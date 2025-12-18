Приглашаем вас отправиться в удивительное путешествие в Дальян — место, где гармонично переплетаются дикая природа и наследие древних цивилизаций.
Этот уголок Турции, расположенный между Мармарисом и Фетхие, по праву считается одним
Описание экскурсииЭкскурсия по реке Дальян из Бодрума Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописной реке Дальян, где природа и история переплелись в уникальной гармонии. Вас ждет оздоровительное купание в целебных грязевых источниках, известных своими восстанавливающими свойствами. Вы также посетите знаменитый пляж Изтузу — уникальное место, где обитают морские черепахи каретта-каретта, занесенные в Красную книгу. Здесь вы сможете искупаться в кристально чистых водах Эгейского моря. Маршрут пройдет мимо древних скальных гробниц, вырубленных в отвесных скалах. Гид расскажет удивительные истории о жизни древних ликийцев и раскроет секреты этих таинственных сооружений. Экскурсия подарит вам не только яркие эмоции, но и чувство полного единения с природой.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Услуги гида
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
