Найдено 3 тура в категории « Гастрономические » в Даламане, цены от €1350. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На яхте 8 дней Круиз у берегов Турции с шеф-поваром: купание, релакс на пляжах и античные руины Освоить азы яхтинга, осмотреть ликийские гробницы и расслабиться в тихих бухтах Начало: Гавань Гёджека, 16:00 «После размещения на борту вы сможете прогуляться по центру Гёджека, заглянуть в сувенирные лавки, рестораны и бары на улице Тургут Озал — она особенно атмосферна вечером» €1795 за человека На яхте Музыкальные теплоходы 8 дней Всей семьёй по Эгейскому морю на парусной яхте от Гёджека до Фетхие Отдохнуть на песчаных пляжах с бирюзовой водой, поплавать с маской и погулять по уютным улочкам Начало: Гёджек, 16:00 «Питание 3-4 раза в день на яхте: блюда турецкой кухни, разнообразное меню как для взрослых, так и для детей» €1795 за человека На яхте SUP-прогулки Прогулки на каяках 5 дней Девичник на яхте: от Гёджека до острова Гемилер в формате «всё включено» Искупаться в бухте Клеопатры, покататься на сапах и каяках, насладиться фильмами и барбекю на палубе Начало: Аэропорт Даламана, 15:00 «О питании на борту позаботится кок, а нам останется лишь получать удовольствие от вкусной еды, фильмов с попкорном под звёздами, командных игр и тёплой атмосферы — настоящая девичья перезагрузка» €1350 за человека Все туры Даламана

На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Даламана, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026