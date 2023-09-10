Экскурсии с животными в Бодруме

Найдено 5 экскурсий в категории «Животные» в Бодруме, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дайвинг в Бодруме
Групповая
7 часов
2 отзыва
Дайвинг в Бодруме: погружение в мир подводных чудес
Приглашаем на захватывающее погружение в бухтах Бодрума. Откройте для себя красоту подводного мира в сопровождении опытных инструкторов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Прогулка на лошадях
🐴 Конные прогулки
Групповая
1 час
Верхом на лошади по живописным местам Бодрума: приключение ждет вас
Проведите день, наслаждаясь красотой Бодрума верхом на лошади. Это уникальный шанс подружиться с благородными животными и исследовать нетронутую природу
Начало: Ваш отель
«Вы получите подробную информацию о том, как надо обращаться с лошадьми, познакомитесь с ними и с самим маршрутом, по которому нужно двигаться»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 55 за человека
Прогулка на лошадях в Бодруме
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
Прогулка на лошадях в Бодруме: трансфер на экскурсию
Верховая езда в Бодруме - это незабываемое приключение по горным тропам. Прекрасная возможность насладиться природой и общением с лошадьми
Расписание: Ежедневно в 10:00
$52 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    10 сентября 2023
    Дайвинг в Бодруме
    Все было круто. Все понравилось. Хорошие инструкторы и классные подводные фото

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Животные»

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Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Животные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 50 до 55. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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