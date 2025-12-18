Мои заказы

Дальян из Бодрума

Приглашаем вас отправиться в удивительное путешествие в Дальян — место, где гармонично переплетаются дикая природа и наследие древних цивилизаций.

Этот уголок Турции, расположенный между Мармарисом и Фетхие, по праву считается одним
из самых притягательных мест для туристов. Вас ждут золотые песчаные пляжи, лазурные воды, таинственные античные сооружения, впечатляющие своим величием, и возможность насладиться целебными грязевыми ваннами, которые подарят вам заряд энергии и здоровья.

Описание экскурсии

Экскурсия по реке Дальян из Бодрума Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописной реке Дальян, где природа и история переплелись в уникальной гармонии. Вас ждет оздоровительное купание в целебных грязевых источниках, известных своими восстанавливающими свойствами. Вы также посетите знаменитый пляж Изтузу — уникальное место, где обитают морские черепахи каретта-каретта, занесенные в Красную книгу. Здесь вы сможете искупаться в кристально чистых водах Эгейского моря. Маршрут пройдет мимо древних скальных гробниц, вырубленных в отвесных скалах. Гид расскажет удивительные истории о жизни древних ликийцев и раскроет секреты этих таинственных сооружений. Экскурсия подарит вам не только яркие эмоции, но и чувство полного единения с природой.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в обе стороны
  • Услуги гида
  • Обед
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бодрума

