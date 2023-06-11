Это идеальная прогулка для тех, кто хочет провести день расслабленно и подружиться с лошадьми, известными как одни из самых благородных животных в мире.
Верхом на лошади вы можете насладиться чудесной природой Бодрума, чистым воздухом, сладким бризом, и в то же время весело провести время со своими близкими.
Верхом на лошади вы можете насладиться чудесной природой Бодрума, чистым воздухом, сладким бризом, и в то же время весело провести время со своими близкими.
Описание экскурсииЧто вас ждет? Вас заберут из отеля, и уже на месте вы получите краткий инструктаж от профессиональных наездников. Вы получите подробную информацию о том, как надо обращаться с лошадьми, познакомитесь с ними и с самим маршрутом, по которому нужно двигаться. Затем вам подберут лошадь, подходящую для вашего веса и роста, и вы будете готовы к началу нашего незабываемого путешествия. Вы отправитесь в наше путешествие вместе с группой и инструкторами, поэтому волноваться ни о чем не стоит, ведь вы всегда сможете рассчитывать на их помощь и поддержку. По пути вы будете наслаждаться видами на море, сосны и полевые цветы, а также ароматами природы. На несколько часов вы откроете для себя нетронутую природу Бодрума верхом на лошади. У нас также будет перерыв для купания, который позволит вам насладиться чистыми водами Эгейского моря и освежиться после долгой прогулки!
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Страховка
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Любые напитки во время экскурсии
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Заказала по одной цене, а по факту вышло в 2 раза дороже! Менеджер с максимальным недовольством общался вдобавок.
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