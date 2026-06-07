Чтобы увидеть лучшие уголки южной Турции, отправимся в неспешное путешествие вдоль моря. Прогуляемся по Старому городу Каша, осмотрим древний амфитеатр, полюбуемся панорамами Калкана и искупаемся в кристально чистой воде Капуташа. И прикоснёмся к наследию Ликии в Патаре. Маршрут особенно хорош для спокойного знакомства с регионом и ярких фотографий.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Внимание! По понедельникам и четвергам экскурсия проходит с посещением каньона Саклыкент вместо пляжа Патара. Пожалуйста, будьте внимательны при выборе дня недели экскурсии.

Каш — сердце Ликии

Живописный прибрежный городок с белыми домиками, голубыми ставнями и узкими улочками. Здесь античные памятники соседствуют с уютными кафе, а из древнего амфитеатра открывается вид на море. Мы расскажем о роли Каша в истории Ликии, римском и византийском периодах и сохранившихся легендах.

Калкан — бирюзовая гавань

Маленький курорт раскинулся на склоне горы с видом на Средиземное море. Вы полюбуетесь уютными жилыми кварталами, которые утопают в цветах, и узнаете, как старинный рыбацкий посёлок превратился в излюбленное место путешественников.

Пляж Капуташ — райский уголок

Это место часто попадает в списки лучших пляжей мира. Окружённый отвесными скалами, он поражает кристальной прозрачностью воды. Здесь можно искупаться, насладиться видами и сделать потрясающие фотографии. Мы поговорим о природных особенностях этого места и его значении для экотуризма.

Патара — колыбель легенд

Древний город и родина святого Николая. Вы увидите амфитеатр, храмы и гробницы, а затем отдохнёте на одном из самых длинных пляжей Турции.

Ориентировочный тайминг поездки:

8:30 — сбор в Олюденизе

8:45 — сбор в центре Фетхие

9:00 — сбор в районе Чалыш

10:15–10:30 — остановка в Калкане

11:00–12:00 — прогулка в Каше

12:00–12:40 — обед в ресторане в Каше

13:10–13:30 — античный театр

14:00–15:30 — пляж Капуташ

16:00–17:00 — пляж Патара

18:00 — возвращение в Фетхие

Организационные детали