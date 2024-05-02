Трансфер в Бодруме

Найдено 5 экскурсий в категории «Трансфер» в Бодруме, цены от €52, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта в курортные районы Бодрума
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Бодрума в ваш отель. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит по фиксированной цене
Начало: В аэропорту Бодрума
«Индивидуальный трансфер из аэропорта — это комфорт и сэкономленное время»
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:30
70 за всё до 10 чел.
Шоу дельфинов в Бодруме
Билеты
3 часа
Шоу дельфинов в Бодруме - билеты на незабываемое представление
Если ищете яркие впечатления на отдыхе, шоу дельфинов в Бодруме - это то, что вам нужно! Увидите морских котиков и сможете пообщаться с дельфинами лично
«Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа»
Расписание: Ежедневно в 08:30
$59 за билет
Прогулка на лошадях в Бодруме
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
Прогулка на лошадях в Бодруме: трансфер на экскурсию
Верховая езда в Бодруме - это незабываемое приключение по горным тропам. Прекрасная возможность насладиться природой и общением с лошадьми
«Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа»
Расписание: Ежедневно в 10:00
$52 за человека
Трансфер из аэропорта в Бодрум
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта в Бодрум на Мерседес Вито для вашего удобства
Встреча в аэропорту с именной табличкой и бесперебойная поездка до вашего отеля в Бодруме на комфортабельном Мерседес Вито
Начало: В аэропорту
«Мы с радостью организуем для вас трансфер из аэропорта в отели Бодрума»
Сегодня в 17:30
Завтра в 01:30
9072 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Бодруме
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Бодруме: комфорт и надежность
Индивидуальный трансфер в Бодруме с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом, комфортная поездка по городу
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 15:00
10 июня в 00:00
64 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Трансфер»

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  3. Прогулка на лошадях в Бодруме
  4. Трансфер из аэропорта в Бодрум
  5. Выгодный трансфер в Бодруме
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Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2024
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