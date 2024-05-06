1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
Пройти по горным окрестностям Бодрума в поисках наследия лелегов
Начало: В районе Конаджык в месточке Каз дереси
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вокруг Бодрума: Погружение в Деревенскую Культуру и Ремесла
Познакомьтесь с живописными деревнями Бодрума, где традиции и ремесла передаются из поколения в поколение
Начало: Отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
€385 за всё до 3 чел.
Групповая
15 часов
Автобусная экскурсия в Эфес из Бодрума: древний город и исторические памятники
Погрузитесь в историю античного города Эфес, сохранившего множество древних сооружений. Трансфер от отеля включен. Забронируйте сейчас
Расписание: Среда, Суббота в null
$78 за человека
Групповая
9 часов
Дальян и Кейджегиз из Бодрума: экскурсия по древним гробницам и пляжу Изтузу
Удивительная экскурсия по Дальяну и Кейджегизу из Бодрума. Пляж Изтузу, грязелечебницы, термальные источники и древние ликийские гробницы ждут вас
Расписание: Четверг, Воскресенье в null
$78 за человека
Групповая
6 часов
Прогулка по морю на пиратском кораблике в Бодруме
Погрузитесь в атмосферу пиратских приключений на борту яхты в Бодруме. Живописные бухты, веселая команда и вкусный обед ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
$39 за человека
Групповая
1.5 часа
Сафари на квадроциклах или багги в Бодруме
Добавьте острых ощущений в ваш отдых в Бодруме! Преодолевайте извилистые тропы и горные серпантины на квадроциклах или багги. Остановки у живописных речек
Расписание: Ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
$52 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг из Бодрума: захватывающий сплав по реке Даламан
Рафтинг из Бодрума - незабываемое приключение на реке Даламан для любителей экстрима и активного отдыха. Присоединяйтесь к нам и получите заряд адреналина
Расписание: Вторник, Пятница в null
$78 за человека
Билеты
3 часа
Шоу дельфинов в Бодруме - билеты на незабываемое представление
Если ищете яркие впечатления на отдыхе, шоу дельфинов в Бодруме - это то, что вам нужно! Увидите морских котиков и сможете пообщаться с дельфинами лично
Расписание: Ежедневно в 08:30
$59 за билет
Групповая
2 часа
Прогулка на лошадях в Бодруме: трансфер на экскурсию
Верховая езда в Бодруме - это незабываемое приключение по горным тропам. Прекрасная возможность насладиться природой и общением с лошадьми
Расписание: Ежедневно в 10:00
$52 за человека
Групповая
8 часов
Насладитесь паромной прогулкой на остров Кос из Бодрума
Отправьтесь на остров Кос из Бодрума на пароме! Вас ждут древние памятники, зелёные парки и великолепные виды. Шенгенская виза обязательна
Расписание: Ежедневно в 09:00
$52 за человека
Групповая
14 часов
Экскурсия Памуккале из Бодрума: удивительное путешествие в Хлопковую крепость
Памуккале, или Хлопковая крепость, - это уникальное природное явление, которое можно увидеть, отправившись на групповую экскурсию из Бодрума
Расписание: Понедельник в 06:00
$78 за человека
Индивидуальная
6 часов
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€720 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 мая 2024Джемаль отлично понял, что мы хотим и провел познавательный трекинг по живописному маршруту. Обязательно воспользуемся ещё раз его услугами.
- ЕЕкатерина2 мая 2024Это была отличная идея отправиться на прогулку по треккингтропе в Бодруме. Пожалуй, это была самая интересная активность за время нашего отдыха в мае. Джемиль интересный человек, ответственный гид и приятный собеседник.
- ТТатьяна19 октября 2023Посещали семьей данную экскурсию, получилась приятная поездка с погружением в культуру местных жителей. На винодельне можно перекусить, мы попробовали местные
- ввалентина12 сентября 2023Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему профессиональным повествованием об истории
- ЕЕлена7 августа 2023В Бодруме мы отдыхаем второй раз и вот вчера побывали в неизвестных ещё местах - небольших деревушках в окрестностях этого
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Необычные»
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