Групповая
Багги-cафари из Бодрума
Начало: Ваш отель
«После того, как мы доставим вас на комфортабельных автобусах к отправной точке багги-сафари, вам предстоит инструктаж от наших профессиональных водителей»
Завтра в 13:30
1 ноя в 13:30
€75 за человека
Групповая
Багги-cафари из Бодрума
Начало: Ваш отель
«После того, как мы доставим вас на комфортабельных автобусах к отправной точке багги-сафари, вам предстоит инструктаж от наших профессиональных водителей»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 13:30
1 ноя в 13:30
€65 за человека
Групповая
Сафари на квадроциклах или багги в Бодруме
Добавьте острых ощущений в ваш отдых в Бодруме! Преодолевайте извилистые тропы и горные серпантины на квадроциклах или багги. Остановки у живописных речек
«Сафари на квадроцикле и багги – это отличный способ разнообразить неспешный пляжный отдых, добавив в него острые ощущения и адреналин»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
$52 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Багги»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бодруме
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бодруме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в октябре 2025
Сейчас в Бодруме в категории "Багги" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 75. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
Забронируйте экскурсию в Бодруме на 2025 год по теме «Багги», 1 ⭐ отзыв, цены от €52. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь