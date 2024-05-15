Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Описание
Если вам не хватает ярких впечатлений на отдыхе, то шоу дельфинов – это как раз то, что вам нужно! Развлечение действительно достойно внимания: помимо зрелищных выступлений морских обитателей, вы получите эмоциональную разгрузку, ведь дельфины невероятно близки к человеку. Вы также увидите морских котиков, таланты которых крайне удивительны! Специальные прозрачные стенки аквариума позволят вам рассмотреть трюки животных с различных ракурсов. А с некоторыми из морских обитателей них вы сможете пообщаться лично и даже искупаться с ними. Шоу дельфинов подарит вам много позитивной энергии, улучшит психоэмоциональное состояние и разнообразит пляжный отдых!
Программа
- Сбор туристов из отелей с 08:30.
- Шоу дельфинов.
- Обратный трансфер с 12:30.
- Обратный трансфер с 12:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 08:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Tez Tour — Организатор в Бодруме
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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