Здоровье и отдых в Бодруме: Групповая экскурсия в термальные источники Дальяна
Автобусная.
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Что вас ожидает:
- Дальян
- Пляж Изтузу
- Кейджегиз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Удивительная прогулка по одному из известнейших туристических курортов Турции обогатит программу вашего отдыха. Эта экскурсия идеально подойдет для тех, кто хочет не только отдохнуть и приятно провести время, но и поправить свое здоровье. Любой желающий может посетить грязелечебницы и термальные источники, которых в Дальяне огромное множество. Вы посетите пляж Изтузу, который известен как место рождения и обитания морских черепах. Здесь они живут и откладывают яйца. Согласно легенде, на пляже Изтузу принимала ванны сама богиня Афродита. Недалеко от Дальяна находится древний город Каунос, основанный в 10 веке до нашей эры. Вы сможете осмотреть древние ликийские гробницы, которые вырезаны в скалах. Окунитесь во времена античности!.
Программа
- Сбор туристов из отелей с 06:30.
- Отправление с причала озера Кейджеиз в 10:00.
- Остановка на грязевых источниках (1 час).
- Путешествие к Черепашьему Пляжу.
- В 13:30 обед на лодке.
- Осмотр с лодки Ликийских гробниц.
- В 17:00 лодка возвращается на причал.
- Обратный трансфер в отели с 20:00.
- Обратный трансфер в отели с 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обед
- Что не входит
- Напитки Детям
- До 6-ти лет включительно
- Отдельное кресло в автобусе не предоставляется
- За исключением тех случаев
- Когда в автобусе имеются свободные места. Для того
- Чтобы забронировать на ребенка место в автобусе
- Нужно в заказе указать возраст 6-12 лет и в дальнейшем произвести оплату
- Когда и сколько длится?
- Когда: Четверг, Воскресенье в 06:30Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Бодруме
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Можно с детьми
Необычные
На весь день
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