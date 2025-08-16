Тандемный парапланеризм в Фетхие - это уникальная возможность ощутить настоящую свободу. Полёт с горы Бабадаг подарит вам незабываемые эмоции и захватывающие виды на Эгейское побережье.Всё организовано для вашего комфорта: трансфер

от отеля, профессиональный инструктор и безопасное оборудование. Этот полёт подходит для всех, кто старше 14 лет. В случае плохой погоды полёт может быть отменён с полным возвратом средств. Это идеальный способ добавить адреналина в ваш отдых

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Трансфер от отеля и обратно — транспорт с кондиционером и никаких забот.

Тандем с профессиональным инструктором — всё безопасно, доступно и максимально комфортно.

Адреналиновый взлёт с горы Бабадаг на высоте 2000 метров — это одна из лучших точек для парапланеризма в Европе.

Захватывающий полёт над Голубой лагуной — вы будете парить над лазурным побережьем Олюдениза с видом на Бельджекиз, Каякей, Фетхие, горы, бухты и пляжи.

Фотографии и видео прямо в полёте — пилот снимет на камеру ваши самые искренние эмоции (по желанию и за отдельную плату).

Организационные детали