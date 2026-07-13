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Премиум-трансфер из аэропорта Бодрума или обратно

Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Индивидуальный трансфер из аэропорта — это комфорт и сэкономленное время.

Наш водитель будет ждать вас прямо у выхода с именной табличкой, поможет с багажом и привезет в отель за фиксированную цену. Обещаем, что все пройдет на высшем уровне!
4.6
20 отзывов
Премиум-трансфер из аэропорта Бодрума или обратно
Премиум-трансфер из аэропорта Бодрума или обратно
Премиум-трансфер из аэропорта Бодрума или обратно

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Надежная, приятная и безопасная поездка

Мы с радостью организуем для вас индивидуальную встречу в аэропорту Бодрума. Наши водители опрятные и пунктуальные, автомобили современные и комфортабельные: Mercedes-Benz Vito и Sprinter, Volkswagen Crafter и Caravelle. В салоне всегда есть питьевая вода, работает WI-FI.

Организационные детали

При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Бодрума
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамазан
Рамазан — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 8774 туристов
Я представляю лицензированное туристическое агентство в Турции. Мы специализируемся на организации индивидуальных трансферов. Наша миссия — сделать путешествия максимально комфортными, безопасными и доступными для каждого гостя. Для этого мы объединили команду
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водителей, сотрудников аэропорта и офисного персонала, которые работают слаженно на каждом этапе поездки. Мы отлично знаем особенности регионов, аэропортов, маршрутов и туристических потоков, поэтому заранее учитываем все нюансы и обеспечиваем чёткую организацию трансферов. Наш подход основан на полном контроле качества и работе без посредников. Нас отличают собственный автопарк, русскоязычная команда, многоэтапный отбор водителей, собственная CRM-система, круглосуточная поддержка и управление логистикой в режиме онлайн. Всё это позволяет нам поддерживать высокий уровень сервиса и делать каждую поездку спокойной, комфортной и предсказуемой.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
2
1
1
Е
Заказывали трансфер из аэропорта в отель и потом обратно. Все прошло хорошо, соответствует описанию. Организатор был на связи, быстро отвечает на сообщения. Единственное, когда обратно заказывали трансфер, я указывала, что нужно детское кресло, но его не было. Рекомендую.
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Екатерина
Все отлично, все во время. Спасибо!
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А
Плюсы:
1. Встречают с табличкой (просто читаешь отзывы о разных компаниях и понимаешь, что это бывает проблемой).
2. Действительно хорошая машина.
3. Разумная цена.

Минусы:
1. Стояли двадцать минут на жаре в ожидании машины, пока
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встретивший нас с табличкой молодой человек долго с кем-то созванивался.
2. Поданная машина как будто до этого часа два стояла на солнце. То есть в ней было жарче, чем на улице. Температура только ближе к окончанию поездки (а это целый час) стала более или менее комфортной. Комфорт все-таки определяется не только одним значком Мерседес.
3. Когда сели в машину, водитель еще минут десять что-то заполнял. Выяснял у нас адрес отеля.
4. Отсутствие обратной связи. При бронировании задал какой-то организационный вопрос, в ответ получил какую-то инструкцию. Попросил ответить на мой вопрос - не получил ответа.

В общем есть и плюсы, и минусы. Выводы делайте сами.

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О
Добрый день!
Хочу поблагодарить организатора Рамазана, за оказанный нам трансфер 06.10.205г. из Аэропорта Бодрум в отель г. Дидим и 14.10.2025г. из отеля, в аэропорт Бодрум.
Все прошло на высшем уровне. Машина была
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подана в заявленное время.
Это была очень комфортная поездка, мы в восторге от автомобиля.
На все вопросы и пожелания, Рамазан отвечал и всегда был на связи.
Спасибо за отличный сервис.
Желаю процветания вашему бизнесу.
С уважением, Ольга.

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O
Все было четко организовано, встретили, довезли с комфортом!
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Ю
Все четко! Быстро, профессионально! Рекомендую!
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