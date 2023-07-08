Дальян и Кейджегиз из Бодрума

Здоровье и отдых в Бодруме: Групповая экскурсия в термальные источники Дальяна

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная.

Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.

Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Дальян и Кейджегиз из Бодрума
Дальян и Кейджегиз из Бодрума
Дальян и Кейджегиз из Бодрума
Дальян и Кейджегиз из Бодрума

Что вас ожидает:

  • Дальян
  • Пляж Изтузу
  • Кейджегиз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Удивительная прогулка по одному из известнейших туристических курортов Турции обогатит программу вашего отдыха. Эта экскурсия идеально подойдет для тех, кто хочет не только отдохнуть и приятно провести время, но и поправить свое здоровье. Любой желающий может посетить грязелечебницы и термальные источники, которых в Дальяне огромное множество. Вы посетите пляж Изтузу, который известен как место рождения и обитания морских черепах. Здесь они живут и откладывают яйца. Согласно легенде, на пляже Изтузу принимала ванны сама богиня Афродита. Недалеко от Дальяна находится древний город Каунос, основанный в 10 веке до нашей эры. Вы сможете осмотреть древние ликийские гробницы, которые вырезаны в скалах. Окунитесь во времена античности!.

Программа

  • Сбор туристов из отелей с 06:30.
  • Отправление с причала озера Кейджеиз в 10:00.
  • Остановка на грязевых источниках (1 час).
  • Путешествие к Черепашьему Пляжу.
  • В 13:30 обед на лодке.
  • Осмотр с лодки Ликийских гробниц.
  • В 17:00 лодка возвращается на причал.
  • Обратный трансфер в отели с 20:00.

- Обратный трансфер в отели с 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед
Что не входит
  • Напитки Детям
  • До 6-ти лет включительно
  • Отдельное кресло в автобусе не предоставляется
  • За исключением тех случаев
  • Когда в автобусе имеются свободные места. Для того
  • Чтобы забронировать на ребенка место в автобусе
  • Нужно в заказе указать возраст 6-12 лет и в дальнейшем произвести оплату
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, Воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
На весь день
История и культура

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