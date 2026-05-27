Мы привезём вас на ферму, проведём инструктаж, подберём лошадь в зависимости от вашего опыта, а затем вы проедете по одному из маршрутов. Более короткий проходит по лесным тропам и сельской местности, подойдёт новичкам. Второй — вдоль побережья с выходом к морю.
Описание экскурсии
- Инструктаж по технике безопасности и основным правилам верховой езды.
- Поездка верхом по выбранному маршруту в сопровождении опытных инструкторов
— Первый вариант (1 час). Спокойная прогулка проходит по зелёным лесным тропам и сельской местности рядом с фермой — подойдёт новичкам
— Второй вариант (2 часа). Более насыщенный, с выходом к побережью. В хорошую погоду часть пути проходит вдоль моря, иногда можно заехать неглубоко воду, чтобы сделать красивые фотографии.
- Возвращение обратно на ферму.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер туда и обратно (если выбрана опция), страховка, необходимое снаряжение, в том числе защитный шлем.
- Дополнительные расходы (по желанию): фото- и видеосъёмка.
- Возможность прогулки у моря зависит от погоды.
- Программа не подойдёт людям с проблемами со здоровьем и беременным.
- Употребление алкоголя до и во время прогулки запрещено.
- С вами будет один из инструкторов нашей команды.
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Часовая прогулка по лесу без трансфер из отеля
|€60
|Часовая прогулка по лесу с трансфером из отеля
|€65
|2 часовая прогулка вдоль пляжа с трансфером
|€130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
Входит в следующие категории Бодрума
Похожие экскурсии на «Конная прогулка в Бодруме. 2 маршрута на выбор»
-
24%
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Бодрума или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Бодрума
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
€75
€99 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
Погрузитесь в мир роскоши и культуры с экскурсией по заливам Ялыкавак и Гюмюшлюк. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
29 мая в 10:30
€370 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Винное путешествие «Тоскана в окрестностях Бодрума»
Погрузитесь в мир виноделия с экскурсией, где вас ждут виноградники, винные подвалы и живая музыка
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
€385 за всё до 3 чел.
-
9%
Групповая
Прогулка на яхте в Бодруме
Начало: Гюмбет 10:30 - Битез 10:15 - Ортакент 10:00
Расписание: Ежедневно
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
€29.10
€32 за человека
€60 за человека