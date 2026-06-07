Каш, Калкан, Капуташ и Патара (из Фетхие или Олюдениза)
Насладиться уютными городками, знаменитыми пляжами и античными руинами Ликийского побережья
Чтобы увидеть лучшие уголки южной Турции, отправимся в неспешное путешествие вдоль моря.
Прогуляемся по Старому городу Каша, осмотрим древний амфитеатр, полюбуемся панорамами Калкана и искупаемся в кристально чистой воде Капуташа. И прикоснёмся к наследию Ликии в Патаре. Маршрут особенно хорош для спокойного знакомства с регионом и ярких фотографий.
Внимание! По понедельникам и четвергам экскурсия проходит с посещением каньона Саклыкент вместо пляжа Патара. Пожалуйста, будьте внимательны при выборе дня недели экскурсии.
Каш — сердце Ликии
Живописный прибрежный городок с белыми домиками, голубыми ставнями и узкими улочками. Здесь античные памятники соседствуют с уютными кафе, а из древнего амфитеатра открывается вид на море. Мы расскажем о роли Каша в истории Ликии, римском и византийском периодах и сохранившихся легендах.
Калкан — бирюзовая гавань
Маленький курорт раскинулся на склоне горы с видом на Средиземное море. Вы полюбуетесь уютными жилыми кварталами, которые утопают в цветах, и узнаете, как старинный рыбацкий посёлок превратился в излюбленное место путешественников.
Пляж Капуташ — райский уголок
Это место часто попадает в списки лучших пляжей мира. Окружённый отвесными скалами, он поражает кристальной прозрачностью воды. Здесь можно искупаться, насладиться видами и сделать потрясающие фотографии. Мы поговорим о природных особенностях этого места и его значении для экотуризма.
Патара — колыбель легенд
Древний город и родина святого Николая. Вы увидите амфитеатр, храмы и гробницы, а затем отдохнёте на одном из самых длинных пляжей Турции.
Ориентировочный тайминг поездки: 8:30 — сбор в Олюденизе 8:45 — сбор в центре Фетхие 9:00 — сбор в районе Чалыш 10:15–10:30 — остановка в Калкане 11:00–12:00 — прогулка в Каше 12:00–12:40 — обед в ресторане в Каше 13:10–13:30 — античный театр 14:00–15:30 — пляж Капуташ 16:00–17:00 — пляж Патара 18:00 — возвращение в Фетхие
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе или автомобиле Mercedes Vito с кондиционером
Программа включает прогулки, поэтому она может быть утомительной для путешественников с маленькими детьми и людей с болезнями опорно-двигательного аппарата
Обед и один неалкогольный напиток в местном ресторане включены в стоимость. Если у вас есть особые предпочтения или ограничения в питании, сообщите об этом заранее
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Есть возможность проведения индивидуальной поездки под ваш запрос
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Фетихе или Олюденизе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 248 туристов
Меня зовут Ольга. Я живу в Турции с 2010-х годов и являюсь владельцем крупной компании, которая специализируется на экскурсиях и мероприятиях в Фетхие и его окрестностях. У нас большой автопарк читать дальшеуменьшить
для максимально комфортных поездок — автобусы, микроавтобусы и Mercedes Vito. Моя команда — это профессионалы, которые помогают мне делиться красотой и культурой Турции. Я люблю живое общение, встречать новых людей и показывать этот удивительный край так, как вижу его сама. Для меня важно, чтобы каждый гость увёз с собой яркие впечатления и захотел вернуться сюда снова.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Полина
Экскурсия была выбрана именно в субботу, чтобы посетить пляж Капуташ и древний город Патара с пляжем. Очень удобно, что на экскурсию забирают прямо из отелей, но не хватило коммуникации с читать дальшеуменьшить
агентством, которое продало тур на Трипстере, что за нами заедет легковая машина, которая отвезла нас уже к микроавтобусу, в данный момент чувствовала себя не очень безопасно, нужно больше прозрачности. Сама экскурсия больше обзорная, минимум информации, больше самостоятельности. Если хочется более наполненную информацией экскурсию, то наверное стоит брать индивидуальную. Как обзорная экскурсия за этот ценник - топ: трансфер с/до отеля, был включен обед с напитками, оплачены входы на пляжи.
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А
Андрей
Дата посещения: 18 окт 2025
Очень хорошая экскурсия. Всё прекрасно организовано. Манижа замечательный экскурсовод с отличным чувством юмора. Всем рекомендую. Мы очень довольны.
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Татьяна
Экскурсия - супер👍 очень красивые локации, все прошло без задержек, из минусов: хорошо бы в автобусе, чтобы у экскурсовода был микрофон и цена… бронировали заранее ю, в цена оказалась дороже, чем у остальных туристов🤔
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I
Irina
Красивые пляжи. Каш - очень симпатичный, уютный древний город. Ольга как организатор - высший пилотаж. Сориентировала также по дополнительным вопросам, которые у нас были
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Р
Регина
Экскурсия организована на комфортабельном микроавтобусе, по дороге мы слушали рассказы о местности и изучали некоторые турецкие слова) Обед в городке Каш был чудесный, дорадо на гриле бесподобна. Сам городок живописный читать дальшеуменьшить
с красивым садом и видом на море, напоминает Грецию Пляж Капуташ - это сочетание чистейшей воды и мелкого песка, но днем очень многолюден и есть очереди в кабинки для переодевания. Наверняка там очень хорошо утром или после 16-00 Перед пляжем Патара есть лавка с очень демократичными ценами на сумки, одежду и украшения. Не могла пройти мимо и купила несколько чокеров) Дорога невероятно живописная с шикарными видами на море. Вернулись в отель вовремя, все по таймингу. Спасибо!
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А
Алексей
Хочу выразить большую благодарность за прекрасно организованную экскурсию. Это был один из самых насыщенных дней нашего отдыха: мы смогли посетить два знаменитых пляжа (Капуташ и Патару), а также очень самобытные читать дальшеуменьшить
и красивые города Калкан и Каш. В Каше, кстати, нас ждал вкусный обед, который входил в стоимость экскурсии.
Советую не забывать с собой головной убор, крем от загара и воду, так как день выдался очень жарким.
Отдельное спасибо нашему гиду, Галине! Ее рассказы об истории, легендах и современной жизни Турции были очень интересными. Она отвечала на все вопросы и заботилась о каждом участнике группы.
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