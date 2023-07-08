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Описание

Удивительная прогулка по одному из известнейших туристических курортов Турции обогатит программу вашего отдыха. Эта экскурсия идеально подойдет для тех, кто хочет не только отдохнуть и приятно провести время, но и поправить свое здоровье. Любой желающий может посетить грязелечебницы и термальные источники, которых в Дальяне огромное множество. Вы посетите пляж Изтузу, который известен как место рождения и обитания морских черепах. Здесь они живут и откладывают яйца. Согласно легенде, на пляже Изтузу принимала ванны сама богиня Афродита. Недалеко от Дальяна находится древний город Каунос, основанный в 10 веке до нашей эры. Вы сможете осмотреть древние ликийские гробницы, которые вырезаны в скалах. Окунитесь во времена античности!.