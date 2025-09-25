Присоединяйтесь к увлекательной четырёхчасовой экскурсии, которая раскроет перед вами самые живописные и исторически значимые уголки Фетхие и Олюдениза! Нас ждёт путешествие, полное удивительных видов, увлекательных историй и традиционных турецких вкусностей.
Описание экскурсии
Самые красивые уголки Фетхие и Олюдениза:
- Со смотровой площадки Долины Бабочек открываются захватывающие дух пейзажи. Вы увидите один из самых прекрасных пляжей в окрестностях, где бирюзовая лагуна встречается с изумрудными склонами, формируя безупречный вид.
- В Олюденизе расположены живописные смотровые площадки, откуда можно наблюдать за великолепными панорамами пляжа и парящими в небе парапланами. Это отличное место для создания ярких снимков и получения незабываемых эмоций.
- Ликийские гробницы Тельмессоса перенесут вас в прошлое. Здесь вы сможете увидеть величественные гробницы, вырезанные в скале еще во II веке до нашей эры. Особого внимания заслуживает гробница царя Аминтаса — впечатляющий образец древней ликийской культуры.
- В городе-призраке Каякёй мы прогуляемся по старинным улицам покинутого поселения, а наш экскурсовод расскажет увлекательную историю о его исчезновении. В этом месте у вас будет возможность не только соприкоснуться с историей, но и отведать вкуснейшие турецкие лепешки гёзлеме, приготовленные прямо перед вами.
- Завершением экскурсии станет посещение смотровой площадки с видом на порт Фетхие. Отсюда открывается потрясающая панорама на гавань, старинный амфитеатр и сам город. Этот вид оставит неизгладимые впечатления.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Олюдениз и его смотровые
- Долина Бабочек
- Город - призрак Каякёй
- Ликийские гробницы
- Смотровая Фетхие
Что включено
- Комфортабельный трансфер на Mercedes Benz
- Услуги лицензионного гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую среду в 8:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Розентул
25 сен 2025
Е
Екатерина
24 сен 2025
Красивая экскурсия. Всё чётко организовано. Спасибо Рамазану за интересный рассказ о достопримечательностях региона и истории Турции.
В
Вадим
8 сен 2025
Посмотрел заброшенный город, ликийские гробницы и долину бабочек. Вид в долину бабочек с вершины не очень впечатлил, так как скальная порода и близко к краю не подойдешь. Поэтому в полной мере насладится видом не получилось. Экскурсия короткая, но впечатления в основном положительные.
О
Ольга
11 авг 2025
Отличная обзорная экскурсия! Рамазан рассказал очень много интересного, показал много красивых мест за короткое время.
Автомобиль комфортный.
Спасибо за экскурсию!
Л
Леся
11 авг 2025
Отдыхали в Фетхие июль 2025г., обратились за данной экскурсией к Рамазану и остались очень довольны, все четко без опозданий, экскурсия прошла на одном дыхании, так как было очень интересно, красивые
А
Анна
9 авг 2025
А
Алиса
22 июн 2025
Посмотрели ликийские гробницы, посетили смотровую площадку Фетхие, заброшенный город, Олюдениз и смотровую площадку долины бабочек. Короткая экскурсия, но впечатлений много. Фотографии классные получились. Гид все рассказал и сделал фото.
Е
Екатерина
27 мая 2025
Ездила в марте в индивидуальный тур по Ликийским городам — это было одно из самых насыщенных и интересных путешествий за последнее время. Рамазан оказался действительно увлечённым историей и культурой человеком.
А
Андрей
20 мая 2025
Огромное спасибо за экскурсию по Фетхие! Были с семьёй и друзьями — всем очень понравилось. Рамазан — отличный гид: рассказывает легко, с юмором, интересно и по делу. Чувствуется, что он
В
Вика
28 авг 2023
Только вернулись из Фетхие! Рамзан прекрасный экскурсовод 👍 Наш отпуск не был бы таким насыщенным впечатлениями, если бы не fethiye.yours ✋ были в Каше и Калкане и на Авторсаом туре
О
Олег
17 июн 2023
Были на экскурсии в начале июля 2023 и остались очень довольны предоставленной программой, которая на мой взгляд, идеально подходит для первого знакомства с Фетхие и его живописными окрестностями. Гидом был
Входит в следующие категории Фетхие
