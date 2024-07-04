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довольны, ни грамма не пожалели, что приехали сюда! Мухаммед - очень знающий, увлеченный, замечательный рассказчик, русский язык для него фактически родной. Никаких проблем с пониманием не возникало. Маршрут составлен очень грамотно, ноль нареканий. Город интересный, в каком-то смысле колыбель Османской империи. Местные вкусности выше любых похвал. Мухаммед провел с нами целый день, все время внимательный и тактичный, встретил нас и проводил, показал не только город, но и старую Османскую деревню, и свозил на гору с замечательным видом. Огромное спасибо и крайне рекомендуем побывать в Бурсе с Мухаммедом!