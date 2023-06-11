Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Это идеальная прогулка для тех, кто хочет провести день расслабленно и подружиться с лошадьми, известными как одни из самых благородных животных в мире.



Верхом на лошади вы можете насладиться чудесной природой Бодрума, чистым воздухом, сладким бризом, и в то же время весело провести время со своими близкими.

EKM TRAVEL Ваш гид в Бодруме Задать вопрос Групповая экскурсия €65 за человека 🇷🇺 русский 1 час Лошадь – друг человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет? Вас заберут из отеля, и уже на месте вы получите краткий инструктаж от профессиональных наездников. Вы получите подробную информацию о том, как надо обращаться с лошадьми, познакомитесь с ними и с самим маршрутом, по которому нужно двигаться. Затем вам подберут лошадь, подходящую для вашего веса и роста, и вы будете готовы к началу нашего незабываемого путешествия. Вы отправитесь в наше путешествие вместе с группой и инструкторами, поэтому волноваться ни о чем не стоит, ведь вы всегда сможете рассчитывать на их помощь и поддержку. По пути вы будете наслаждаться видами на море, сосны и полевые цветы, а также ароматами природы. На несколько часов вы откроете для себя нетронутую природу Бодрума верхом на лошади. У нас также будет перерыв для купания, который позволит вам насладиться чистыми водами Эгейского моря и освежиться после долгой прогулки!

Ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Трансфер от и до отеля

Страховка

Услуга гида Что не входит в цену Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)

Любые напитки во время экскурсии Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.