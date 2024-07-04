скидка
15%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
Познакомьтесь с ключевыми достопримечательностями Бурсы: парк Топхане, гробницы султанов, мечеть Улу-Джами и Восточный базар. Удобный трансфер и опытный гид
Начало: У вашего отеля в Бурсе
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
267€227 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу османского средневековья, посетив главные достопримечательности Бурсы и деревню Джумалыкызык. Комфортный автопешеходный формат
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Бурсе: космический музей, зоопарк и ботанический парк
Погрузитесь в мир науки и природы в Бурсе! Центр космической авиации, зоопарк и ботанический парк подарят вам незабываемые впечатления и новые знания
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
€227 за всё до 4 чел.
скидка
15%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Погрузитесь в атмосферу Бурсы, исследуя её архитектуру и исторические памятники. Посетите старинное дерево чинара, музей-панораму 1326 года и мечеть Фетих
Начало: Местo встречи ваш отель в городе Бурсе
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 257€218 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga4 июля 2024Благодарим команду Нури и нашего гида Алпера за проведенную экскурсию в городе Бурса. Альпер встретил нас на машине в порту
- ААнна29 июня 2024Провели чудесный день с Мухаммедом в Бурсе! Мы попали в этот город практически случайно, решили взять экскурсию и остались очень
- ААлтынгуль31 марта 2024Впервые приехали в Бурсу. Один день был свободный и мы решили посвятить обзорной экскурсии. Нам понравился гид Нури, для нас
- SSergey25 марта 2024Побывали недавно на данной экскурсии. Хочу выразить огромную благодарность Нури за то, что показал Бурсу с той стороны, которую я
Ответы на вопросы от путешественников по Бурсе в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Бурсе в августе 2024
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