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Групповая
7 часов
Дайвинг в Бодруме: погружение в мир подводных чудес
Приглашаем на захватывающее погружение в бухтах Бодрума. Откройте для себя красоту подводного мира в сопровождении опытных инструкторов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€50 за человека
Групповая
1 час
Верхом на лошади по живописным местам Бодрума: приключение ждет вас
Проведите день, наслаждаясь красотой Бодрума верхом на лошади. Это уникальный шанс подружиться с благородными животными и исследовать нетронутую природу
Начало: Ваш отель
«Вы получите подробную информацию о том, как надо обращаться с лошадьми, познакомитесь с ними и с самим маршрутом, по которому нужно двигаться»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €55 за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на лошадях в Бодруме: трансфер на экскурсию
Верховая езда в Бодруме - это незабываемое приключение по горным тропам. Прекрасная возможность насладиться природой и общением с лошадьми
Расписание: Ежедневно в 10:00
$52 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр10 сентября 2023Все было круто. Все понравилось. Хорошие инструкторы и классные подводные фото
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Животные»
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