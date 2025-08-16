Мои заказы

Прыжок в небо: полёт на параплане над Фетхие

Тандемный полёт на параплане над Фетхие - это свобода и адреналин. Насладитесь видом на бирюзовые воды и живописные пляжи с высоты 2000 метров
Тандемный парапланеризм в Фетхие - это уникальная возможность ощутить настоящую свободу. Полёт с горы Бабадаг подарит вам незабываемые эмоции и захватывающие виды на Эгейское побережье.

Всё организовано для вашего комфорта: трансфер
от отеля, профессиональный инструктор и безопасное оборудование. Этот полёт подходит для всех, кто старше 14 лет. В случае плохой погоды полёт может быть отменён с полным возвратом средств. Это идеальный способ добавить адреналина в ваш отдых

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🪂 Полёт с горы Бабадаг
  • 🌊 Вид на Голубую лагуну
  • 👨‍✈️ Профессиональный инструктор
  • 🚐 Комфортабельный трансфер
  • 📸 Возможность фото - и видеосъёмки
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Голубая лагуна
  • Бельджекиз
  • Каякей

Описание экскурсии

Трансфер от отеля и обратно — транспорт с кондиционером и никаких забот.

Тандем с профессиональным инструктором — всё безопасно, доступно и максимально комфортно.

Адреналиновый взлёт с горы Бабадаг на высоте 2000 метров — это одна из лучших точек для парапланеризма в Европе.

Захватывающий полёт над Голубой лагуной — вы будете парить над лазурным побережьем Олюдениза с видом на Бельджекиз, Каякей, Фетхие, горы, бухты и пляжи.

Фотографии и видео прямо в полёте — пилот снимет на камеру ваши самые искренние эмоции (по желанию и за отдельную плату).

Организационные детали

  • Полёт в тандеме с профессиональным инструктором длится 30 минут. Перед стартом мы проведём инструктаж по безопасности
  • Программа подходит участникам с 14 лет
  • Обратите внимание: из-за плохой погоды полёт может быть отменен. В этом случае вы получите полный возврат средств
  • Отдельно по желанию оплачивается фото- и видеосъёмка полёта — стоимость уточняйте в переписке
  • До места старта поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter. За трансфер из отелей Calis и Liberty Fabay взимается дополнительная плата — $10 с чел.

ежедневно в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа
Мустафа — Организатор в Фетхие
Провёл экскурсии для 1354 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Мария
Мария
16 авг 2025
Это было великолепно!! Эмоции зашкаливали до и после полета!! Увидеть невероятно красивую Голубую лагуну с высоты и парить как птица - это потрясающе и захватывающе! ❤️❤️❤️ спасибо пилоту Мустафе за безопасный, красивый полёт и яркие фотографии🥰
Ольга
Ольга
7 авг 2025
Отличные организаторы, шикарный инструктор Tolga, рекомендую всем, очень позитивный, с опытом, немного знает русский, отличный прыжок и фото… море позитива
Отличные организаторы, шикарный инструктор Tolga, рекомендую всем, очень позитивный, с опытом, немного знает русский, отличный прыжок и фото… море позитива
Е
Екатерина
17 мая 2025
Очень классно провели время, спасибо организаторам! Сам полет прошел отлично, страх почти ушел с первых минут полета, спасибо большое инструктору, который давал советы и всячески поддерживал, я бы обязательно еще полетала!
Очень классно провели время, спасибо организаторам! Сам полет прошел отлично, страх почти ушел с первых минут полета, спасибо большое инструктору, который давал советы и всячески поддерживал, я бы обязательно еще полетала!

Входит в следующие категории Фетхие

