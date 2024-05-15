Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа. Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!

Описание

Если вам не хватает ярких впечатлений на отдыхе, то шоу дельфинов – это как раз то, что вам нужно! Развлечение действительно достойно внимания: помимо зрелищных выступлений морских обитателей, вы получите эмоциональную разгрузку, ведь дельфины невероятно близки к человеку. Вы также увидите морских котиков, таланты которых крайне удивительны! Специальные прозрачные стенки аквариума позволят вам рассмотреть трюки животных с различных ракурсов. А с некоторыми из морских обитателей них вы сможете пообщаться лично и даже искупаться с ними. Шоу дельфинов подарит вам много позитивной энергии, улучшит психоэмоциональное состояние и разнообразит пляжный отдых!