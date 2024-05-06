Необычные экскурсии по Бодруму

Найдено 12 экскурсий в категории «Необычные» в Бодруме, цены от €39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
Пройти по горным окрестностям Бодрума в поисках наследия лелегов
Начало: В районе Конаджык в месточке Каз дереси
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
385 за всё до 4 чел.
Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Вокруг Бодрума: Погружение в Деревенскую Культуру и Ремесла
Познакомьтесь с живописными деревнями Бодрума, где традиции и ремесла передаются из поколения в поколение
Начало: Отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
385 за всё до 3 чел.
Эфес из Бодрума
Групповая
15 часов
Автобусная экскурсия в Эфес из Бодрума: древний город и исторические памятники
Погрузитесь в историю античного города Эфес, сохранившего множество древних сооружений. Трансфер от отеля включен. Забронируйте сейчас
Расписание: Среда, Суббота в null
$78 за человека
Дальян и Кейджегиз из Бодрума
Групповая
9 часов
Дальян и Кейджегиз из Бодрума: экскурсия по древним гробницам и пляжу Изтузу
Удивительная экскурсия по Дальяну и Кейджегизу из Бодрума. Пляж Изтузу, грязелечебницы, термальные источники и древние ликийские гробницы ждут вас
Расписание: Четверг, Воскресенье в null
$78 за человека
Прогулка по морю на пиратском кораблике
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
Прогулка по морю на пиратском кораблике в Бодруме
Погрузитесь в атмосферу пиратских приключений на борту яхты в Бодруме. Живописные бухты, веселая команда и вкусный обед ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
$39 за человека
Сафари на квадроциклах или багги
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
1.5 часа
Сафари на квадроциклах или багги в Бодруме
Добавьте острых ощущений в ваш отдых в Бодруме! Преодолевайте извилистые тропы и горные серпантины на квадроциклах или багги. Остановки у живописных речек
Расписание: Ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
$52 за человека
Рафтинг из Бодрума
Групповая
9 часов
Рафтинг из Бодрума: захватывающий сплав по реке Даламан
Рафтинг из Бодрума - незабываемое приключение на реке Даламан для любителей экстрима и активного отдыха. Присоединяйтесь к нам и получите заряд адреналина
Расписание: Вторник, Пятница в null
$78 за человека
Шоу дельфинов в Бодруме
Билеты
3 часа
Шоу дельфинов в Бодруме - билеты на незабываемое представление
Если ищете яркие впечатления на отдыхе, шоу дельфинов в Бодруме - это то, что вам нужно! Увидите морских котиков и сможете пообщаться с дельфинами лично
Расписание: Ежедневно в 08:30
$59 за билет
Прогулка на лошадях в Бодруме
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
Прогулка на лошадях в Бодруме: трансфер на экскурсию
Верховая езда в Бодруме - это незабываемое приключение по горным тропам. Прекрасная возможность насладиться природой и общением с лошадьми
Расписание: Ежедневно в 10:00
$52 за человека
Паром на остров Кос из Бодрума
🚢 На пароме
Групповая
8 часов
Насладитесь паромной прогулкой на остров Кос из Бодрума
Отправьтесь на остров Кос из Бодрума на пароме! Вас ждут древние памятники, зелёные парки и великолепные виды. Шенгенская виза обязательна
Расписание: Ежедневно в 09:00
$52 за человека
Памуккале из Бодрума
Групповая
14 часов
Экскурсия Памуккале из Бодрума: удивительное путешествие в Хлопковую крепость
Памуккале, или Хлопковая крепость, - это уникальное природное явление, которое можно увидеть, отправившись на групповую экскурсию из Бодрума
Расписание: Понедельник в 06:00
$78 за человека
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
720 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
    Джемаль отлично понял, что мы хотим и провел познавательный трекинг по живописному маршруту. Обязательно воспользуемся ещё раз его услугами.
  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
    Это была отличная идея отправиться на прогулку по треккингтропе в Бодруме. Пожалуй, это была самая интересная активность за время нашего отдыха в мае. Джемиль интересный человек, ответственный гид и приятный собеседник.
  • Т
    Татьяна
    19 октября 2023
    Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
    Посещали семьей данную экскурсию, получилась приятная поездка с погружением в культуру местных жителей. На винодельне можно перекусить, мы попробовали местные
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    сыры, пиццу, оливки, продегустировали прекрасные вина. Управляющий винодельней провел небольшую экскурсию и рассказал об особенностях производства вина, ответил на все наши вопросы. Джемиль - очень интересный рассказчик, ответил на все наши вопросы как об истории Турции, так и о традициях и культуре местных жителей. Мы были очень рады познакомиться и провести этот день с таким интеллигентным и образованным человеком.

  • в
    валентина
    12 сентября 2023
    Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
    Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему профессиональным повествованием об истории
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    Карии, современной Турции, природе и быте коренных жителей. И конечно потрясающие виды по пути! Рекомендуем прислушаться к советам Джамиля и выходить пораньше с утра, это отдельное удовольствие идти по утренней прохладе)

    Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему
  • Е
    Елена
    7 августа 2023
    Вокруг Бодрума: знакомство с деревенской культурой
    В Бодруме мы отдыхаем второй раз и вот вчера побывали в неизвестных ещё местах - небольших деревушках в окрестностях этого
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    города. Волшебное оливковое масло, чудесные красочные турецкие ковры и молодое турецкое виноделие - такие темы предложил наш гид Джемаль. Удивительно, интересно и познавательно, впечатления самые восторженные! В этом, несомненно, заслуга Джемаля, с которым мы и провели вчерашний этнический тур. Эрудированный образованный человек, профессионал, который знает и любит своё дело и прекрасно говорит на нескольких языках, в том числе по-русски - отлично. Джемаля характеризует неизменная приветливость, дружелюбие, внимание и искреннее уважение к своим гостям. Очень благодарны ему и надеемся на будущие встречи!

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Необычные»

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  1. Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
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  4. Дальян и Кейджегиз из Бодрума
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  2. Памуккале
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Необычные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 39 до 720. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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