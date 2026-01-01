По югу Турции в мини-группе: пляжный отдых, знакомство с курортами и водные прогулки
Исследовать Каш, Калкан и Фетхие, прокатиться на лодке в Дальяне и подняться на гору над Олюденизом
Начало: Даламан, аэропорт, 10:00
30 мая в 12:00
4 июн в 12:00
$1165 за человека
Круиз «всё включено» у берегов Турции с шеф-поваром: купание, релакс на пляжах и античные руины
Освоить азы яхтинга, осмотреть ликийские гробницы и расслабиться в тихих бухтах
Начало: Гавань Гёджека, 16:00
4 апр в 16:00
11 апр в 16:00
€3283 за человека
Всей семьёй по Эгейскому морю на парусной яхте от Гёджека до Фетхие. Всё включено
Отдохнуть на песчаных пляжах с бирюзовой водой, поплавать с маской и погулять по уютным улочкам
Начало: Гёджек, 16:00
4 апр в 16:00
11 апр в 16:00
€3283 за человека
