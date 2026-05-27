Готовы провести день вдали от толп туристов и бассейна у отеля? Всего один шаг — и вы уже в седле. Чувствуете ветер в волосах, слушаете стук копыт и наслаждаетесь свободой. Нужно только определиться с маршрутом: отправиться к морю или побродить по лесным тропам. Что бы вы ни выбрали, получится перезагрузиться и сделать атмосферные снимки.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы пройдёте инструктаж по безопасности и освоите основы верховой езды.
Сядете на лошадь, которую подберут под вас.
Прокатитесь по маршруту, который выберите:
— короткий по лесным тропам и сельской местности рядом с фермой (1 ч). Отлично подходит для новичков или тех, кто хочет спокойной получасовой прогулки
— длинный к побережью (2 ч). В хорошую погоду вы проедете вдоль берега и даже заедете в неглубокую воду, чтобы сделать фотографии
Поездка проходит в сопровождении инструктора, который обеспечит безопасность и комфорт.
Увидите окрестности Бодрума с высоты седла и насладитесь природой вдали от туристической суеты.
Вернётесь на ферму.
Организационные детали
- В экскурсию включено: сопровождение профессиональным инструктором, инструктаж по безопасности, шлем и базовое снаряжение для верховой езды, страховка во время активности.
- При бронировании вы можете выбрать один из двух маршрутов и билет с трансфером.
- Оплачивается дополнительно: еда, напитки, фото и видео.
- Опыт верховой езды не требуется.
- Прогулка не подходит для детей до 5 лет, беременных женщин, людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.
- С вами будет один из инструкторов.
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Бодрум: 1-часовое конное сафари по лесу | Без Трансфера
|€60
|Бодрум: 1-часовое конное сафари по лесу | С Трансфером
|€65
|Бодрум: 2-часовое конное сафари по побережью | С Трансфером
|€130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или на конной ферме Яхши Баты
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
