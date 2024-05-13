Семейные развлекательные экскурсии Бодрума

Найдено 23 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Бодруме, цены от €30, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Бодрума в ваш отель. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит по фиксированной цене
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:30
70 за всё до 10 чел.
Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
5 отзывов
Путешествие по реке Дальян и Черепашьему пляжу
Отправляйтесь в удивительное путешествие по дельте реки Дальян. Лодочная прогулка, древние гробницы, Черепаший пляж и грязевые ванны ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:15
13 июня в 06:15
90 за человека
Добро пожаловать в Бодрум
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Бодруму: от древних чудес до живописных видов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бодрума: от древних руин до бело-голубых домиков, насыщенная история и культура ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
37 отзывов
Бодрум: где история встречается с красотой, от древности до наших дней
Откройте для себя волшебство Бодрума, где каждый шаг открывает страницу истории, а каждый поворот дарит новые впечатления
Начало: У античного театра
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
225 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия из Бодрума в Эфес
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
11 отзывов
Античный Эфес из Бодрума: экскурсия с гидом-историком, обед и трансфер
Проведите день в Эфесе, исследуя древние амфитеатры, библиотеки и храмы. Комфортабельный автобус и гид-историк сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Бодрум, у вашего отеля
12 июня в 06:15
15 июня в 06:15
90 за человека
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Вокруг Бодрума: Погружение в Деревенскую Культуру и Ремесла
Познакомьтесь с живописными деревнями Бодрума, где традиции и ремесла передаются из поколения в поколение
Начало: Отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
385 за всё до 3 чел.
Винное путешествие из Бодрума
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Винное путешествие из Бодрума: экскурсия в винодельню Гарова
Погрузитесь в мир виноделия с посещением уникальной винодельни Гарова в Бодруме. Вас ждет незабываемая дегустация и знакомство с историей
Начало: В вашем отеле
13 июня в 16:30
14 июня в 16:30
330 за всё до 6 чел.
Эфес и дом Девы Марии
Групповая
14 часов
14 отзывов
Путешествие в прошлое: Эфес и дом Девы Марии с гидом из Бодрума
Посетите Эфес - жемчужину древней архитектуры и дом Девы Марии, где она провела последние дни своей жизни
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Суббота
12 июня в 06:00
15 июня в 06:00
55 за человека
Дайвинг в Бодруме
Групповая
7 часов
2 отзыва
Дайвинг в Бодруме: погружение в мир подводных чудес
Приглашаем на захватывающее погружение в бухтах Бодрума. Откройте для себя красоту подводного мира в сопровождении опытных инструкторов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Прогулка на яхте в Бодруме
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
6 отзывов
Незабываемая прогулка на яхте в Бодруме с обедом на борту
Погрузитесь в атмосферу приключений с прогулкой на яхте в Бодруме. Откройте для себя уникальные бухты и насладитесь купанием в Эгейском море
Начало: Gümbet 10:30 - Bitez 10:15 - Ortakent 10:00
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 за человека
Эфес из Бодрума
Групповая
15 часов
Автобусная экскурсия в Эфес из Бодрума: древний город и исторические памятники
Погрузитесь в историю античного города Эфес, сохранившего множество древних сооружений. Трансфер от отеля включен. Забронируйте сейчас
Расписание: Среда, Суббота в null
$78 за человека
Дальян и Кейджегиз из Бодрума
Групповая
9 часов
Дальян и Кейджегиз из Бодрума: экскурсия по древним гробницам и пляжу Изтузу
Удивительная экскурсия по Дальяну и Кейджегизу из Бодрума. Пляж Изтузу, грязелечебницы, термальные источники и древние ликийские гробницы ждут вас
Расписание: Четверг, Воскресенье в null
$78 за человека
Прогулка по морю на пиратском кораблике
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
Прогулка по морю на пиратском кораблике в Бодруме
Погрузитесь в атмосферу пиратских приключений на борту яхты в Бодруме. Живописные бухты, веселая команда и вкусный обед ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
$39 за человека
Шоу дельфинов в Бодруме
Билеты
3 часа
Шоу дельфинов в Бодруме - билеты на незабываемое представление
Если ищете яркие впечатления на отдыхе, шоу дельфинов в Бодруме - это то, что вам нужно! Увидите морских котиков и сможете пообщаться с дельфинами лично
Расписание: Ежедневно в 08:30
$59 за билет
Прогулка на лошадях в Бодруме
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
Прогулка на лошадях в Бодруме: трансфер на экскурсию
Верховая езда в Бодруме - это незабываемое приключение по горным тропам. Прекрасная возможность насладиться природой и общением с лошадьми
Расписание: Ежедневно в 10:00
$52 за человека
Паром на остров Кос из Бодрума
🚢 На пароме
Групповая
8 часов
Насладитесь паромной прогулкой на остров Кос из Бодрума
Отправьтесь на остров Кос из Бодрума на пароме! Вас ждут древние памятники, зелёные парки и великолепные виды. Шенгенская виза обязательна
Расписание: Ежедневно в 09:00
$52 за человека
Памуккале из Бодрума
Групповая
14 часов
Экскурсия Памуккале из Бодрума: удивительное путешествие в Хлопковую крепость
Памуккале, или Хлопковая крепость, - это уникальное природное явление, которое можно увидеть, отправившись на групповую экскурсию из Бодрума
Расписание: Понедельник в 06:00
$78 за человека
Багги-cафари из Бодрума
🛞 Багги
Групповая
2 часа
Багги-сафари из Бодрума: адреналин и незабываемые впечатления
Приглашаем на захватывающее багги-сафари! Откройте новые горизонты активного отдыха, управляя багги по живописным местам Бодрума
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 60 за человека
Трансфер из аэропорта в Бодрум
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта в Бодрум на Мерседес Вито для вашего удобства
Встреча в аэропорту с именной табличкой и бесперебойная поездка до вашего отеля в Бодруме на комфортабельном Мерседес Вито
Начало: В аэропорту
Сегодня в 17:30
Завтра в 01:30
9072 за всё до 6 чел.
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»: уникальный опыт
Погрузитесь в мир виноделия с экскурсией, где вас ждут виноградники, винные подвалы и живая музыка
Начало: в вашем отеле
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
353 за всё до 3 чел.
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
720 за всё до 6 чел.
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк: изысканное путешествие по Бодруму
Погрузитесь в мир роскоши и культуры с экскурсией по заливам Ялыкавак и Гюмюшлюк. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В вашем отеле
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
330 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Бодруме
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Бодруме: комфорт и надежность
Индивидуальный трансфер в Бодруме с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом, комфортная поездка по городу
Завтра в 15:00
10 июня в 00:00
64 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    Добро пожаловать в Бодрум
    чудесная прогулка по Бодруму!!! Лали прекрасный гид, с заботой и вниманием к каждой нашей просьбе провела нас по улочкам города и показала все самое интересное, ☺️ спасибо, вспоминаем наш маршрут листая фото дочки❤️❤️❤️
  • Л
    Лидия
    2 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
    Трансфер отличный. Чистая машина, все во время, вежливо.
  • Н
    Неля
    25 апреля 2024
    Знакомьтесь, Бодрум
    Очень увлекательно и интересно провели нам экскурсию, учитывая все наши пожелания.
  • И
    Ирина
    23 апреля 2024
    Знакомьтесь, Бодрум
    Однозначно рекомендую эту экскурсионную программу. Ильмира - очень профессиональный гид. Время пролетело очень увлекательно и незаметно. Восторг от Замка, который мы посетили, Ильмира максимально полно погрузила нас в историческую атмосферу.
  • М
    Мария
    22 апреля 2024
    По следам древних греков: путешествие из Бодрума
    Очень понравилась экскурсия! И хочу сказать, что Наталья настоящий профессионал! Начиная от организации (комфортный автомобиль, вежливое и культурное общение в
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    переписке) А так же профессиональное владение материалом, невероятно интересно слушать, на все вопросы ответит с удовольствием. Так же хочу отметить разнообразие направлений! Если вы попадаете один раз к Наталье на экскурсию,вы больше не захотите пойти к другим гидам😅🫶🏻 Обязательно приедем всей семьей!

