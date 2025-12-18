Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Этот уголок Турции, расположенный между Мармарисом и Фетхие, по праву считается одним из самых притягательных мест для туристов. Вас ждут золотые песчаные пляжи, лазурные воды, таинственные античные сооружения, впечатляющие своим величием, и возможность насладиться целебными грязевыми ваннами, которые подарят вам заряд энергии и здоровья. Приглашаем вас отправиться в удивительное путешествие в Дальян — место, где гармонично переплетаются дикая природа и наследие древних цивилизаций.

Описание экскурсии Экскурсия по реке Дальян из Бодрума Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописной реке Дальян, где природа и история переплелись в уникальной гармонии. Вас ждет оздоровительное купание в целебных грязевых источниках, известных своими восстанавливающими свойствами. Вы также посетите знаменитый пляж Изтузу — уникальное место, где обитают морские черепахи каретта-каретта, занесенные в Красную книгу. Здесь вы сможете искупаться в кристально чистых водах Эгейского моря. Маршрут пройдет мимо древних скальных гробниц, вырубленных в отвесных скалах. Гид расскажет удивительные истории о жизни древних ликийцев и раскроет секреты этих таинственных сооружений. Экскурсия подарит вам не только яркие эмоции, но и чувство полного единения с природой.

