управляли автомобилем.