  • М
    Мария
    20 апреля 2024
    Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
    Очень понравилась экскурсия, материал был подан доступно, интересно. маршрут подобран идеально,я обожаю пешие прогулки! Удалось познакомиться с историей города,посетить много исторических мест,красивых улочек Бодрума. Благодарю Джемиля!
  • М
    Марина
    29 октября 2023
    Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
    Замечательная экскурсия! Джемиль открывает секреты города,и древние и современные! Экскурсия была очень познавательна и комфортна,мы узнали много нового и в
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    плане древней истории и в истории недавнего времени,несмотря на то,что в Бодруме были не в первый раз. Кроме того,Джемиль помог нам приобрести билеты на паром до Коса,по нашей просьбе. В следующую поездку мы обязательно возьмем экскурсию с Джемилем.

  • О
    Олесь
    26 октября 2023
    Винное путешествие из Бодрума
    Спасибо! Очень понравилось! Рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    19 октября 2023
    Знакомьтесь, Бодрум
    Очень приятные впечатления остались после экскурсии по Бодруму, посетили все знаковые достопримечательности города. Ильмира интересно рассказала нам об истории, с
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    удовольствием ответила на все возникающие вопросы. Очень были рады знакомству, Ильмира легка и приятна в общении. Эта экскурсия - очень удачное сочетание прогулки и погружения в историю👍🏼

    Очень приятные впечатления остались после экскурсии по Бодруму, посетили все знаковые достопримечательности города. Ильмира интересно рассказалаОчень приятные впечатления остались после экскурсии по Бодруму, посетили все знаковые достопримечательности города. Ильмира интересно рассказалаОчень приятные впечатления остались после экскурсии по Бодруму, посетили все знаковые достопримечательности города. Ильмира интересно рассказалаОчень приятные впечатления остались после экскурсии по Бодруму, посетили все знаковые достопримечательности города. Ильмира интересно рассказалаОчень приятные впечатления остались после экскурсии по Бодруму, посетили все знаковые достопримечательности города. Ильмира интересно рассказала
  • Т
    Татьяна
    19 октября 2023
    Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
    Посещали семьей данную экскурсию, получилась приятная поездка с погружением в культуру местных жителей. На винодельне можно перекусить, мы попробовали местные
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    сыры, пиццу, оливки, продегустировали прекрасные вина. Управляющий винодельней провел небольшую экскурсию и рассказал об особенностях производства вина, ответил на все наши вопросы. Джемиль - очень интересный рассказчик, ответил на все наши вопросы как об истории Турции, так и о традициях и культуре местных жителей. Мы были очень рады познакомиться и провести этот день с таким интеллигентным и образованным человеком.

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2024
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