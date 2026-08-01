Круиз у берегов Турции с шеф-поваром: купание, релакс на пляжах и античные руины
Освоить азы яхтинга, осмотреть ликийские гробницы и расслабиться в тихих бухтах
Начало: Гавань Гёджека, 16:00
«После размещения на борту вы сможете прогуляться по центру Гёджека, заглянуть в сувенирные лавки, рестораны и бары на улице Тургут Озал — она особенно атмосферна вечером»
29 авг в 16:00
5 сен в 16:00
€1795 за человека
Всей семьёй по Эгейскому морю на парусной яхте от Гёджека до Фетхие
Отдохнуть на песчаных пляжах с бирюзовой водой, поплавать с маской и погулять по уютным улочкам
Начало: Гёджек, 16:00
«Питание 3-4 раза в день на яхте: блюда турецкой кухни, разнообразное меню как для взрослых, так и для детей»
29 авг в 16:00
5 сен в 16:00
€1795 за человека
Девичник на яхте: от Гёджека до острова Гемилер в формате «всё включено»
Искупаться в бухте Клеопатры, покататься на сапах и каяках, насладиться фильмами и барбекю на палубе
Начало: Аэропорт Даламана, 15:00
«О питании на борту позаботится кок, а нам останется лишь получать удовольствие от вкусной еды, фильмов с попкорном под звёздами, командных игр и тёплой атмосферы — настоящая девичья перезагрузка»
17 сен в 14:00
14 июн в 14:45
€1350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Даламану в категории «Гастрономические»
Самые популярные туры этой рубрики в Даламане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Даламане в августе 2026
Сейчас в Даламане в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 1350 до 1795.
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Даламана, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026