Тандемный парапланеризм в Фетхие - это уникальная возможность ощутить настоящую свободу. Полёт с горы Бабадаг подарит вам незабываемые эмоции и захватывающие виды на Эгейское побережье.
Всё организовано для вашего комфорта: трансфер
Всё организовано для вашего комфорта: трансфер
5 причин купить эту экскурсию
- 🪂 Полёт с горы Бабадаг
- 🌊 Вид на Голубую лагуну
- 👨✈️ Профессиональный инструктор
- 🚐 Комфортабельный трансфер
- 📸 Возможность фото - и видеосъёмки
Что можно увидеть
- Голубая лагуна
- Бельджекиз
- Каякей
Описание экскурсии
Трансфер от отеля и обратно — транспорт с кондиционером и никаких забот.
Тандем с профессиональным инструктором — всё безопасно, доступно и максимально комфортно.
Адреналиновый взлёт с горы Бабадаг на высоте 2000 метров — это одна из лучших точек для парапланеризма в Европе.
Захватывающий полёт над Голубой лагуной — вы будете парить над лазурным побережьем Олюдениза с видом на Бельджекиз, Каякей, Фетхие, горы, бухты и пляжи.
Фотографии и видео прямо в полёте — пилот снимет на камеру ваши самые искренние эмоции (по желанию и за отдельную плату).
Организационные детали
- Полёт в тандеме с профессиональным инструктором длится 30 минут. Перед стартом мы проведём инструктаж по безопасности
- Программа подходит участникам с 14 лет
- Обратите внимание: из-за плохой погоды полёт может быть отменен. В этом случае вы получите полный возврат средств
- Отдельно по желанию оплачивается фото- и видеосъёмка полёта — стоимость уточняйте в переписке
- До места старта поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter. За трансфер из отелей Calis и Liberty Fabay взимается дополнительная плата — $10 с чел.
ежедневно в 11:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Фетхие
Провёл экскурсии для 1354 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
16 авг 2025
Это было великолепно!! Эмоции зашкаливали до и после полета!! Увидеть невероятно красивую Голубую лагуну с высоты и парить как птица - это потрясающе и захватывающе! ❤️❤️❤️ спасибо пилоту Мустафе за безопасный, красивый полёт и яркие фотографии🥰
Ольга
7 авг 2025
Отличные организаторы, шикарный инструктор Tolga, рекомендую всем, очень позитивный, с опытом, немного знает русский, отличный прыжок и фото… море позитива
Е
Екатерина
17 мая 2025
Очень классно провели время, спасибо организаторам! Сам полет прошел отлично, страх почти ушел с первых минут полета, спасибо большое инструктору, который давал советы и всячески поддерживал, я бы обязательно еще полетала!
Входит в следующие категории Фетхие
Похожие экскурсии из Фетхие
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фетхие - в Каш: перезагрузка на тропе Шамана
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Фетхие в Каш, исследуя секреты Ликийской цивилизации и наслаждаясь красотами Турции
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
€370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
Древние руины, колорит южного побережья и шопинг в турецких лавках
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€370 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Морская прогулка в Фетхие «12 островов»
Начало: Fethiye Marina (Фетхие Марина)
Расписание: Каждый день
1 мая в 08:30
2 мая в 08:30
€45 за человека